Volejbalistky na MS otočily zápas se Slovinskem a udržely šanci na osmifinále

„Konečně z nás všechno opadlo, protože už nebylo co ztratit, jen získat. Konečně se nám podařilo nakopnout a hrát to, co umíme,“ řekla Brancuská pro Českou televizi. „Tie-break za stavu 5:2 byla trochu euforie, ale nepovedlo se nám zůstat na vlně. Jsem ale ráda, že se to povedlo, protože prohrát v pátém setu by bylo strašné. Dva sety jsme nehrály to, co umíme. Snad se povedlo nakopnout motory,“ dodala.
Češky zakončí skupinu D ve městě Nakhon Ratčasima v úterý od 14:30 SELČ proti favoritkám ze Spojených států amerických. Slovinky nevyhrály ani druhý zápas a zůstaly v „déčku“ poslední. Výhrou daly české reprezentantky dárek k dnešním 47. narozeninám svému řeckému kouči Jannisi Athanasopulosovi, ale než k ní došly, byla to cesta jako z pekla do ráje.
Po dva sety byly jasně horší. Nedařil se jim příjem, z čehož pramenily horší možnosti tvořit útok a přicházely chyby, které v nedávné Lize národů nedělaly. V prvním setu dosáhla jejich úspěšnost jen 29 procent. Proti nadšeně hrajícím Slovinkám tak neměly šanci, prohrávaly 22:25 a 19:25.
Počáteční trápení nicméně dokázala zlomit zejména kapitánka Michaela Mlejnková, a když chvíli pozvedla hru druhá nahrávačka Květa Grabovská, od třetí sady se vrátila na palubovku základní sestava a rozjela se. „Děláme hrozně chyb. Nejsme schopní najít při útoku správné řešení,“ shrnul po druhém setu trenér Athanasopulos hlavní rozdíl v televizním rozhovoru.
Jeho přání hráčky vyslyšely. Od stavu 5:4 ve třetí sadě přišla poprvé delší série Češek, a to až na šestibodový rozdíl (14:8). Náskok si udržely až do koncovky. První setbol ještě odvrátila Fatoumatta Sillahová, smečařka narozená v Gambii, druhý už proměnila Mlejnková na 25:23.
I ve čtvrtém setu se Češky jako první dostaly do náskoku, s čímž přišla další porce sebevědomí a naopak Slovinky začaly dělat chyby. Odměnou bylo vítězství českého týmu 25:18. V rozhodující pasáži se o body starala zejména Brancuská, nakonec vyhrála i minisouboj se Sillahovou (23 bodů), jež při mečbolu pokazila příjem.
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku:
Skupina A:
Nizozemsko - Egypt 3:0 (15, 13, 13)
Tabulka:
|1.
|Nizozemsko
|2
|1
|1
|0
|0
|6:2
|186:134
|5
|2.
|Thajsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|98:66
|3
|3.
|Švédsko
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|93:111
|1
|4.
|Egypt
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|107:173
|0
Skupina B:
Itálie - Kuba 3:0 (9, 8, 16)
Tabulka:
|1.
|Itálie
|2
|2
|0
|0
|0
|6:0
|150:82
|6
|2.
|Belgie
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|75:48
|3
|3.
|Slovensko
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|49:75
|0
|4.
|Kuba
|2
|0
|0
|0
|2
|0:6
|81:150
|0
Skupina C:
Řecko - Portoriko 3:1 (19, 13, -23, 14)
Tabulka:
|1.
|Brazílie
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|75:50
|3
|2.
|Francie
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|96:79
|3
|3.
|Řecko
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|148:146
|3
|4.
|Portoriko
|2
|0
|0
|0
|2
|2:6
|150:194
|0
Skupina D:
Česko - Slovinsko 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13)
Tabulka:
|1.
|USA
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|92:84
|3
|2.
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|94:89
|3
|3.
|Česko
|2
|0
|1
|0
|1
|4:5
|195:198
|2
|4.
|Slovinsko
|2
|0
|0
|1
|1
|3:6
|188:198
|1