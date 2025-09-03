Na třetí pokus úspěch. Volejbalisté v přípravě na MS porazili Finy

Autor: ,
  22:29
Po dvou porážkách ve zlaté Evropské lize se českým volejbalistům podařilo letos poprvé porazit Finsko. Přípravný zápas před mistrovstvím světa, které pro oba týmy na Filipínách začne v neděli 14. září, vyhráli ve středu Češi v Táboře 3:1 po setech 29:27, 15:25, 25:19 a 25:19. Ve čtvrtek opět od 17:00 se v táborské hale Mír utkají v generálce na šampionát.

Trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák promlouvá ke svým svěřencům během utkání se Severní Makedonií na ME. | foto: cev.eu

„Zaprvé mě osobně těší výsledek, protože si pamatujeme, že jsme letos hráli s Finy dva zápasy a oba jsme prohráli,“ připomněl trenér Jiří Novák v nahrávce pro média porážky shodně 1:3 v Evropské lize: nejprve v červnu v Podgorici a poté ve finále v Brně.

Po stříbru z EL a úspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy nejprve Češi v Táboře hráli s Belgií 2:3 a 3:0, dnes zdolali Finy. „Zvednutý prst je ale to, co se nám stalo s Belgičany: uhrajeme první těžký set a ve druhém nechytíme začátek a prohrajeme s velkým rozdílem. Ale ty dva následující sety jsem moc spokojený,“ hodnotil kouč.

Když se jeho svěřencům nedařilo ztížit soupeři přihrávku tvrdým servisem, zvolili taktický. „A už druhý zápas s Belgií se nám povedlo po takovém taktickém servisu výborně bránit a vybudovat si náskok. To si musíme pamatovat a na tom stavět, protože to je cesta, která nás teď ty dva zápasy dovedla k vítězství,“ dodal Novák.

Do mistrovství světa vstoupí česká reprezentace v Manile zápasem se Srbskem, o dva dny později 16. září nastoupí proti Brazílii a dva dny nato vyzve Čínu. Do osmifinále projdou nejlepší dva celky.

Přípravné utkání volejbalistů v Táboře

Česko - Finsko 3:1 (27, -15, 19, 19)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Siniaková, Townsendová vs. Kuděrmetovová, MertensováTenis - Čtyřhra žen - semifinále - 3. 9. 2025:Siniaková, Townsendová vs. Kuděrmetovová, Mertensová //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 3:3
  • 1.12
  • -
  • 6.00
Salisbury, N. Skupski vs. Macháč, VocelTenis - Čtvrtfinále - 4. 9. 2025:Salisbury, N. Skupski vs. Macháč, Vocel //www.idnes.cz/sport
4. 9. 00:00
  • 1.34
  • -
  • 3.21
Muchová vs. ÓsakaováTenis - Čtvrtfinále - 4. 9. 2025:Muchová vs. Ósakaová //www.idnes.cz/sport
4. 9. 01:00
  • 3.38
  • -
  • 1.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA...

3. září 2025  22:55

Portugalci poprvé slaví postup, historickou výhru na EuroBasketu zapisuje i Británie

Portugalští basketbalisté vybojovali na EuroBasketu historický postup do play off ze skupiny A v Rize, do které vstoupili výhrou nad českou reprezentací. I bez vyloučeného pivota Neemiase Quety z...

3. září 2025  16:27,  aktualizováno  22:33

Na třetí pokus úspěch. Volejbalisté v přípravě na MS porazili Finy

Po dvou porážkách ve zlaté Evropské lize se českým volejbalistům podařilo letos poprvé porazit Finsko. Přípravný zápas před mistrovstvím světa, které pro oba týmy na Filipínách začne v neděli 14....

3. září 2025  22:29

Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Posledních pár dnů mají hokejové týmy na dopilovaní detailů před startem nového ročníku extraligy. Některé mančafty ve středu absolvovali generálky před začátkem sezony. Jak si vedly? Liberec úspěšně...

3. září 2025  22:18

Postoupí Muchová potřetí v řadě do semifinále US Open? Vyzve Ósakaovou

Aktualizujeme

Tenistka Karolína Muchová bude usilovat o třetí účast v semifinále US Open za sebou. Nasazená jedenáctka narazí na dvorci Arthura Ashe na bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou...

3. září 2025  22:15

Překvapení na úvod interligy. Házenkářky Olomouce si vyšláply na mistrovský Most

Nový ročník interligy házenkářek začal překvapivou výhrou Olomouce 28:26 nad mistrovským Mostem. Zora nicméně potvrdila, že na Baník umí, porazila ho v minulé sezoně začátkem roku i v předchozím...

3. září 2025  21:48,  aktualizováno  21:52

Ocampo po ME: Kritiky se nebojím. Na vyhodnocení turnaje potřebujeme čas

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Ze svého premiérového seniorského EuroBasketu odjíždí kouč Diego Ocampo bez výhry. V posledním zápase na turnaji schytali jeho svěřenci výprask 75:109 od domácího výběru. „Pro tým to byly těžké...

3. září 2025  21:26

Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene

Fotbalisté Kroměříže prohráli v dohrávce 2. kola na hřišti ostravského B-týmu 0:3. Všechny branky inkasovali po změně stran. Beznadějně poslední nováček soutěže nebodoval ani v osmém zápase...

3. září 2025  20:53

Potkali se na padelu. Muchové pomáhá bývalý hráč, který je jen o dva roky starší

Z US Open má sám silný zážitek, v roce 2017 tam postoupil z kvalifikace, načež na třetím největším kurtu Grandstand vyzval tehdejší světovou devítku Grigora Dimitrova. Neuspěl, ale v New Yorku prožil...

3. září 2025  20:08

Mistrovství zakončili debaklem. Utrápení Češi schytali 109 bodů od domácích Lotyšů

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Pět zápasů, pět porážek. S touto vševypovídající bilancí končí Češi na EuroBasketu 2025. Ani v posledním duelu skupiny A se jim nepodařilo předvést zlepšený výkon a jednoznačně podlehli 75:109...

3. září 2025  16:50,  aktualizováno  20:08

EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snažila i česká reprezentace, ale marně....

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  3.9 19:26

Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...

3. září 2025  18:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.