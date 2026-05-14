Ostravským volejbalistům odcházejí tři polské opory. Vedení zkouší jinou cestu

Jiří Seidl
  10:50
Další náročnou sezonu mají za sebou volejbalisté VK Ostrava. Tentokrát sice neměli problémy se záchranou a oproti loňsku si o jednu příčku polepšili, když byli devátí, jenže opět se nedostali dál než do předkola play off. Mezi nejlepšími osmi mužstvy byli naposledy před pěti roky...

Ostravští volejbalisté Mateusz Biernat a Wojciech Dudzik sledují kam nahraje příbramský Daniel Rosenbaum. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Vydáme se novou cestou,“ uvedl ostravský manažer Tomáš Zedník, jenž byl dosud i jednatelem klubu a trenérem extraligového celku.

Nově je jednatelem někdejší ostravský hráč Vojtěch Bauman, který se ujal i role šéftrenéra mládeže. Hrajícím trenérem extraligového mužstva se stal nahrávač Mateusz Biernat, který s přípravou pomáhal už minulé dvě sezony.

„Hledáme možnosti, abychom co nejlépe fungovali,“ podotkl Zedník, který při extraligových duelech bude v roli kouče. Ke změnám dodal: „Jsem v klubu už docela dlouho a naši partneři potřebují vidět i novou krev. Oba kluci jsou plni energie. Spolupráce s nimi je fajn.“

Baumanovým úkolem bude také hledání sponzorů, což je ve zdejším kraji mimořádně náročné. „V tom by nám Vojta mohl pomoci,“ potvrdil Zedník. „Sehnat na Ostravsku silného sponzora je alfa a omega. Minulý týden jsme měli schůzku s primátorem a zástupci všech klubů si stěžovali, že kromě města a kraje tady nějaký větší sponzor není.“

Tomáš Zedník dodal, že díky dotačním programům města a kraje volejbalisté stále ještě žijí. „Sehnat někoho dalšího je opravdu velmi těžké, takže tím, že do vedení přijdou mladší kluci, se snažíme změnit i obraz našeho klubu.“

Ekonomické problémy jsou i důvodem, proč volejbalisté Ostravy jsou v těchto letech rádi, když nehrají o udržení mezi elitou.

Už vědí, jaké to je spadnout do baráže, přičemž v roce 2023 ji nakonec nehráli, neboť vítězové první ligy z Dobřichovic neměli zájem postoupit. Letos si baráž s týmž soupeřem vyzkoušel jiný ostravský klub – Beskydy – a vyhrál 3:1 na zápasy.

Jenže v příští sezoně jeden z extraligových celků sestoupí, jelikož nynější počet třináct týmů z minulých čtyř sezon chce vedení soutěže snížit na původních dvanáct.

Třináct účastníků má soutěž kvůli tomu, že při koronavirové pandemii dva roky nikdo nesestupoval a mezi elitu se vrátily Benátky nad Jizerou, jež vyhrály první ligu. „Je to tak, příští sezonu někdo sestoupí,“ potvrdil Tomáš Zedník. „Mužstva na dvanáctém a třináctém místě se utkají s vítězem první ligy o jedno místo.“

Ostravští budou opět hrát s hodně mladým týmem. Ze stávajícího kádru odcházejí polské posily – blokař Wojciech Dudzik, univerzál Jakub Chwastyk a smečař Jakub Grzegolec.

Ostravští volejbalisté Mateusz Biernat, Wojciech Dudzik a Lubomír Mazoch (zleva) blokují útok Jakuba Sztolarika z Beskyd.

„O dalším angažmá jednáme se smečařem Michałem Grzybem, který je pro nás důležitý,“ uvedl Zedník. „Pokud by Michał nezůstal, mohl by přijít Američan, ale zatím není nic potvrzené.“

Další hráči, včetně brazilského blokaře Gabriela Fachinettiho, mají zůstat. „Na nahrávce by měl větší prostor dostat Matěj Resl, který se už v minulé sezoně střídal s Mateuszem Biernatem,“ připomněl Zedník. „Hledáme účko (univerzála) a příležitost budou dostávat i mladí – smečař Pavel Kaleta a univerzál Vojtěch Nekola.“

