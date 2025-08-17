Povedená generálka. Volejbalistky v poslední přípravě před MS porazily Koreu

„Hrály jsme dobře a jsem ráda, že v celém turnaji dostaly šanci i ostatní holky. Ukázalo nám to, na čem ještě musíme pracovat, ale už jsme připravené na mistrovství světa,“ řekla kapitánka Michaela Mlejnková pro reprezentační instagram. Vylepšila by hlavně týmovost. „Když máme těžký moment, tak to překonat rychleji, než nám ujedou dva tři balóny. Jinak všechno fungovalo dobře. Těšíme se moc,“ doplnila.
Češky zahájí šampionát pátečním utkáním proti Argentině. Ve skupině narazí také na Slovinky a Američanky. Nejlepší dva celky postoupí do osmifinále.
Přípravný turnaj volejbalistek v Čindžu (Korea)
Korea - Česko 0:3 (-18, -22, -21)