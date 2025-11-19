Jihostroj, nejúspěšnější český klub s 11 domácími tituly, v minulé extraligové sezoně obsadil třetí místo.
V Poháru CEV začal na rozdíl od vicemistra Karlovarska v předkole, ale zvládl ho suverénně. Jediný vyrovnaný set odehrál se Strumicou před týdnem doma (26:24), ve středu už opět dominoval, a to po sadách 25:17, 25:15 a 25:19.
Jihočechům v Makedonii stačily vyhrát dva sety, do třetího trenér Zdeněk Šmejkal vyslal další hráče. S deseti body jeho tým táhli univerzál Tomáš Brichta a blokaři Aleksandar Okolič a Samuel Taylor-Parks.
Karlovarsko v hlavní fázi čeká celek Milon Atény. První zápas odehraje rovněž 10. prosince v Řecku.
Pohár CEV volejbalistů
odveta
Strumica (Sev. Mak.) - České Budějovice 0:3 (-17, -15, -19)
Nejvíce bodů: Milev a Ilijev po 7 - Brichta, Okolič a Taylor-Parks po 10.