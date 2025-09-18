Volejbalisté poslali Brazílii domů, na MS si zahrají osmifinále. Proti Číně zářil Indra

K postupu čeští volejbalisté potřebovali vyhrát bez ztráty setu. Pokud by zvítězili 3:1, rozhodoval by ve srovnání s Brazílií o druhém místě celkový poměr míčů, který měli Češi výrazně horší.
První komplikace přišla hned v úvodu zápasu, kdy musel za stavu 8:6 kvůli bolavým zádům vystřídat smečař Lukáš Vašina. Do hry se tak poprvé na MS dostal Martin Licek. „Příjemná premiéra s postupem. Kluci mě podrželi, takže tam bylo jenom se zúčastnit a kluci mě tam dotáhli,“ řekl České televizi Licek, který nakonec zaznamenal tři body.
Trenér Novák připomněl, že zdravotní komplikace v týmu neřešil poprvé. Právě Vašina v reprezentační sezoně laboroval se zraněným lýtkem. „Pustili jsme další hráče, kteří jsou tu s námi a kteří na to byli připravení. Ten tým se krásně semknul a myslím, že všichni odvedli přesně takový výkon, jaký byl třeba k tomu, aby se to dneska povedlo,“ uvedl.
V útoku se k bravurnímu výkonu rozehrál Indra, jenž hned v úvodním setu zaznamenal 15 bodů. Češi v této sadě vedli 22:19, ale čtyřmi čínskými body za sebou o náskok přišli a byli na hraně vyřazení. Setbol soupeře však odvrátili a první set získali 26:24.
Pak už měli duel s Čínou, kterou vede renomovaný belgický trenér Vital Heynen, pod kontrolou. Ve druhém setu odskočili díky servisu kapitána Adama Zajíčka na 20:16 a vyhráli 25:19. Ve třetí sadě drobnou ztrátu v úvodu rychle otočili, vypracovali si až sedmibodový náskok a zvítězili 25:18.
MS ve volejbale mužů 2025: program osmifinále, český tým, kde sledovat
Trenér Novák neskrýval nadšení. „Je to fantastický pocit. To, co jsme si moc nepřáli, aby se to v té skupině zbytečně motalo, nás poobědovým zápasem dostalo do těžké situace. Na druhou stranu uhrát dva sety, nebo uhrát zápas, v tom v podstatě takový rozdíl není. A nakonec bylo možná lepší, že nás situace donutila jít až do krajní meze. Zvládli jsme to bravurně,“ řekl.
Indra se nakonec zastavil jen těsně pod třicetibodovou hranicí: „Nevím, jestli to byl můj nejlepší reprezentační zápas v kariéře, ale rozhodně byl nejdůležitější. Ukázali jsme vnitřní sílu, a že volejbal hrát umíme i pod tlakem. První set byl rozhodující. Po něm jsme si řekli, že hlavní je chytit začátky setů, což se nám povedlo. Odskočili jsme si o dva body a pak už se nám hrálo dobře. Je to krásné psát českou volejbalovou historii. Každý chce být u největších úspěchů, a proto každý v národním týmu je.“
Češi na mistrovství světa startují po 15 letech. Při předchozí účasti v roce 2010 vybojoval tým desátým místem nejlepší výsledek od rozpadu federace.
Se svými osmifinálovým soupeřem Tuniskem se čeští hráči utkali naposledy před třemi lety ve čtvrtfinále Challenger Cupu v Soulu, kdy vyhráli 3:1.
