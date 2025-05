Reakce olomouckého předsedy Zemánka: Promotérskému projektu bylo těžké vzdorovat V souvislosti s vyjádřením prostějovského vedení ve článku, dala redakce iDNES.cz možnost reagovat také předsedovi volejbalové Olomouce Jiřímu Zemánkovi. Zde jsou jeho slova: O ekonomické síle obou celků:

„Mrzí mě, že krásné finále, v němž oba týmy příkladně bojovaly o titul a náš úzký kádr s řadou zdravotních neduhů měl v jednu chvíli v Prostějově hodně blízko k překvapení, je nyní zbytečně znevažováno touto mediální přestřelkou. Já práci a výkon Prostějova absolutně respektuji, vždy jsem to dával najevo, zlato si vybojovali zaslouženě a také jsem jim k tomu pogratuloval. Na druhou stranu všichni ve volejbalovém hnutí víme, jak těžké bylo v poslední více než dekádě tomuto promotérskému projektu a jeho ekonomické síle vzdorovat.“ „Poznal to i náš bývalý trenér Jirka Teplý, který několikrát s omezenými prostředky vybudoval skvělý tým, ale stejně to na mezinárodní hvězdy v dresu tehdejšího Agelu nestačilo. Pan Chytil tvrdí, že naše letošní základní sestava byla ‚dražší‘ než ta jejich. Do tohoto srovnání bych se nerad pouštěl, ale jen připomenu, že ve chvíli, kdy jsme trochu senzačně vedli na přelomu roku ligu, tak Prostějov zareagoval bleskovým příchodem tří rozdílových hráček, které zcela zvrátily rozložení sil. Tyto možnosti my určitě nemáme a sezonu táhla prakticky sedmička skvěle připravených a mentálně nastavených holek, při vší úctě k naší skromné lavičce.“ „Znovu ale opakuji, zlato je zaslouženě tam, kde je, já k tomu soupeři blahopřeji, ale svého porovnání srdce a ekonomických možností se přesto s dovolením podržím.“ O spolupráci Šternberka a Olomouce:

„Není určitě tajemstvím, jak došlo před lety k tomu, že Šternberk postoupil do extraligy. Mimochodem to byl zatím poslední klub, který se mezi elitu dostal sportovní cestou, tedy na hřišti v prolínací soutěži. Já tehdy v tomto malém a skromném klubu působil jako manažer a trenér a velmi jsem se v té době sblížil s mým kamarádem a volejbalovým vzorem Jirkou Teplým coby vůdčí osobností tehdejšího SK UP Olomouc. Společně jsme vymysleli koncept dvou geograficky blízkých klubů, z nichž ten menší se skromnějšími cíli může profitovat z toho silnějšího ‚ohráváním‘ mladých a talentovaných hráček, které pak mohou přejít do Olomouce a bojovat o mety nejvyšší.“ „V tom je zas bonus pro toho většího. Když jsem se pak stal předsedou samostatného VK UP Olomouc, tak jsem samozřejmě ihned opustil všechny své funkce ve Šternberku, nicméně myšlenka úzké spolupráce zůstala a funguje dál. Výhody z toho má i celý český volejbal - připomenu pouze, že tímto systémem prošly třeba opory dnešní reprezentace Gába Orvošová a Ema Kneiflová.“ „To, že tato spolupráce funguje třeba i v tréninkovém procesu, není nic až tak neobvyklého, podobné příklady najdeme dokonce i v mužské extralize, kde to nikomu nepřijde divné. Tvrzení pana Chytila, že oba kluby mají jedno vedení, je velmi odvážné. Pokud bude chtít, rád jej s představiteli Sokola Šternberk osobně seznámím. A už vůbec nerozumím tomu, co má s tímto mediálním výpadem společného šternberská kauza ukrajinské hráčky.“