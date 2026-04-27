Dukla, nebo Šelmy? O volejbalovém titulu rozhodne poslední bitva

Na programu je tedy souboj o všechno. Mistryně České republiky určí až poslední rozhodující duel, který se odehraje v brněnské hokejové hale Rondo v úterý od 18 hodin.
V sobotní napínavé čtvrté bitvě měly domácí Liberečanky v nabité hale k triumfu už jen malý kousek, ale nakonec Brňankám podlehly 2:3 (24, -16, -20, 21, -9).
„Myslím si, že to pro nás byla opravdu velká škoda. To by asi tak vystihovalo tento zápas,“ popsala smečařka Dukly Lucie Šulcová. „Když už jsme to srovnaly na dva dva, tak nám v tiebreaku trochu utekl začátek. A vždycky, když jsme se na Šelmy začaly dotahovat, tak přišla nějaká hloupost, blbost, a to nás zase stáhlo dolů.“
Budoucí děj utkání mohl ovlivnit hned první set, ve kterém ženy Dukly vedly už drtivě 20:8(!), jenže Šelmy pak uhrály málo vídaných jedenáct bodů v řadě, a i když úvodní sadu nakonec v koncovce prohrály, herně a psychicky se do zápasu vrátily. „Samy jsme nechaly Šelmy se rozehrát. Přišla jejich dobrá série na servisu, náš neagresivní útok... Bohužel to nebyla naše jediná taková série v utkání,“ zlobila se Šulcová.
Tým Dukly se musí ze dvou porážek za sebou rychle oklepat, protože už v úterý se definitivně rozhodne. „Musíme už teď zapracovat víc na hlavách, než na volejbalových věcech. Už není kam couvat, bude to buď anebo,“ tvrdí Lucie Šulcová.