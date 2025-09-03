Na třetí pokus úspěch. Volejbalisté v přípravě na MS porazili Finy

„Zaprvé mě osobně těší výsledek, protože si pamatujeme, že jsme letos hráli s Finy dva zápasy a oba jsme prohráli,“ připomněl trenér Jiří Novák v nahrávce pro média porážky shodně 1:3 v Evropské lize: nejprve v červnu v Podgorici a poté ve finále v Brně.
Po stříbru z EL a úspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy nejprve Češi v Táboře hráli s Belgií 2:3 a 3:0, dnes zdolali Finy. „Zvednutý prst je ale to, co se nám stalo s Belgičany: uhrajeme první těžký set a ve druhém nechytíme začátek a prohrajeme s velkým rozdílem. Ale ty dva následující sety jsem moc spokojený,“ hodnotil kouč.
Když se jeho svěřencům nedařilo ztížit soupeři přihrávku tvrdým servisem, zvolili taktický. „A už druhý zápas s Belgií se nám povedlo po takovém taktickém servisu výborně bránit a vybudovat si náskok. To si musíme pamatovat a na tom stavět, protože to je cesta, která nás teď ty dva zápasy dovedla k vítězství,“ dodal Novák.
Do mistrovství světa vstoupí česká reprezentace v Manile zápasem se Srbskem, o dva dny později 16. září nastoupí proti Brazílii a dva dny nato vyzve Čínu. Do osmifinále projdou nejlepší dva celky.
Přípravné utkání volejbalistů v Táboře
Česko - Finsko 3:1 (27, -15, 19, 19)