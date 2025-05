14:43

Nová éra, stejný cíl. S kádrem nabitým cizinci volejbalové Ústí dvakrát v radě žuchlo do baráže o extraligu, pro příští sezonu zkusí jinou cestu. Zahraniční hráče zredukovalo z pěti na dva, vsadí víc na Čechy. Aspoň do předkola play off mají pomoct i dva čerství mistři ze Lvů Praha, blokař Martin Tibitanzl se vrací na sever po třech letech, smečař Jan Vodička tu bude rok hostovat.