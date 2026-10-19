Vzhůru na mistrovství světa. Volejbalisté vyrazí do Polska díky umístění v žebříčku

„Je to pro nás výborná zpráva a potvrzení dlouhodobé práce. To, že jsme se na šampionát v Polsku kvalifikovali díky postavení ve světovém žebříčku, ukazuje, že český mužský volejbal se dlouhodobě drží mezi světovou elitou,“ uvedl v tiskové zprávě Českého volejbalového svazu jeho sportovní ředitel Miloslav Javůrek. „Je to odměna pro hráče, realizační tým i kluby, které se na rozvoji hráčů podílejí.“
Účastníky mistrovství světa, které bude 10. až 27 září v Krakově, Gdaňsku, Katovicích, Lodži a Olštýně, představitelé Mezinárodní volejbalové federace FIVB oznámili v pondělí.
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Už dříve měli jistotu pořádající Poláci a úřadující mistři světa Italové. Z kontinentálních šampionátů si postup na mistrovství vybojovali Finové, Francouzi, Slovinci, Alžířané, Kamerunci, Tunisané, Američané, Kanaďané, Kubánci, Argentinci, Brazilci, Chilané, Íránci, Japonci a Korejci.
Zbývajících 15 mužstev čekalo na pondělní zprávu, z níž kromě Čechů měli radost také Bulhaři, Němci, Ukrajinci, Belgičané, Turci, Srbové, Řekové, Rumuni, Nizozemci, Mexičané, Portoričané, Dánové, Egypťané a Estonci.
Čeští volejbalisté se mezi světovou elitou představí podruhé ze sebou, před tím na návrat čekali patnáct let.
Mezi účastníky nadále chybějí Rusové, byť zástupci Mezinárodní volejbalové federace na doporučení představitelů Mezinárodního olympijského výboru zařadili Rusko zpět do svých soutěží bez ohledu na pokračující válku na Ukrajině.
Poláci ale start Rusů odmítli s tím, že jim neudělí víza pro vstup do země. Načež Rusové od možnosti hrát na šampionátu sami odstoupili, což zdůvodnili strachem o bezpečí svých hráčů.
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„Jako zástupce polského svazu a volejbalové komunity v Polsku bych vás chtěl informovat, že ve světle ruské agrese na Ukrajině v současné době nevidíme žádnou možnost organizovat sportovní soutěže za účasti ruských týmů a zemí, které agresi Kremlu podporují. Náš postoj je založen na principech morálky,“ uvedl v srpnu prezident Polského volejbalového svazu Sebastian Swiderski v dopise Mezinárodní volejbalové federaci.
Před dvěma týdny se o svém startu na mistrovství světa v roce dozvěděly i české volejbalistky. Ty se rovněž kvalifikovaly na základě umístění ve světovém žebříčku, v němž jsou patnácté. Turnaj na přelomu srpna a září 2027 zorganizují Spojené státy americké s Kanadou.