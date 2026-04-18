Olomoucký volejbal v krizi, klub prý dluží peníze. Skončí? Nemusel by získat licenci

Václav Havlíček
  9:00
Byla to velká sláva, když volejbalistky Olomouce loni postoupily do extraligového finále. Ačkoliv nakonec podlehly Prostějovu, měly důvod k oslavám. Vždyť po šesti letech získaly medaili. Teď se ale tradiční celek, pětinásobný vítěz samostatné české extraligy, ocitá v hluboké krizi. Podle informací iDNES.cz Olomouc kvůli finančním potížím nejvyšší tuzemskou soutěž opustí.
„Otázky dalšího směřování klubu jsou nyní v jednání. Bohužel vzhledem k dlouhodobému podfinancování českého sportu a nízkému zájmu sponzorů o ženský volejbal minimálně zde v regionu nelze v tuto chvíli vyloučit žádnou variantu,“ řekl iDNES.cz předseda klubu Jiří Zemánek.

„Licenční řízení pro působení v extralize coby profesionální soutěži probíhá na přelomu pololetí, do té doby musíme mít každopádně jasno,“ doplnil předseda.

O špatné situaci klubu svědčí odliv hráček v průběhu sezony. Například jedna ze strůjkyň loňského úspěchu, kapitánka Simona Bajusz, po loňském finále říkala, že v Olomouci přidá ještě jednu sezonu. Nakonec ale ročník zahájila u pražských Lvic a momentálně bojuje o bronzovou medaili.

Odešla, kvůli tomu, že jí včas nepřišly peníze? „Víceméně ano. S mým manažerem jsme se shodli, že bude nejlepší, abych Olomouc opustila, protože hrozilo nemalé riziko. Už jsem skoro zahájila arbitrážní řízení. Klubu jsem řekla, že jdu k soudu. Pak peníze najednou přišly,“ odpověděla Bajusz.

Svoji situaci musela řešit na dovolené v Austrálii. „Počítala jsem s tím, že začnu sezonu v Olomouci. Klub slíbil, že mi peníze vyplatí, ale v domluvené lhůtě se tak nestalo. Tak mi manažer nakonec sehnal Prahu,“ vysvětlila Bajusz.

Klub podle redakčních informací dluží více hráčkám, a to je asi ta největší potíž. I pokud by vedení olomouckého celku složilo soupisku na příští rok, aby získalo licenci na extraligu, potřebuje mít od hráček potvrzenou bezdlužnost. „Což v tuhle chvíli není reálné,“ shoduje se vícero zdrojů redakce.

„Souvisí to s předchozí odpovědí a neutěšenou finanční situací v českém, nejen vrcholovém sportu obecně, a až na čestné výjimky nízkým zájmem sponzorů o ženský volejbal minimálně zde v regionu. Klub má průběžně závazky vůči druhým subjektům včetně hráček, které se snažíme řešit a doposud jsme je v minulosti vždy vyřešili,“ ubezpečil Zemánek.

„Pokud chceme pokračovat na profesionální úrovni, musíme se s tímto vyrovnat nejpozději do letošního června,“ má jasno předseda.

Situace nabrala až bizarních rozměrů. Poslední zápas o umístění na palubovce Přerova dohrávaly Olomoučanky – i vinou zdravotních potíží – převážně s kadetkami.

„Ambice před sezonou byly být do pátého místa. Tým na to byl postaven, ale většina hráček během sezony odešla. Vzhledem k okolnostem, které v klubu nastaly, je konečné osmé místo asi úspěšné,“ řekl po posledním zápase sezony trenér Olomouce Jan Drešl.

Na otázku ohledně budoucnosti klubu a příští sezony ale odpověděl vyhýbavě: „Jako trenér se k tomu nemohu vyjadřovat. Nesmím... Mám to zakázané.“

Šternberku se prý situace nedotkne

V Olomouckém kraji jsou čtyři ženské celky, které hrají extraligu. V mužské extralize nemá kraj žádného zástupce. Vedle Olomouce jde také o Prostějov, Přerov a Šternberk.

Sokol Šternberk je spřízněný klub Olomouce, oba celky navzájem spolupracují, o Šternberku se ve volejbalových kruzích mluví leckdy jako o olomoucké akademii. Je tak nabíledni ptát se, zda se situace dotkne i šternberských Sokolek.

„Šternberk je zcela samostatný extraligový klub. Jinak to podle regulí volejbalového svazu ani nelze,“ připomněl Zemánek.

„Spolupráce na volejbalové trase Olomouc – Šternberk byla a je pouze sportovní: oboustranně výhodné přesuny hráček mezi „větším“ a „menším“ klubem, sdílení tréninkových a hracích ploch, občasné společné tréninky a modelové zápasy. Budoucnost a směřování olomouckého volejbalového klubu tak bude mít na šternberský volejbal vliv pouze a výhradně v tomto směru,“ ujistil předseda Olomouce.

Klub už jednou dlužil, tehdy závazky splatil

Loni to přitom vypadalo, že se klub konečně nadechuje. S obchodním centrem Šantovka v zádech se zdálo, že klub konečně sehnal movitého partnera a dokáže být konkurenceschopný. Což ostatně dosažené finále naznačilo.

Pro příznivce olomouckého volejbalu šlo o velkou satisfakci. V roce 2023 totiž předseda Zemánek varoval, že finanční situace klubu je neutěšená.

„Už několik let upozorňuji na to, že situace v českém vrcholovém sportu není dlouhodobě udržitelná. Minulé dva roky jsme se snažili navázat na předchozí medailové úspěchy, což nás stálo spoustu sil a hlavně prostředků. Nyní už musíme na aktuální ekonomickou realitu adekvátně zareagovat a nastolit přísný úsporný režim. Dá se říct, že najíždíme na mód přežití,“ pověděl tenkrát Zemánek.

Turbulentní dobu prožil klub také v roce 2021, kdy dlužil peníze hráčkám i realizačnímu týmu. „Klub mi dluží pět výplat. Co mám informace, stejně tak nebyly zaplaceny ani hráčky. Bojím se, že klub krachne,“ řekl iDNES.cz před lety tehdejší trenér klubu Petr Zapletal, momentálně kouč konkurenčního Prostějova.

Předseda Zemánek tenkrát ubezpečil, že klub závazky vyrovná, což se také stalo.

Teď to ovšem vypadá, že je situace ještě závažnější.

Jako kapitánka loni dovedla volejbalistky Olomouce k senzačnímu stříbru. A byť plánovala zůstat na Hané ještě rok, nakonec změnila působiště. A v dresu nováčka soutěže, pražských Lvic, usiluje o bronz, který může získat v neděli, pokud Lvice podruhé porazí Frýdek-Místek.

Kapitánka VK Olomouc Simona Bajusz (číslo sedm) se raduje se svými spoluhráčkami z bodu proti rivalkám z Prostějova.

Z Olomouce prchla kvůli finančním problémům týmu, což může působit paradoxně – dnes 32letá Bajusz totiž do Olomouce přešla předloni z Prostějova i kvůli tomu, že dostala lepší podmínky.

Pro vás, jakožto rodilou Pražanku, teď musí být angažmá u Lvic ideální, ne? Ve středu jste porazily Frýdek-Místek v prvním zápase v sérii o bronz, v neděli budete mít mečbol.
Ano, musím říct, že to vyšlo skvěle. Přiznám se, že jsem před sezonou nečekala, že se nám bude tak dařit. Jsem tým, který je složený hlavně ze studentek a pracujících hráček. Pro spoustu holek je to první sezona v extralize. Profesionálky v týmu jsou jenom dvě nebo tři. Cíl klubu byl postup do play off. To se podařilo.

A teď bojujete nad rámec. Ve čtvrtfinále jste vyřadily ambiciózní Přerov 3:0 na zápasy.
Tohle je už určitě navíc. Nám asi pomohlo to, že jsme byly v pozici, kdy jsme mohly, kdežto soupeř musel. V sérii proti Přerovu ale bylo občas znát, že holky cítí, že je to blízko. Nicméně jsme se vždy dokázaly urovnat a postoupit. A v neděli to bude ve Frýdku stejně. Oni budou muset, my budeme moct. Já si myslím, že bronz vybojujeme.

Jak byste zhodnotila vaše středeční vzájemné měření sily?
Jako neuvěřitelný boj. My i soupeřky jsme do toho daly všechno. Rozhodovaly maličkosti, my jsme dokázaly urvat koncovku.

Co stojí za takovou jízdou Lvic?
Holt jsme chytly slinu! (směje se) Musím říct, že ještě před posledním kolem jsme putovaly mezi desátým a pátým místem a nebylo jasné, jestli do play off postoupíme. Nakonec se to podařilo a teď hrajeme volejbal, který bych od nás chtěla vidět. To znamená, že hrajeme jako tým. Míč teď nespadne na zem, aniž bychom neudělaly všechno proto, aby zůstal ve vzduchu. Máme týmový projev, když dáme bod, nakopne nás to, děláme méně nevynucených chyb. Začátky byly těžké, protože holky neměly tolik zkušeností, ale teď věřím, že si to sedlo. Tým je mladý, ale má velký potenciál.

