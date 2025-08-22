Komplikace na úvod MS. České volejbalistky nestačily na Argentinu

V prvním setu české volejbalistky v úvodu prohrávaly, ale skóre obrátily a vyhrály sadu jednoznačně 25:18. Pak se však Argentinkám rozehrála klíčová univerzálka Bianca Cugnová, která nakonec zaznamenala 25 bodů a byla nejproduktivnější hráčkou zápasu.
Druhý set byl dlouho vyrovnaný, až do stavu 20:20 to byla přetahovaná o každý bod. Koncovku ale lépe zvládly Argentinky, když odskočily na 24:21 a po neúspěšném pokusu české kapitánky Michaely Mlejnkové o zkrácený servis proměnily třetí setbol.
Nahrávačka Kateřina Valková to v televizním rozhovoru po zápase popsala jako klíčový moment utkání. Za stavu 1:1 se Argentinky nadechly k náporu. „Začaly i na servisu pálit a měly jsme to těžší,“ poznamenala tvůrkyně české hry.
Uznala, že soupeřky skvěle bránily v poli. České útočnice se během dlouhých výměn mnohdy několikrát snažily o zakončení, než míč složily soupeřky. Třetí set vyhrála Argentina jednoznačně 25:17.
Přispělo k tomu, že se ve druhé polovině utkání neprosazovala česká univerzálka Monika Brancuská. Ta za první dva sety zaznamenala patnáct bodů, pak už přidala jen dva. Po nepovedeném úvodu čtvrté sady ji vystřídala Eva Svobodová. Na smeč přišla Magdaléna Bukovská místo Mlejnkové.
Tyto změny oživily hru českého týmu. Střídající volejbalistky pomohly Češkám k vedení 17:13. Pak ale zase přišla slabší pasáž a Argentina vyrovnala. Podobně české volejbalistky v koncovce dvakrát neudržely dvoubodové vedení a soupeřky se propracovaly k mečbolům. O první se ještě samy připravily zkaženým podáním, ale druhý za ně proměnila Bukovská smečí do autu. Čtvrtý set tak Argentina vyhrála 26:24 a získala do tabulky plný počet tří bodů.
Naopak situace českého týmu v boji o osmifinále není růžová. „Tahle prohra v podstatě znamená hodně a nic. Jede se dál, nikdo neříká, že nemůžeme vyhrát další dva zápasy a postoupit ze skupiny. Neskládáme zbraně, může nás to nakopnout,“ reagovala na to odhodlaně Valková.
České volejbalistky se v dalších duelech pokusí navázat na výkony z Ligy národů, kde porazily i Američanky. Trenér Jannis Athanasopulos upozornil, že ve srovnání s pátečním duelem musejí změnit mentální nastavení.
„Dnes jsem cítil, že nejsme sami sebou. Byli jsme velmi vystresovaní, možná jsme cítili pozici favoritek, vycházející z našich výkonů při VNL (Lize národů). Ale nedokázali jsme kontrolovat emoce a stalo se, co se stalo. Na konci setů byly Argentinky trpělivější, rozhodnější a agresivnější, což vedlo k vítězství v zápase. Myslím, že pro další zápas není třeba žádná speciální změna. Musíme jen hrát uvolněně,“ řekl.
V dalším zápase se české volejbalistky utkají v neděli od 11:00 SELČ se Slovinskem, papírově nejslabším celkem skupiny.
Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku:
Skupina D(Nakhon Ratčasima):
14:30 USA - Slovinsko
Skupina A (Bangkok):
Skupina B (Phuket):
Skupina C (Čiang Mai):