„Musíme dostat Íránce do nekomfortní situace, aby začali přemýšlet nad tím, že něco, na co jsou zvyklí, jim nevychází, a my jsme na ně připravení. Musíme je donutit k tomu, aby hráli něco jiného než svou hru, protože jakmile jsou nahoře, je to dynamický masakr,“ měl jasno před utkáním Novák.
„Íránci jsou fyzicky hodně dobře vybavený soupeř. Hodně skáčou a jsou to ranaři – takoví chasníci. Musíme být šikovní a chytří na servisu,“ doplnil nahrávač Jiří Srb.
Češi se dostali do čtvrtfinále po úterním vítězství 3:0 nad Tuniskem, v základní skupině za sebou nechali Brazílii a Čínu.
Po roce 1993 bylo pro český tým na mistrovství světa dosud nejlepším výsledkem 10. místo před patnácti lety. Už nyní je jasné, že toto maximum na aktuálním šampionátu padne. Rozjetý Novákův výběr by ale jistě své úspěšné tažení v Manile rád ještě prodloužil.
V semifinále se pokusí doplnit mistry světa Italy a obhájce stříbra Poláky. Írán vyřadil v osmifinále srbské favority a ve světovém žebříčku je šestnáctý, tedy o dvě místa před Českem. V posledním čtvrtfinále se utkají Američané a Bulhaři.
