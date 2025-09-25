ONLINE: Česko - Írán. Druhý set rozhodl Vašina esem, ve čtvrtfinále je srovnáno

Čeští volejbalisté útočí na mistrovství světa na Filipínách na semifinále, čímž by vylepšili už tak historický úspěch po rozpadu federace. V cestě k bojům o medaile jim stojí Írán. V prvním setu doháněli Češi ztrátu, druhá půle ale byla vyrovnaná a koncovka jim jen těsně utekla. Druhá sada byla ještě vyrovnanější, v závěru musel český tým opět odvracet setbol, tentokrát ale uspěl a získal bod pro sebe. Utkání sledujeme v podrobné online reportáži.
Český kapitán Adam Zajíček a Patrik Indra na bloku ve čtvrtfinále MS.

Český kapitán Adam Zajíček a Patrik Indra na bloku ve čtvrtfinále MS. | foto: Reuters

Jan Galabov a Antonín Klimeš blokují smeč Mohammada Valizadeho ve čtvrfinále MS.
Íránští hráči slaví bod ve čtvrtfinále mistrovství světa.
Milan Moník a Patrik Indra slaví uhraný bod ve čtvrtfinále MS s Íránem.
Antonín Klimeš a Morteza Šarifi se potkávají nad sítí.
„Musíme dostat Íránce do nekomfortní situace, aby začali přemýšlet nad tím, že něco, na co jsou zvyklí, jim nevychází, a my jsme na ně připravení. Musíme je donutit k tomu, aby hráli něco jiného než svou hru, protože jakmile jsou nahoře, je to dynamický masakr,“ měl jasno před utkáním Novák.

ONLINE: Česko - Írán

Čtvrtfinálový zápas sledujte v podrobné online reportáži.

„Íránci jsou fyzicky hodně dobře vybavený soupeř. Hodně skáčou a jsou to ranaři – takoví chasníci. Musíme být šikovní a chytří na servisu,“ doplnil nahrávač Jiří Srb.

Češi se dostali do čtvrtfinále po úterním vítězství 3:0 nad Tuniskem, v základní skupině za sebou nechali Brazílii a Čínu.

Úspěch rámují zákazy. Volejbalistům Íránu se daří, ale ne všichni jim mohou fandit

Po roce 1993 bylo pro český tým na mistrovství světa dosud nejlepším výsledkem 10. místo před patnácti lety. Už nyní je jasné, že toto maximum na aktuálním šampionátu padne. Rozjetý Novákův výběr by ale jistě své úspěšné tažení v Manile rád ještě prodloužil.

V semifinále se pokusí doplnit mistry světa Italy a obhájce stříbra Poláky. Írán vyřadil v osmifinále srbské favority a ve světovém žebříčku je šestnáctý, tedy o dvě místa před Českem. V posledním čtvrtfinále se utkají Američané a Bulhaři.

A pomohl i velký blázen. Smečař Vašina jede na mistrovství světa přes bolest
ONLINE: Česko - Írán. Druhý set rozhodl Vašina esem, ve čtvrtfinále je srovnáno

