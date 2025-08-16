Oťukávání před MS. Volejbalistky padly s Argentinou, v pátek ji vyzvou naostro

České volejbalistky na turnaji v Koreji podlehly v obměněné sestavě 0:3 Argentině, proti níž v pátek zahájí mistrovství světa v Thajsku. Trenér Jannis Athanasopulos ve čtvrtém zápase z pěti přípravných během šesti dnů nasadil převážně hráčky, které nepatří ke stabilním členkám základní sestavy. Nejvyrovnanější set byl druhý, Češky ho ztratily 23:25. První sada skončila výhrou Jihoameričanek 25:16, třetí 25:21.

Magdaléna Jehlářová se snaží prorazit nizozemský blok v Lize národů. | foto: FIVB

Česká reprezentace na turnaji v Čindžu po dlouhém letu do Koreji podlehla na úvod Švédsku 2:3, poté získala cenný skalp Japonek (3:0), porazila i Francii (3:2) a dnes nestačila na Argentinky. „Jednalo se o třetí zápas během čtyř dnů, zítra ráno hrajeme další. Snažili jsme se dát příležitost hráčkám, které nehrály tolik. Mám pocit, že v prvním setu byly hodně nervózní, proto to byl tak velký rozdíl,“ řekl kouč Athanasopulos pro reprezentační instagram.

Pak se hra vyrovnala, ale šance jeho hráčky nevyužily. „V krizových momentech se nám nepodařilo vyřešit některé situace. Udělali jsme chybu a nedokázali set dobře zakončit. Ale je to tak nějak normální, protože je to poprvé, co tahle sestava hraje spolu oficiální zápas. Tohle potřebujeme, je to pro nás velká zkušenost, musíme vidět chyby a pokusit se být lepší,“ dodal řecký trenér, jenž Češky poprvé letos vedl v Lize národů a obsadil s nimi mezi elitou 11. místo z 18 účastníků.

V neděli na závěr turnaje v Čindžu prověří české volejbalistky v generálce na MS domácí Korejky.

Přípravný turnaj volejbalistek v Čindžu (Korea):

Česko - Argentina 0:3 (-16, -23, -21)

