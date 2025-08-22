Komplikace na úvod MS. České volejbalistky nestačily na Argentinu

Autor: ,
  13:22aktualizováno  14:10
České volejbalistky na úvod mistrovství světa v Thajsku prohrály 1:3 s Argentinou. Vyhrály jen první set, pak se trápily zejména v útoku. Výrazně si tak zkomplikovaly boj o postup ze skupiny D. Ze čtveřice týmů projdou do osmifinále dva nejlepší a favoritem skupiny jsou Spojené státy americké.
Na síti blokují Ela Koulisiani a Monika Brancuská během utkání s Argentinou na...

Na síti blokují Ela Koulisiani a Monika Brancuská během utkání s Argentinou na mistrovství světa. | foto: VolleyballWorld

Argentinské volejbalistky slaví výhru nad Českem.
Daniela Digrinová se vrhá za míčem během utkání s Argentinou na mistrovství...
Monika Brancuská smečuje během utkání s Argentinou na mistrovství světa.
Argentinská volejbalistka Bianca Bertolinová během utkání s Českem na MS.
8 fotografií

V prvním setu české volejbalistky v úvodu prohrávaly, ale skóre obrátily a vyhrály sadu jednoznačně 25:18. Pak se však Argentinkám rozehrála klíčová univerzálka Bianca Cugnová, která nakonec zaznamenala 25 bodů a byla nejproduktivnější hráčkou zápasu.

Druhý set byl dlouho vyrovnaný, až do stavu 20:20 to byla přetahovaná o každý bod. Koncovku ale lépe zvládly Argentinky, když odskočily na 24:21 a po neúspěšném pokusu české kapitánky Michaely Mlejnkové o zkrácený servis proměnily třetí setbol.

Nahrávačka Kateřina Valková to v televizním rozhovoru po zápase popsala jako klíčový moment utkání. Za stavu 1:1 se Argentinky nadechly k náporu. „Začaly i na servisu pálit a měly jsme to těžší,“ poznamenala tvůrkyně české hry.

Uznala, že soupeřky skvěle bránily v poli. České útočnice se během dlouhých výměn mnohdy několikrát snažily o zakončení, než míč složily soupeřky. Třetí set vyhrála Argentina jednoznačně 25:17.

Monika Brancuská smečuje během utkání s Argentinou na mistrovství světa.

Argentinská volejbalistka Bianca Cugnová během utkání s Českem na MS.

Přispělo k tomu, že se ve druhé polovině utkání neprosazovala česká univerzálka Monika Brancuská. Ta za první dva sety zaznamenala patnáct bodů, pak už přidala jen dva. Po nepovedeném úvodu čtvrté sady ji vystřídala Eva Svobodová. Na smeč přišla Magdaléna Bukovská místo Mlejnkové.

Tyto změny oživily hru českého týmu. Střídající volejbalistky pomohly Češkám k vedení 17:13. Pak ale zase přišla slabší pasáž a Argentina vyrovnala. Podobně české volejbalistky v koncovce dvakrát neudržely dvoubodové vedení a soupeřky se propracovaly k mečbolům. O první se ještě samy připravily zkaženým podáním, ale druhý za ně proměnila Bukovská smečí do autu. Čtvrtý set tak Argentina vyhrála 26:24 a získala do tabulky plný počet tří bodů.

Naopak situace českého týmu v boji o osmifinále není růžová. „Tahle prohra v podstatě znamená hodně a nic. Jede se dál, nikdo neříká, že nemůžeme vyhrát další dva zápasy a postoupit ze skupiny. Neskládáme zbraně, může nás to nakopnout,“ reagovala na to odhodlaně Valková.

České volejbalistky se v dalších duelech pokusí navázat na výkony z Ligy národů, kde porazily i Američanky. Trenér Jannis Athanasopulos upozornil, že ve srovnání s pátečním duelem musejí změnit mentální nastavení.

Na síti blokují Ela Koulisiani a Monika Brancuská během utkání s Argentinou na mistrovství světa.
Argentinské volejbalistky slaví výhru nad Českem.
Daniela Digrinová se vrhá za míčem během utkání s Argentinou na mistrovství světa.
Monika Brancuská smečuje během utkání s Argentinou na mistrovství světa.
8 fotografií

„Dnes jsem cítil, že nejsme sami sebou. Byli jsme velmi vystresovaní, možná jsme cítili pozici favoritek, vycházející z našich výkonů při VNL (Lize národů). Ale nedokázali jsme kontrolovat emoce a stalo se, co se stalo. Na konci setů byly Argentinky trpělivější, rozhodnější a agresivnější, což vedlo k vítězství v zápase. Myslím, že pro další zápas není třeba žádná speciální změna. Musíme jen hrát uvolněně,“ řekl.

V dalším zápase se české volejbalistky utkají v neděli od 11:00 SELČ se Slovinskem, papírově nejslabším celkem skupiny.

Mistrovství světa volejbalistek v Thajsku:

Skupina D(Nakhon Ratčasima):
Česko - Argentina 1:3 (18, -23, -17, -24)
Čas: 112 min. Diváci: 695
Sestava a body Česka: Valková 4, Grozer 14, Koulisiani 4, Brancuská 17, Mlejnková 7, Jehlářová 12, libero Digrinová - Kneiflová, Svobodová 4, Grabovská, Bukovská 6. Trenér: Athanasopulos
Nejvíce bodů Argentiny: Cugnová 25, Bertolinová 13, Bulaichová 10

14:30 USA - Slovinsko

Skupina A (Bangkok):
12:00 Nizozemsko - Švédsko
15:30 Thajsko - Egypt

Skupina B (Phuket):
Belgie - Kuba 3:0 (23, 14, 11)
15:30 Itálie - Slovensko

Skupina C (Čiang Mai):
Francie - Portoriko 3:1 (22, 18, -21, 14)
14:30 Brazílie - Řecko

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Prostějov vs. KatowiceHokej - - 22. 8. 2025:Prostějov vs. Katowice //www.idnes.cz/sport
22. 8. 16:00
  • 3.42
  • 4.44
  • 1.79
Mladá Boleslav vs. FehérvárHokej - - 22. 8. 2025:Mladá Boleslav vs. Fehérvár //www.idnes.cz/sport
22. 8. 17:00
  • 1.23
  • 6.86
  • 8.70
Start Brno vs. Slovácko BFotbal - 4. kolo - 22. 8. 2025:Start Brno vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
22. 8. 17:30
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Berlín vs. LiberecHokej - - 22. 8. 2025:Berlín vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
22. 8. 17:30
  • 2.51
  • 4.15
  • 2.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Vzchopí se Češi na US Open? Muchová vyzve legendu, poslední turnaj Kvitové

Ani jeden ze tří letošních grandslamů nedopadl pro české tenisty příliš úspěšně, nejlepším výsledkem byla osmifinále Jiřího Lehečky na Australian Open a Lindy Noskové ve Wimbledonu. Změní to US Open,...

22. srpna 2025  14:20

Je jako stroj. Vysekaný Uchenna nesleze ze hřiště, Priske už se o něj skoro bojí

Zápas každých sedmdesát hodin. Týden co týden. Pro sparťanského fotbalistu Emanuela Uchennu žádný problém. „Já se ani nedivím, on je jako stroj,“ říká o něm kapitán Lukáš Haraslín.

22. srpna 2025  14:15

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

22. srpna 2025  14:13

Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

Hokejový Litvínov představil dresy pro novou sezonu, mluví o inspiraci zámořskou NHL. Ponesou i speciální logo k osmdesátému výročí extraligového klubu. Barvy jsou tradiční, avšak kontrastnější než...

22. srpna 2025  14:11

Komplikace na úvod MS. České volejbalistky nestačily na Argentinu

České volejbalistky na úvod mistrovství světa v Thajsku prohrály 1:3 s Argentinou. Vyhrály jen první set, pak se trápily zejména v útoku. Výrazně si tak zkomplikovaly boj o postup ze skupiny D. Ze...

22. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  14:10

Podcasty, DJ sety, koncerty. Kučera je i bez fotbalu v jednom kole: Někdy to přepálím

Do profesionálního fotbalového kolotoče už znovu nenasedl, přesto se ligový mistr a raper Tomáš Kučera někdy jako na kolotoči cítí. Kromě běhání za míčem objíždí s kapelou 58G koncerty, tvoří muziku,...

22. srpna 2025  13:13

Svitkové se líbí slávistická vize. S klubem prodloužila smlouvu do roku 2029

Čtyřnásobná nejlepší česká fotbalistka roku Kateřina Svitková bude působit ve Slavii až do roku 2029. Nejlepší hráčka a střelkyně uplynulé ligové sezony se v klubu dohodla na prodloužení smlouvy,...

22. srpna 2025  13:04

Stačilo pár zápasů a už se dočká miliardy. Talent Nazar v NHL slaví rekordní smlouvu

Zažívá krásný rok. Frank Nazar letos v rámci amerického výběru ukořistil titul mistra světa, dostal pozvánku na předolympijský seznamovací kemp, teď i lukrativní kontrakt. V jedenadvaceti letech. Po...

22. srpna 2025  12:45

Dostál postoupil na kilometru do finále, o medaili zabojuje i kanoistka Řáhová

Olympijský vítěz Josef Dostál postoupil na mistrovství světa do finále závodu kajakářů na kilometru. V semifinále dojel třetí za Maďarem Bálintem Kopaszem a Portugalcem Fernandem Pimentou. Ze třetího...

22. srpna 2025  12:04

Jaký je vlastně Jankto. Slávistický sparťan, který se lišil talentem i životním stylem

Premium

Vždycky byl trochu jiný než ostatní. Lišil se talentem. Jako jediný ze slávistického ročníku 1996 povýšil mezi kluky, kteří byli o rok starší. Tím pádem odmalička patřil do týmu, v němž hrál třeba s...

22. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plážový volejbal u Brněnské přehrady má kouzlo. Po zápase do vody, těší se Češi

V mokřadu za centrkurtem, kam prosakuje voda z Brněnské přehrady, se malý blonďáček brodil pro zatoulané balony. Dnes dvoumetrový čahoun Matyáš Džavoronok už by do brčálu na Sokolském koupališti lézt...

22. srpna 2025  11:24

Jako poslední z top soutěží se rozjíždí bundesliga. Co čekat od šesti Čechů?

Na soupiskách jednotlivých týmů jich zatím figuruje šest, ale je otázka, jestli opravdu všichni ve svých klubech zůstanou. Co čekat od českých fotbalistů v německé bundeslize? Dostaneme se k nim....

22. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.