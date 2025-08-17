Povedená generálka. Volejbalistky v poslední přípravě před MS porazily Koreu

Autor: ,
  8:23
Českým volejbalistkám vyšla generálka na mistrovství světa, které začne v pátek v Thajsku. Na turnaji v Čindžu porazily domácí Koreu 3:0 po setech 25:18, 25:22 a 25:21. Z pěti přípravných utkání vyhrály tři ještě nad Francií a Japonskem a prohrály se Švédskem a Argentinou, přičemž v sobotu proti Jihoameričankám řecký trenér Jannis Athanasopulos nechal odpočívat opory a dal šanci všem hráčkám.

Reprezentační kapitánka Michaela Mlejnková přihrává podání Švédek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Hrály jsme dobře a jsem ráda, že v celém turnaji dostaly šanci i ostatní holky. Ukázalo nám to, na čem ještě musíme pracovat, ale už jsme připravené na mistrovství světa,“ řekla kapitánka Michaela Mlejnková pro reprezentační instagram. Vylepšila by hlavně týmovost. „Když máme těžký moment, tak to překonat rychleji, než nám ujedou dva tři balóny. Jinak všechno fungovalo dobře. Těšíme se moc,“ doplnila.

Češky zahájí šampionát pátečním utkáním proti Argentině. Ve skupině narazí také na Slovinky a Američanky. Nejlepší dva celky postoupí do osmifinále.

Přípravný turnaj volejbalistek v Čindžu (Korea)

Korea - Česko 0:3 (-18, -22, -21)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Slavia B vs. PříbramFotbal - 6. kolo - 17. 8. 2025:Slavia B vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
17. 8. 10:15
  • 1.52
  • 4.16
  • 5.38
Pardubice B vs. VelvaryFotbal - 2. kolo - 17. 8. 2025:Pardubice B vs. Velvary //www.idnes.cz/sport
17. 8. 10:15
  • 1.54
  • 4.09
  • 3.67
Bohemians B vs. Petřín PlzeňFotbal - 2. kolo - 17. 8. 2025:Bohemians B vs. Petřín Plzeň //www.idnes.cz/sport
17. 8. 10:15
  • 2.00
  • 3.58
  • 2.59
Slovácko B vs. HlubinaFotbal - 3. kolo - 17. 8. 2025:Slovácko B vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
17. 8. 10:15
  • 1.42
  • 4.17
  • 4.46
Uničov vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 3. kolo - 17. 8. 2025:Uničov vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
17. 8. 10:15
  • 1.66
  • 3.94
  • 3.24
Plzeň B vs. KladnoFotbal - 2. kolo - 17. 8. 2025:Plzeň B vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
17. 8. 10:30
  • 2.16
  • 3.66
  • 2.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Povedená generálka. Volejbalistky v poslední přípravě před MS porazily Koreu

Českým volejbalistkám vyšla generálka na mistrovství světa, které začne v pátek v Thajsku. Na turnaji v Čindžu porazily domácí Koreu 3:0 po setech 25:18, 25:22 a 25:21. Z pěti přípravných utkání...

17. srpna 2025  8:23

Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

V předchozích čtyřech zápasech letošní sezony byl pokaždé v základní sestavě, až na závěr duelu na Bohemians odehrál plný počet minut. Jenže v sobotu v Jablonci (1:1), který byl pro Slavii dosud...

17. srpna 2025  7:40

Deset bodů? Skvělý start. Janotka chválil Syllu: Stoper pro Slavii, zvládá to na pána

Hubená a pragmatická výhra 1:0 v nehezkém sobotním souboji Olomouc proti skvěle rozjetému nováčkovi netrápí. Zlín, oslabený od 19. minuty, jen stínoval, Sigma marně bušila a snažila se vytvořit...

17. srpna 2025  6:40

Zájem odjinud? Bezpředmětný. Giro taky neuškodilo. Vacek o zákulisí nové smlouvy

Premium

Jak oslavil zveřejnění nového čtyřletého kontraktu ve stáji Lidl-Trek? Mathias Vacek se zasměje: „Pětihodinovým tréninkem.“ Pro iDNES Premium nicméně prozradí, že o smlouvě bylo rozhodnuto mnohem...

17. srpna 2025

Úspěšný vstup do sezony, Barcelona si poradila s Mallorkou. Ta dohrávala v devíti

Obhájci titulu z Barcelony na úvod španělské fotbalové ligy zvítězili na hřišti Mallorky 3:0. Domácí hráli od 39. minuty bez dvou vyloučených hráčů. Valencie doma hrála s Realem Sociedad 1:1, Alavés...

16. srpna 2025  21:48,  aktualizováno  23:42

Proč ta křeč? Douděra si užil gól a vyzdvihl Jablonec: Zápas měl evropskou úroveň

Vzpomínáte, jak slávista David Douděra v květnu 2023 rozhodl finále poháru na Spartě? Parádní trefu z rohu velkého vápna předvedl také v neděli v Jablonci, kde v nastavení zařídil aspoň remízu 1:1....

16. srpna 2025  23:16

Jedenáctý triumf v Superpoháru. Výhru Bayernu nad Stuttgartem řídil Kane a Díaz

Fotbalisté Bayernu Mnichov v německém Superpoháru porazili Stuttgart 2:1 a jedenáctým triumfem v soutěži vylepšili vlastní rekord. K zisku trofeje na startu nové sezony přispěl i Luis Díaz, letní...

16. srpna 2025  22:55

Indráčková ve Wisle zaznamenala nejlepší výsledek v seriálu, Koudelka byl čtrnáctý

Skokanka na lyžích Karolína Indráčková skončila devátá v závodu letní Grand Prix ve Wisle a v třetím dílu zaznamenala svůj nejlepší výsledek v letošním seriálu. To se povedlo i Romanu Koudelkovi díky...

16. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  22:50

Perušič se Schweinerem jsou v Montrealu v semifinále, čekají je neoblíbení Norové

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner jsou na Pro Tour Elite v Montrealu v semifinále po výhře 21:13, 21:16 nad Australany Izacem Carracherem a Markem Nicolaidisem. V boji o...

16. srpna 2025  8:07,  aktualizováno  22:23

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krejčí sbíral body, ale porážky v přípravě na ME se kupí. Češi nestačili ani na Turky

Čeští basketbalisté prohráli v utkání o 3. místo na Supercupu v Mnichově s Tureckem 65:79 a připsali si porážku i ve čtvrtém utkání v přípravě na mistrovství Evropy v Rize. Nejlepším střelcem zápasu...

16. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  21:35

Dioufovi debut zhořkl, West Ham vycvičil nováček. City i Tottenham slaví jasné výhry

El Hadji Malick Diouf si odkroutil v dresu West Hamu soutěžní premiéru, na hřiště se dostal i Tomáš Souček. Ani duo bývalých slávistů ale v prvním kole Premier League nezabránilo porážce 0:3 s...

16. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  20:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.