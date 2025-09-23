Historický úspěch tuzemského volejbalu! Češi si na MS zahrají čtvrtfinále

Připravujeme podrobnosti...
Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...
Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...
Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...
Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...
Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...
Poprvé od vzniku samostatného státu se čeští volejbalisté na mistrovství světa dostali mezi nejlepší osmičku. V osmifinálovém utkání přejeli Tunisko 3:0 na sety, když uspěli 25:19, 25:18 a 25:23. Na...
Třetí hrací den přípravy na NHL nabídl konfrontaci českých gólmanů. Petr Mrázek s Anaheimem uspěl 6:1 nad Utahem, za který nastoupil Karel Vejmelka. Asistenci za vítěze si připsal i mladý útočník Jan...
Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...
Jindy trochu ospalá vesnice, tedy pardon, vlastně městys, se v úterý promění v pulzující místo. Přijede pouť? Ne, fotbalová Slavia! Ve třetím kole domácího poháru. Díky ní se na chvíli zdvojnásobí...
Světový fotbal má nového krále. Zlatý míč získal francouzský útočník Ousmane Dembélé, jenž v minulé sezoně pomohl Paris St. Germain hned ke čtyřem trofejím, především pak klub dotáhl k triumfu v Lize...
Čeští baseballisté porazili na mistrovství Evropy Švédsko 10:0 a zajistili si v základní skupině A druhé místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále. Dnešní duel vyhráli v Rotterdamu rozdílem po...
Český plochodrážník Jan Kvěch obhájil loňský triumf na Memoriálu Luboše Tomíčka. Druhý byl ve finálové jízdě 56. ročníku tradičního závodu na oválu břevnovského stadionu Markéta v Praze polský jezdec...
V Paříži si za 14 let úspěšného působení vysloužil takovou úctu, že mu svěřili roli jednoho z nosičů olympijské pochodně při štafetě městem před hrami v Pekingu 2008. Jiří Novák získal pro klub z...
Španělský trenér Diego Ocampo zůstává i po nevydařeném vystoupení na EuroBasketu koučem českého basketbalového týmu mužů. Výbor ČBF to uvedl v prohlášení na svazovém webu. Přestože reprezentanti...
Christian Horner odešel z Red Bullu s odstupným 80 milionů liber (2,2 miliardy korun). Uvedly to britské listy The Daily Mail a Times. Stáj formule 1 informovala o oficiálním konci svého dosavadního...
Pod hlavičkou neutrálních sportovců a za předpokladu, že nejsou nijak zapojeni do války na Ukrajině nebo její propagace, se mohli ruští krasobruslaři zúčastnit dodatečné olympijské kvalifikace, která...
Na zbrusu nové palubovce, s novým trenérem Davidem Zachem i novým sportovním manažerem Martinem Gniadkem a s obměněným týmem jdou basketbalisté Opavy do nadcházející sezony.