Volejbalisty zastavili Italové, český tým bude hrát na MS do 21 let o bronz

Mladí Češi po sedmi výhrách na turnaji podlehli soupeři, který v předchozích třech ročnících nechyběl ve finále a předminule v roce 2021 získal titul. Italové dosud v Číně ztratili jen dva sety a zápas s mladými Čechy měli prakticky neustále pod kontrolou.
Nekolův tým sice otevřel skóre, ale pak se v utkání ocitl ve sporadickém vedení už jen v průběhu druhého setu a pouze v jediném případě si vypracoval dvoubodový náskok. V českém týmu potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče na turnaji českobudějovický univerzál Tomáš Brichta, ale tentokrát zaznamenal jen devět bodů. Do zápasu vstupoval s průměrem přes dvacet bodů na utkání.