Z haly do písku a zase zpět. Chtěla jsem ulevit hlavě, líčí volejbalistka Pospíšilová

V roce 2022 se s parťačkou Martinou Williams staly mistryněmi ČR, o rok později získala Pospíšilová s Valerií Dvorníkovou bronzovou medaili v Thajsku ve světové sérii Pro Tour v kategorii Futures.

„Chtěla jsem ulevit hlavě, vypnout ji. Beachová sezona nebyla špatná, ale nesplnily jsme cíle, co jsme si daly. Potřebovala jsem změnu, oddych a taky mi chyběl kolektiv,“ vysvětluje Pospíšilová svůj návrat na palubovky. Už v prosinci proto nastupovala za Ostravu, kde před třemi roky svoji šestkovou kariéru ukončila a přešla na písek.

„Měli problém s nahrávačkami, tak jsem souhlasila s měsíční výpomocí. Pak jsem si říkala, že se vrátím zpátky k beachi, ale už jsem se zase do šestkového volejbalu dostala, načež mi zavolal trenér Přerova, že taky mají málo nahrávaček, jestli nemám zájem,“ líčí Pospíšilová svoji cestu do Přerova.

Za Zubřice nastoupila brzy třicetiletá nahrávačka poprvé už koncem ledna. Přerovanky nakonec stejně jako loni zakončily základní část na osmém místě a ve čtvrtfinále narazí na první Prostějovanky. „Jdeme do toho s tím, že chceme hrát co nejlepší hru. Porazit se dá každý. Chceme předvést, co umíme, protože to se nám v posledních zápasech moc nedařilo. Pokud budeme hrát naše maximum, uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítá Pospíšilová.

Ostravská smečařka Petra Nečiporuková sleduje, jak nahrávačka Anna Pospíšilová zahrává míč.

O dosavadních výkonech svého nového týmu prohlásila, že jsou jako na houpačce. „Máme dost mladý tým. A tím, že jsou holky mladé, jednou zahrají skvěle a další zápas se třeba zase tolik nezadaří, ale to je normální. Já jsem hrozně spokojená. Tým, holky, kolektiv... Vše je super,“ pochvaluje si.

Už si to dělám podle sebe

Svoji volejbalovou kariéru začínala v Brně. Už odmala ji ovšem něco táhlo také k plážové verzi.

„V klasickém volejbalu ale nikdo moc kombinování nedovoluje,“ říká Pospíšilová.

V brněnském klubu Fénix však potkala Michaelu Kulhánkovou, jež objížděla českou beachovou tour.

Michaela Kulhánková a Anna Pospíšilová slaví vítězný bod.

„Říkala jsem jí, že mě beach hrozně baví. A nám dvěma v hale všechno šlo, takže se mě po sezoně ptala, jestli s ní nechci hrát. Pak mě lanařila, ať u plážového volejbalu zůstanu i přes zimu, ale šestkový volejbal mě živil, takže jsem nemohla,“ vzpomíná Pospíšilová.

Proto dobrých sedm let plážovou a halovou verzi kombinovala.

„Když skončila na jaře halová sezona, hned jsem přepnula na beach a tomu se věnovala v létě. Makala jsem naplno, snad každý den dvě fáze. Jela jsem de facto bez odpočinku,“ vybavuje si volejbalistka.

Před třemi lety naznala, že takový styl je neudržitelný, a když dostala možnost živit se pro změnu plážovou verzí, neváhala. Jenže když se rok s rokem sešel, znovu se jí zastesklo po klasickém volejbalu.

Ostravská nahrávačka Anna Pospíšilová při hře v poli

„Teď už to mám nastavené jinak. Kombinuji to tak, že obě verze dělám zároveň. Do Přerova jezdím na dva tři tréninky týdně a do toho mám beachové tréninky. Dělám si to hodně podle sebe, abych byla fyzicky v pohodě. Teď mě to baví a vyhovuje mi to. Je to pestré, vždy se těším na druhou verzi, nemám jedno a to samé furt dokola. V šestkovém volejbale jenom nahrávám, v beachi musím dělat vše, což mi v hale občas chybělo,“ přibližuje Pospíšilová, jak a proč zvládá oba sporty.

Plážový volejbal je prý náročnější mentálně, v době krize nejde vystřídat, opřít se o kolektiv. Byť teď Pospíšilová obě verze kombinuje, nemá pocit, že jedné či druhé variantě nedává sto procent. „Asi to je už věkem,“ směje se.

„Už mám za sebou tolik tréninků, že pro mě není důležité trénovat dvoufázově, ale stačí mi jeden dobrý, kvalitní trénink. Nemám pocit, že bych něco dělala napůl. Ale možná je to tím, že to takto paralelně kombinuji krátce,“ zamýšlí se hráčka.

Thajsko, Mexiko? Teď Prostějov

Snadno lze poznat, že miluje obě varianty volejbalu. Proto ani ona sama neví, co bude po konci halové sezony, a jestli u šestkového volejbalu vydrží i do nového ročníku.

„Teď si nechávám dveře otevřené a všechno zvažuji,“ říká.

Díky plážové verzi poznala nejrůznější kouty světa. Kromě Evropy třeba i Thajsko nebo Mexiko, což nyní vyměnila za cesty do Prostějova či Frýdku-Místku. „Cestování mi teď nechybí, protože v zimě jsem byla na beachovém soustředění na Tenerife. To jsem měla domluvené už předtím, než jsem šla do Přerova, takže trenér s tím byl obeznámen,“ usmívá se nahrávačka.

Anna Pospíšilová si ždímá mokré vlasy.

Stejně tak byl kouč Zubřic Radim Vlček obeznámen s tím, že Pospíšilová možná ani nebude na extraligové play off.

„Jenže nakonec na plážový turnaj do Mexika z různých důvodů neletíme. Ale budu tím pádem na play off, to je plus, aspoň neodejdu předčasně,“ uzavírá volejbalistka Přerova.

Na pláži naposledy hrála koncem září, v tureckém Balikesiru skončily s Valerií Dvorníkovou čtvrté.