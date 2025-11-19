Volejbalisté Jihostroje neztratili v Poháru CEV ani set. Dál je čeká Piacenza

  21:22
Českobudějovičtí volejbalisté bez ztráty setu postoupili do hlavní fáze Poháru CEV. Po domácí výhře nad Strumicou uspěli i v odvetě v Severní Makedonii a mohou se těšit na souboj s věhlasnou Piacenzou. Dvojzápas by měli zahájit 10. prosince v Itálii.

Českobudějovičtí volejbalisté se povzbuzují. | foto: Petr LundákMAFRA

Jihostroj, nejúspěšnější český klub s 11 domácími tituly, v minulé extraligové sezoně obsadil třetí místo.

V Poháru CEV začal na rozdíl od vicemistra Karlovarska v předkole, ale zvládl ho suverénně. Jediný vyrovnaný set odehrál se Strumicou před týdnem doma (26:24), ve středu už opět dominoval, a to po sadách 25:17, 25:15 a 25:19.

Jihočechům v Makedonii stačily vyhrát dva sety, do třetího trenér Zdeněk Šmejkal vyslal další hráče. S deseti body jeho tým táhli univerzál Tomáš Brichta a blokaři Aleksandar Okolič a Samuel Taylor-Parks.

Karlovarsko v hlavní fázi čeká celek Milon Atény. První zápas odehraje rovněž 10. prosince v Řecku.

Pohár CEV volejbalistů

odveta

Strumica (Sev. Mak.) - České Budějovice 0:3 (-17, -15, -19)

Nejvíce bodů: Milev a Ilijev po 7 - Brichta, Okolič a Taylor-Parks po 10.
První zápas: 0:3, postoupily České Budějovice.

Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Volejbalisté Jihostroje neztratili v Poháru CEV ani set. Dál je čeká Piacenza

Českobudějovičtí volejbalisté se povzbuzují.

Českobudějovičtí volejbalisté bez ztráty setu postoupili do hlavní fáze Poháru CEV. Po domácí výhře nad Strumicou uspěli i v odvetě v Severní Makedonii a mohou se těšit na souboj s věhlasnou...

19. listopadu 2025  21:22

Prohra na závěr. Basketbalisté Brna zakončili Europe Cup porážkou s Peristeri

Anthony Williams (vlevo) z Brna útočí v zápase s estonským Pärnu.

Hráči Basketu Brno uzavřeli pro tuto sezonu své účinkování v Europe Cupu FIBA pátou porážkou v řadě. Čeští vicemistři, kteří už neměli šanci na postup, na domácím hřišti podlehli řeckému Peristeri...

19. listopadu 2025  21:15

Famózní obrat v Bernu! Sparťanky jdou v Evropském poháru do čtvrtfinále

Michaela Khýrová (11) slaví sparťanský gól v utkání s Bernem.

Fotbalistky Sparty postoupily do čtvrtfinále Evropského poháru. Mezi osmičku nejlepších týmů nové soutěže fotbalistek. V osmifinále proti švýcarskému YB Bern smazaly tříbodové manko z úvodního duelu...

19. listopadu 2025  21:07

Italové v Davis Cupu přehráli Rakušany, vystačili si i bez největších hvězd

Matteo Berrettini slaví vítězství v rámci Davis Cupu.

Italští tenisté postoupili i bez největších hvězd do semifinále Davis Cupu, který mohou získat potřetí v řadě. Ačkoli jim doma v Boloni chybí světová dvojka Jannik Sinner i osmička Lorenzo Musetti,...

19. listopadu 2025  20:42

Zrenovovaný Camp Nou letos přivítá Ligu mistrů, UEFA Barceloně udělila výjimku

Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.

Fotbalisté Barcelony se po třech letech dočkají zápasu Ligy mistrů na ikonickém stadionu Camp Nou, v obnovené premiéře ve zrekonstruované aréně přivítají 9. prosince Eintracht Frankfurt. Katalánský...

19. listopadu 2025  19:39

Spurterská hvězda Tour si vyjela na elektrokole. Srazilo ji auto, řidič ujel

Lorena Wiebesová na startu gravelového světového šampionátu.

Během uplynulého roku posbírala víc vítězství než Tadej Pogačar, na ženské Tour de France získala zelený dres pro nejlepší sprinterku, závody uzavřela titulem mistryně světa na gravelu. Příprava do...

19. listopadu 2025  19:30

Královna běžkařek po sezoně končí. Byla jsi úžasnou inspirací, klání se Shiffrinová

Američanka Jessie Digginsová si v Oslu zajistila celkové prvenství ve Světovém...

Olympijská šampionka v běhu na lyžích Jessie Digginsová ukončí po této sezoně kariéru. Čtyřiatřicetiletá dvojnásobná mistryně světa, jež bude v zimě s vrcholem na hrách pod pěti kruhy v Miláně a...

19. listopadu 2025  18:38

Rezek u reprezentace: Nedvěd má auru, tým je zdravý a v plné sestavě silný

Asistent trenéra Jan Rezek na tréninku s Vladimírem Coufalem a Patrikem...

Po 13 letech zpátky ve fotbalové reprezentaci. A Jan Rezek si nemyslí, že je národní tým rezavý. „V plné sestavě bychom ani na mistrovství světa nehráli poslední housle,“ míní třiačtyřicetiletý...

19. listopadu 2025  18:30

Zranění koně? Velký šok, líčí Kellnerová. A jejímu týmu o jediný bod utekla výhoda

Jezdkyně Anna Kellnerová na tiskové konferenci před začátkem Prague Playoffs

Před startem prestižního Prague Playoffs musela řešit hned dvě komplikace. Jednak náhradu do sestavy za sebe, protože se jí zranil kůň, a pak také ztrátu přímého postupu do semifinále. „Ale věřím, že...

19. listopadu 2025  17:30

Ukázkový vlastňák odčinil akcí sezony. Brankáři jsem se omluvil, ujistil Nylander

Útočník Toronta William Nylander si rovná vlasy pod helmou.

I navzdory vítězství nejprve odpovídal novinářům poněkud pochmurně, jakmile se ho ale zeptali na první gól v zápase, najednou se začal usmívat. „To byl zásah!“ odvětil. William Nylander nekompromisní...

19. listopadu 2025  16:22

