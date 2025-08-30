Volejbalisty zastavili Italové, český tým bude hrát na MS do 21 let o bronz

Čeští volejbalisté budou na mistrovství světa hráčů do 21 let v Číně hrát o bronz. V semifinálovém duelu dosud neporažených týmů polehli Itálii 20:25, 22:25, 18:25. Jejich soupeřem v boji o historicky druhou medaili bude poražený z duelu mezi USA a obhájci prvenství z Íránu. Tým trenéra Michala Nekoly stále může vyrovnat třetí místo, na které dosáhl v roce 1993 ještě tehdejší československý výběr.

Kouč české jedenadvacítky Michal Nekola | foto: CEV

Mladí Češi po sedmi výhrách na turnaji podlehli soupeři, který v předchozích třech ročnících nechyběl ve finále a předminule v roce 2021 získal titul. Italové dosud v Číně ztratili jen dva sety a zápas s mladými Čechy měli prakticky neustále pod kontrolou.

Nekolův tým sice otevřel skóre, ale pak se v utkání ocitl ve sporadickém vedení už jen v průběhu druhého setu a pouze v jediném případě si vypracoval dvoubodový náskok. V českém týmu potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče na turnaji českobudějovický univerzál Tomáš Brichta, ale tentokrát zaznamenal jen devět bodů. Do zápasu vstupoval s průměrem přes dvacet bodů na utkání.

