Volejbalisté jsou po výhře nad Tureckem ve čtvrtfinále MS hráčů do 21 let

  13:50
Vítězné tažení českého týmu na mistrovství světa volejbalistů do 21 let se nezastavilo ani v play off. V osmifinále šampionátu v Číně svěřenci trenéra Michala Nekoly porazili Turecko po obratu 3:1. Jejich dalším soupeřem bude v pátek Polsko, které si stejným poměrem poradilo s Ukrajinou. Postupem mezi nejlepších osm týmů Češi přinejmenším vyrovnají osmé místo z šampionátu v roce 2021, předloni skončili desátí. Historickým výsledkem v juniorské kategorii je bronz z roku 1993.

Volejbalista Tomáš Brichta | foto: Profimedia.cz

Český tým v Ťiang-menu ovládl bez porážky šestičlennou základní skupinu, v níž ztratil jen tři sety, a v Turcích narazil na soupeře, který prošel do play off s bilancí 2-3. Vstup do osmifinále vyšel ale lépe protivníkovi a těsné vedení v celém prvním setu udržel až do konce (25:23). Další dva byly po výsledcích 25:15 a 25:18 jasnou záležitostí českých mladíků a ve čtvrtém už rozjetý tým nezastavila ani průběžná ztráta až o čtyři body.

Koncovku zvládli Češi lépe a hned první mečbol na konečných 25:22 proměnil esem Tomáš Brichta. Českobudějovický univerzál byl s 18 body opět nejproduktivnějším hráčem mužstva.

„Mám strašnou radost a moc se mi ulevilo, protože po pěti vyhraných zápasech mohl tento vše pokazit. Ale klobouk dolů před klukama, protože to zvládli fantasticky. Ukázali morál a po prvním prohraném setu, který se nám vůbec nepovedl, se dokázali zvednout. Opět ukázali to, co ukazují po celou dobu: obrovské srdce a bojovnost,“ uvedl v tiskové zprávě českého svazu kouč Nekola.

Mistrovství světa volejbalistů do 21 let

v Ťiang-menu (Čína) - osmifinále:

Česko - Turecko 3:1 (-23, 15, 18, 22)

