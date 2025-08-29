Další paráda mladých volejbalistů. Po výhře nad Polskem jsou v semifinále MS

Mužstvo vedené trenérem Michalem Nekolou do čtvrtfinálového duelu s volejbalovou velmocí Polskem vlétlo ve velkém stylu a ovládlo první set 25:13. Ve druhé sadě ale soupeři zlepšili obranu, přestali chybovat v útoku a získali ji 25:20. Pak se zápas vyrovnal, závěr třetí sady patřil českým mladíkům, kteří vyhráli 25:21.
Ve čtvrtém setu si několikrát vypracovali tříbodový náskok a opakovaně o něj přišli, naposledy ztratili náskok 22:19. Za stavu 24:23 nevyužili první mečbol a pak odvraceli tři polské setboly, než se dostali k další šanci na ukončení zápasu. Postupová radost vypukla po jejich třetím mečbolu, který na závěr dlouhé výměny proměnil tvrdým útokem Tomáš Brichta. Českobudějovický univerzál byl s 20 body nejproduktivnějším hráčem českého týmu. Dalších 16 bodů přidal smečař Matěj Pastrňák.
Trenér Nekola byl nadšený nejen z postupu. „Nechci ani moc hodnotit zápas, protože teď už je každé utkání těžké, ale neskutečně si vážím charakteru tohoto týmu, který vůbec nic nevzdává. Musím před pánama smeknout klobouček. Opravdu hrají srdcem, bojují o každý míč. To se cení nejvíc. Hodně se posunuli ve volejbalovém umu, to je důležitější než výsledky,“ uvedl v tiskové zprávě svazu.
V sobotním semifinále Česko narazí na vítěze duelu mezi Kubou a obhájcem stříbra Itálií.
Mistrovství světa volejbalistů do 21 let
v Ťiang-menu (Čína) - čtvrtfinále:
Polsko - Česko 1:3 (-13, 20, -21, -28)