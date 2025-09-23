Historický úspěch tuzemského volejbalu! Češi si na MS zahrají čtvrtfinále

Aktualizujeme   9:30aktualizováno  10:57
Poprvé od vzniku samostatného státu se čeští volejbalisté na mistrovství světa dostali mezi nejlepší osmičku. V osmifinálovém utkání přejeli Tunisko 3:0 na sety, když uspěli 25:19, 25:18 a 25:23. Na vítězství se podílel i smečař Lukáš Vašina, jenž minulý zápas nedohrál kvůli bolesti zad. Ve čtvrtečním čtvrtfinále Češi vyzvou vítěze duelu mezi Srbskem a Íránem.
Čeští volejbalisté se radují z bodu proti Tunisku v osmifinále mistrovství...

Čeští volejbalisté se radují z bodu proti Tunisku v osmifinále mistrovství světa. | foto: Reuters

Čeští volejbalisté se radují z povedeného bloku v osmifinále mistrovství světa...
Jan Galabov, Antonín Klimeš and Patrik Indra blokují tuniskou smeč v osmifinále...
Smečařská momentka z osmifinále mistrovství světa mezi Českou republikou a...
Čeští volejbalisté se radují z bodu proti Tunisku v osmifinále mistrovství...
5 fotografií

Česko vs. Tunisko

Podrobná reportáž

