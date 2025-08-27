Volejbalisté jsou po výhře nad Tureckem ve čtvrtfinále MS hráčů do 21 let

Český tým v Ťiang-menu ovládl bez porážky šestičlennou základní skupinu, v níž ztratil jen tři sety, a v Turcích narazil na soupeře, který prošel do play off s bilancí 2-3. Vstup do osmifinále vyšel ale lépe protivníkovi a těsné vedení v celém prvním setu udržel až do konce (25:23). Další dva byly po výsledcích 25:15 a 25:18 jasnou záležitostí českých mladíků a ve čtvrtém už rozjetý tým nezastavila ani průběžná ztráta až o čtyři body.
Koncovku zvládli Češi lépe a hned první mečbol na konečných 25:22 proměnil esem Tomáš Brichta. Českobudějovický univerzál byl s 18 body opět nejproduktivnějším hráčem mužstva.
„Mám strašnou radost a moc se mi ulevilo, protože po pěti vyhraných zápasech mohl tento vše pokazit. Ale klobouk dolů před klukama, protože to zvládli fantasticky. Ukázali morál a po prvním prohraném setu, který se nám vůbec nepovedl, se dokázali zvednout. Opět ukázali to, co ukazují po celou dobu: obrovské srdce a bojovnost,“ uvedl v tiskové zprávě českého svazu kouč Nekola.
Mistrovství světa volejbalistů do 21 let
v Ťiang-menu (Čína) - osmifinále:
Česko - Turecko 3:1 (-23, 15, 18, 22)