Od trenéra lepší dvojka, doma nadšení. A tak volejbalisté dumají: Jak využít euforii?

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
,
  8:02
Že čeští volejbalisté skončí na mistrovství světa čtvrtí? Kdyby to slyšeli před šampionátem, kdy tušili, že už jen postup ze skupiny bude úspěch, asi by si takový výsledek nechali líbit. Ale teď, když je to realita? Po senzačním tažení od nich zaznívá: „Hořkosladké.“
Čeští volejbalisté děkují za podporu fanouškům po porážce v utkání o bronz na...

Čeští volejbalisté děkují za podporu fanouškům po porážce v utkání o bronz na mistrovství světa. | foto: AP

Antonín Klimeš (vlevo) a Marek Šotola se radují v zápase o bronz na mistrovství...
Jan Galabov smečuje v utkání o bronz na mistrovství světa.
Patrik Indra se snaží prosadit proti polskému bloku v utkání o bronz na...
Čeští volejbalisté děkují za podporu fanouškům po porážce v utkání o bronz na...
87 fotografií

Kapitán Adam Zajíček, který po nedělní porážce v zápase o bronz s Polskem v přímém přenosu ukončil reprezentační kariéru, dokonce hlásil: „Asi si čtvrté místo zasloužíme, ale spokojený s ním nejsem.“

Když už se reprezentanti probili až do semifinále, jednu ze dvou šancí na medaili chtěli proměnit.

Neuspěli, což je nejprve pochopitelně mrzelo, ale s odstupem času jistě docení, jak mimořádný počin se jim na Filipínách povedl.

Kapitán končí s reprezentací, loučil se v slzách: Syn se ptá, proč odjíždím. A to bolí

K volejbalu připoutali zájem široké veřejnosti, která tento sport s bohatou medailovou historií z padesátých a šedesátých let v poslední době příliš nesledovala.

Nebo vy jste snad ještě před dvěma týdny znali jména Patrik Indra, Lukáš Vašina či Antonín Klimeš?

Hodnocení? Lepší dvojka

„Uvidíme, kolik let o tomhle výsledku budeme mluvit. Doufám, že to bude co nejkratší dobu, protože bych si přál, aby se této nebo nastupující generaci něco podobného, ne-li lepšího, povedlo co nejdřív,“ hodnotil trenér Jiří Novák. „Jsem moc rád, že turnaj prožívali i mimovolejbaloví lidé. Naše výsledky určitě stopu zanechají, a jestli k volejbalu přitáhnou víc dětí, tím lépe.“

Ostatně tak to po velkých úspěších u sportů bývá.

„Když se dařilo beachvolejbalistům, bylo vidět, jak se zvyšuje návštěvnost klubů a tréninků. Takže čekáme, že to tak teď bude i se šestkovým volejbalem,“ zamýšlí se bývalý hráč Martin Lébl.

Čeští volejbalisté se radují v zápase o bronz na mistrovství světa.

I on s reprezentací vybojoval čtvrtá místa, nepopulární pozici Češi obsadili na evropských šampionátech 1999 a 2001 a ve Světové lize v roce 2003.

Ale být čtvrtí na mistrovství světa, kterého se zúčastnilo 32 týmů, je trochu jiný kalibr.

„Dobře jsme zvládli skupinu, která byla těžší. Se všemi nástrahami jsme se popasovali a došli jsme až do semifinále. Potom jsme si zahráli velké zápasy před plnou halou, ve kterých jsme výsledkově ani herně nepropadli, i když jsme je nedotáhli do vítězného konce,“ připomněl zkušený kouč Novák porážky 1:3 s Bulharskem a v neděli s Polskem.

Z Kuby ho vyhnaly šílené podmínky i vojna, teď Polák León odepřel Čechům bronz

Přesto opakuje: „Je to velký úspěch, velký výsledek a velké poučení do budoucna, jak to ve špičce funguje.“

A rovněž velká ukázka, že se jeho svěřenci nemusí bát silných soupeřů. Ano, v nedělním boji o bronz sice na kvality polského týmu nestačili, ale světovým jedničkám sebrali jeden set a ani v těch dalších je nepouštěli do obřích trháků.

„Myslím, že jsme hráli na našem limitu a jediný zápas, který se nám vyloženě nepovedl, byl ve skupině proti Brazílii (porážka 0:3). Klukům bych proto za celé mistrovství dal lepší dvojku,“ prozradil Novák své vysvědčení v tiskové zprávě svazu.

Což je možná trochu přísná známka, ale trenér a sám bývalý skvělý hráč dobře ví, že v aktuální sestavě se skrývá světový potenciál.

Na OH naposledy v roce 1980

A jak a kde s ním volejbalisté budou hospodařit dál?

Příští rok je čeká mistrovství Evropy, další světový šampionát proběhne už za dva roky a v sezoně následující budou vrcholem olympijské hry v Los Angeles. A právě na ně by se Češi rádi probojovali.

Za tři roky by měly být hlavní opory stále čilé a mohou k nim dorůst naděje, třeba z týmu do 21 let, který před měsícem taktéž získal čtvrté místo na mistrovství světa.

Čeští volejbalisté na MS do 21 let v boji o bronz podlehli Američanům

Což ukazuje, že tažení na Filipínách nemusí být ojedinělým výstřelkem, ale klidně teprve začátkem dalších, ještě lepších počinů.

Co se týče her v Los Angeles, tak největší výzvou bude přísný kvalifikační systém. Na turnaj se dostane pouze dvanáct zemí, přičemž pořádající Američané mají start jistý.

Čechům ve světovém žebříčku před šampionátem na Filipínách patřilo 18. místo, takže je jasné, že se opět budou muset překonat. „Pro evropské týmy je strašně těžké se na olympiádu kvalifikovat,“ podotkl Novák už před víkendem. „Jedno místo ještě zabere Afrika, takže musíte být v žebříčku v top deset. A to zatím nejsme. Museli bychom tyto výkony opakovat dlouhodobě, což je určitě naše vidina.“

Trenér Jiří Novák diskutuje s předsedou volejbalového svazu Markem Pakostou.

Pod pěti kruhy si volejbalisté zahráli naposledy v roce 1980, v letech 1964 a 1968 dokonce získali medaile, posledním českým kolektivním sportem na letních hrách byli basketbalisté v Tokiu 2021.

K olympiádě se ale současná parta upne až za nějaký čas. V úterý se teprve vrátí domů a bude si užívat dozvuky parádního turnaje.

„Ukázali jsme tady sílu, bojovnost a české srdíčko,“ cenil si libero Martin Moník. „Jsme rádi, že se v Česku mluví o volejbale.“

