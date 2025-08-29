Další paráda mladých volejbalistů. Po výhře nad Polskem jsou v semifinále MS

Autor:
  10:44
Čeští volejbalisté do 21 let postoupili do semifinále mistrovství světa. Ve čtvrtfinále šampionátu v Číně porazili Polsko 3:1. Vyhráli i sedmý zápas na turnaji. Do semifinále se od vzniku tohoto šampionátu v roce 1977 dostal národní tým dosud jen v roce 1993, kdy ještě výběr Československa získal bronz.

Matěj Pastrňák slaví po zápase s Bulharskem na mistrovství světa volejbalistů do 21 let. | foto: VolleyballWorld

Mužstvo vedené trenérem Michalem Nekolou do čtvrtfinálového duelu s volejbalovou velmocí Polskem vlétlo ve velkém stylu a ovládlo první set 25:13. Ve druhé sadě ale soupeři zlepšili obranu, přestali chybovat v útoku a získali ji 25:20. Pak se zápas vyrovnal, závěr třetí sady patřil českým mladíkům, kteří vyhráli 25:21.

Ve čtvrtém setu si několikrát vypracovali tříbodový náskok a opakovaně o něj přišli, naposledy ztratili náskok 22:19. Za stavu 24:23 nevyužili první mečbol a pak odvraceli tři polské setboly, než se dostali k další šanci na ukončení zápasu. Postupová radost vypukla po jejich třetím mečbolu, který na závěr dlouhé výměny proměnil tvrdým útokem Tomáš Brichta. Českobudějovický univerzál byl s 20 body nejproduktivnějším hráčem českého týmu. Dalších 16 bodů přidal smečař Matěj Pastrňák.

Trenér Nekola byl nadšený nejen z postupu. „Nechci ani moc hodnotit zápas, protože teď už je každé utkání těžké, ale neskutečně si vážím charakteru tohoto týmu, který vůbec nic nevzdává. Musím před pánama smeknout klobouček. Opravdu hrají srdcem, bojují o každý míč. To se cení nejvíc. Hodně se posunuli ve volejbalovém umu, to je důležitější než výsledky,“ uvedl v tiskové zprávě svazu.

V sobotním semifinále Česko narazí na vítěze duelu mezi Kubou a obhájcem stříbra Itálií.

Mistrovství světa volejbalistů do 21 let

v Ťiang-menu (Čína) - čtvrtfinále:

Polsko - Česko 1:3 (-13, 20, -21, -28)

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Turecko vs. ČeskoBasketbal - Skupina A (Riga) - 29. 8. 2025:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
29. 8. 13:45
  • 1.03
  • 23.60
  • 12.10
Lehečka vs. CollignonTenis - 3. kolo - 29. 8. 2025:Lehečka vs. Collignon //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:00
  • 1.12
  • -
  • 6.47
Frýdek-M. vs. Banská BystricaHokej - - 29. 8. 2025:Frýdek-M. vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:00
  • 3.62
  • 4.41
  • 1.75
Mountfield HK vs. OdenseHokej - 1. kolo - 29. 8. 2025:Mountfield HK vs. Odense //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:30
  • 1.18
  • 8.10
  • 12.20
Rauma vs. LausanneHokej - 1. kolo - 29. 8. 2025:Rauma vs. Lausanne //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:30
  • 2.43
  • 4.43
  • 2.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Další paráda mladých volejbalistů. Po výhře nad Polskem jsou v semifinále MS

Čeští volejbalisté do 21 let postoupili do semifinále mistrovství světa. Ve čtvrtfinále šampionátu v Číně porazili Polsko 3:1. Vyhráli i sedmý zápas na turnaji. Do semifinále se od vzniku tohoto...

29. srpna 2025  10:44

Fenerbahce po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů vyhodilo kouče Mourinha

Trenér José Mourinho skončil na lavičce fotbalistů Fenerbahce. Slavný Portugalec doplatil na neúspěch v kvalifikaci Ligy mistrů a po středečním vyřazení s Benficou Lisabon ho vedení klubu odvolalo

29. srpna 2025  10:22

Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?

Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně...

29. srpna 2025  10:19

Los Evropské ligy 2025/26: koše, možní soupeři Plzně, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Evropské ligy očekávají v Česku především fanoušci plzeňských fotbalistů. Jaké je rozdělení do košů, na koho může český vicemistr narazit a kde můžete napínavou podívanou...

29. srpna 2025  9:19

Los Konferenční ligy 2025/26: koše, možní soupeři Sparty i Sigmy, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Konferenční ligy bude hodně zajímat fanoušky Sparty a Olomouce. Jaké je rozdělení do košů, na koho můžou české týmy narazit a kde můžete napínavou podívanou sledovat živě?

29. srpna 2025  9:16

Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty

Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti...

29. srpna 2025  8:59

Úžasný výkon, líčil Hapal. Odchody odmítl komentovat, naštval ho kouč i zdržování

V televizi se ještě neostýchal. „Už nebudu chodit kolem horké kaše,“ rezolutně zahlásil kouč ostravských fotbalistů Pavel Hapal a oznámil, že záložníci Matěj Šín a Tomáš Rigo v klubu pokračovat...

29. srpna 2025  8:30

Macík poprvé, Doubek dycky v Mostě. Na hvězdný víkend navnadila spanilá jízda

Pouštní král Macík. A „Američan“ Doubek. Domácí motorističtí nadšenci budou o víkendu pod mosteckým Hněvínem držet palce dvěma českým hvězdám. Czech Truck Prix zahájila čtvrteční propršená spanilá...

29. srpna 2025  8:22

Malmö bylo příliš. Sigma chce do Konferenční ligy Berana, Janotka kritizoval Tijaniho

Bez respektu, i vzhledem k „nohy rozvazujícímu“ třígólovému manku z venkovního zápasu, vlétli fotbalisté Sigmy Olomouc do čtvrtečního domácího duelu závěrečného předkola Evropské ligy proti švédskému...

29. srpna 2025  7:59

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

29. srpna 2025  7:40

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Z patnáctiletého syna udělal skauta, v NBA už nevěří. O pohnutkách svéráze Atamana

Snadno vyčtete, že je ve svém živlu. Jeho tvář sice zůstává povětšinou kamenná, ale v prohlášeních volí kousavá slova. „Viděl jsem, že hodně lidí favorizovalo Lotyše. Snad jsme teď celé Evropě...

29. srpna 2025

Jurásek je s Besiktasem bez pohárů. Noah a Crystal Palace si Konferenční ligu zahrají

Fotbalisté Besiktase Istanbul se střídajícím Davidem Juráskem podlehli doma v oslabení Lausanne-Sport 0:1 a do hlavní fáze Konferenční ligy nepostoupili. Neuspěl ani Petr Mareš s RFS Riga proti...

28. srpna 2025  21:08,  aktualizováno  29.8

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.