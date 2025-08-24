Volejbalistky na MS otočily zápas se Slovinskem a udržely šanci na osmifinále

Autor:
  13:38
České volejbalistky zvítězily na mistrovství světa v Thajsku nad Slovinskem 3:2, v pátém setu 15:13, a udržely si šanci na postup do osmifinále. Po páteční prohře s Argentinou (1:3) nezačaly dobře, ale stav 0:2 na sety dokázaly zvrátit zejména zásluhou univerzálky Moniky Brancuské v rozhodujícím dějství. Dvacetiletá dosavadní hráčka Olympu Praha duel zakončila s 24 body.

Monika Brancuská | foto: FIVB

„Konečně z nás všechno opadlo, protože už nebylo co ztratit, jen získat. Konečně se nám podařilo nakopnout a hrát to, co umíme,“ řekla Brancuská pro Českou televizi. „Tie-break za stavu 5:2 byla trochu euforie, ale nepovedlo se nám zůstat na vlně. Jsem ale ráda, že se to povedlo, protože prohrát v pátém setu by bylo strašné. Dva sety jsme nehrály to, co umíme. Snad se povedlo nakopnout motory,“ dodala.

Češky zakončí skupinu D ve městě Nakhon Ratčasima v úterý od 14:30 SELČ proti favoritkám ze Spojených států amerických. Slovinky nevyhrály ani druhý zápas a zůstaly v „déčku“ poslední. Výhrou daly české reprezentantky dárek k dnešním 47. narozeninám svému řeckému kouči Jannisi Athanasopulosovi, ale než k ní došly, byla to cesta jako z pekla do ráje.

Po dva sety byly jasně horší. Nedařil se jim příjem, z čehož pramenily horší možnosti tvořit útok a přicházely chyby, které v nedávné Lize národů nedělaly. V prvním setu dosáhla jejich úspěšnost jen 29 procent. Proti nadšeně hrajícím Slovinkám tak neměly šanci, prohrávaly 22:25 a 19:25.

Počáteční trápení nicméně dokázala zlomit zejména kapitánka Michaela Mlejnková, a když chvíli pozvedla hru druhá nahrávačka Květa Grabovská, od třetí sady se vrátila na palubovku základní sestava a rozjela se. „Děláme hrozně chyb. Nejsme schopní najít při útoku správné řešení,“ shrnul po druhém setu trenér Athanasopulos hlavní rozdíl v televizním rozhovoru.

Jeho přání hráčky vyslyšely. Od stavu 5:4 ve třetí sadě přišla poprvé delší série Češek, a to až na šestibodový rozdíl (14:8). Náskok si udržely až do koncovky. První setbol ještě odvrátila Fatoumatta Sillahová, smečařka narozená v Gambii, druhý už proměnila Mlejnková na 25:23.

I ve čtvrtém setu se Češky jako první dostaly do náskoku, s čímž přišla další porce sebevědomí a naopak Slovinky začaly dělat chyby. Odměnou bylo vítězství českého týmu 25:18. V rozhodující pasáži se o body starala zejména Brancuská, nakonec vyhrála i minisouboj se Sillahovou (23 bodů), jež při mečbolu pokazila příjem.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku:

Skupina A:

Nizozemsko - Egypt 3:0 (15, 13, 13)
15:30 Thajsko - Švédsko.

Tabulka:

1.Nizozemsko211006:2186:1345
2.Thajsko110003:198:663
3.Švédsko100102:393:1111
4.Egypt200021:6107:1730

Skupina B:

Itálie - Kuba 3:0 (9, 8, 16)
15:30 Belgie - Slovensko.

Tabulka:

1.Itálie220006:0150:826
2.Belgie110003:075:483
3.Slovensko100010:349:750
4.Kuba200020:681:1500

Skupina C:

Řecko - Portoriko 3:1 (19, 13, -23, 14)
14:30 Brazílie - Francie.

Tabulka:

1.Brazílie110003:075:503
2.Francie110003:196:793
3.Řecko210013:4148:1463
4.Portoriko200022:6150:1940

Skupina D:

Česko - Slovinsko 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13)
14:30 USA - Argentina.

Tabulka:

1.USA110003:192:843
2.Argentina110003:194:893
3.Česko201014:5195:1982
4.Slovinsko200113:6188:1981

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Everton vs. BrightonFotbal - 2. kolo - 24. 8. 2025:Everton vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
24. 8. 15:00
  • 2.98
  • 3.45
  • 2.49
Crystal Palace vs. NottinghamFotbal - 2. kolo - 24. 8. 2025:Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
24. 8. 15:00
  • 2.41
  • 3.33
  • 3.20
Hradec Kr. vs. OlomoucFotbal - 6. kolo - 24. 8. 2025:Hradec Kr. vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
24. 8. 15:00
  • 2.22
  • 3.48
  • 3.05
Lorient vs. RennesFotbal - 2. kolo - 24. 8. 2025:Lorient vs. Rennes //www.idnes.cz/sport
24. 8. 15:00
  • 2.86
  • 3.40
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Vuelta ONLINE: Druhá etapa a hned dojezd na kopec. Kdo půjde do červené?

Sledujeme online

Španělská Vuelta pokračuje druhou etapou. A půjde o naprosto odlišný obrázek než v té první, sprinterské. Po 159 kilometrech totiž rozhodne dojezd na skoro desetikilometrové stoupání. Jaký cyklista...

24. srpna 2025  13:47

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi by měl zamířit do Varšavy, zbývá prohlídka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

24. srpna 2025  13:45

Volejbalistky na MS otočily zápas se Slovinskem a udržely šanci na osmifinále

České volejbalistky zvítězily na mistrovství světa v Thajsku nad Slovinskem 3:2, v pátém setu 15:13, a udržely si šanci na postup do osmifinále. Po páteční prohře s Argentinou (1:3) nezačaly dobře,...

24. srpna 2025  13:38

Salač dojel v Maďarsku osmý, závod Moto2 vyhrál poprvé Alonso

Filip Salač dojel v motocyklové Velké ceně Maďarska na osmém místě a podeváté v sezoně se ve třídě Moto2 prosadil do nejlepší desítky. Závod na novém okruhu Balaton Park vyhrál devatenáctiletý...

24. srpna 2025  13:22

Novinky o Krejčím: Trénoval normálně jako ostatní, prozradil kouč. Na přestup se čeká

Čeká se jen na chvíli, kdy se celý transfer oficiálně potvrdí. Zatím však český obránce Ladislav Krejčí zůstává dál hráčem fotbalové Girony. A tu čeká v neděli večer ligový duel s Villarrealem. „Je v...

24. srpna 2025  13:19

Haalandův bratranec ve Slavii? Trpišovský potvrdil jednání, dohoda zatím vázne

Pro fotbalové fanoušky jistě tuze zajímavé jméno. Pětadvacetiletý norský útočník Jonatan Braut Brunes, bratranec jistého Erlinga Brauta Haalanda, uvízl v přestupové síti pražské Slavie. „Levonohý, s...

24. srpna 2025  5:39,  aktualizováno  12:52

Šulc asistoval a Karabec gólem pečetil výhru Lyonu: Pomůže mi do budoucna

V prvním poločase asistoval u úvodní branky utkání Pavel Šulc, v závěru pak na konečných 3:0 zvyšoval Adam Karabec. Lyon i s přispěním dvou českých fotbalistů porazil ve 2. kole francouzské nejvyšší...

23. srpna 2025  23:10,  aktualizováno  24.8 12:51

Žižkov v pražském derby zdolal Slavii B, rozhodl střídající Ondrášek

Fotbalisté Žižkova v 7. kole druhé ligy udolali doma rezervu Slavie 1:0 a ve vyrovnané tabulce se posunuli na čtvrté místo. Pražské derby rozhodl pod televizní věží v 72. minutě střídající bývalý...

24. srpna 2025  12:49

Tři české páry si na turnaji Beach Pro Tour Futures v Brně zahrají finále

Tři české beachvolejbalové páry si na turnaji Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně zahrají finále. Nasazené jedničky Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem narazí na obhájce stříbra Adama Wabera s Matyášem...

24. srpna 2025  12:25

Mohutným finišem ke zlatu. Kajakář Dostál obhájil světový titul na pětistovce

Kajakář Josef Dostál obhájil světový titul na trati 500 metrů. Na šampionátu v Miláně vyhrál o devět setin sekundy před mistrem Evropy Ádámem Vargou. V této disciplíně má páté světové zlato. Když v...

24. srpna 2025  11:07

Deset tisíc lajků a poběžím. Jak Velebu vyhecovali, aby pomohl k titulu

Konverzace zveřejněná na instagramovém profilu atletické Dukly Praha obsahovala jednoduchou otázku: „Za kolik lajků půjdeš s náma v Jablonci štafetu?“ A Jan Veleba, spoludržitel českého rekordu ve...

24. srpna 2025  11:01

Těžké chvíle pro Hradec, místo bodů sbírá spíše karty. Pomůže vysněná posila?

Mohou si stále dokola opakovat, že jde o začátek sezony a že se velmi brzy může všechno v dobré obrátit. Pokud ale fotbalisté Hradce Králové v nedělním 6. kole první ligy proti Olomouci neuspějí,...

24. srpna 2025  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.