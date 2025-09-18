Volejbalisté poslali Brazílii domů, na MS si zahrají osmifinále. Proti Číně zářil Indra

Čeští volejbalisté postoupili do osmifinále mistrovství světa. V posledním utkání ve skupině zdolali svěřenci trenéra Jiřího Nováka Čínu 3:0 a postarali se o nečekané vyřazení brazilských obhájců bronzu, kteří v Manile prohráli ve třech setech se Srbskem. Hvězdou zápasu byl s 29 body univerzál Patrik Indra.
Čeští volejbalisté se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa.

Čeští volejbalisté se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa. | foto: Volleyball World

Radost českých volejbalistů během utkání s Čínou.
Momentka z utkání Česko - Čína na světovém šampionátu volejbalistů.
Momentka z utkání Česko - Čína na světovém šampionátu volejbalistů.
Čeští volejbalisté se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa.
8 fotografií

K postupu čeští volejbalisté potřebovali vyhrát bez ztráty setu. Pokud by zvítězili 3:1, rozhodoval by ve srovnání s Brazílií o druhém místě celkový poměr míčů, který měli Češi výrazně horší.

První komplikace přišla hned v úvodu zápasu, kdy musel za stavu 8:6 kvůli bolavým zádům vystřídat smečař Lukáš Vašina. Do hry se tak poprvé na MS dostal Martin Licek. „Příjemná premiéra s postupem. Kluci mě podrželi, takže tam bylo jenom se zúčastnit a kluci mě tam dotáhli,“ řekl České televizi Licek, který nakonec zaznamenal tři body.

Momentka z volejbalového utkání Česko - Čína na světovém šampionátu.

Trenér Novák připomněl, že zdravotní komplikace v týmu neřešil poprvé. Právě Vašina v reprezentační sezoně laboroval se zraněným lýtkem. „Pustili jsme další hráče, kteří jsou tu s námi a kteří na to byli připravení. Ten tým se krásně semknul a myslím, že všichni odvedli přesně takový výkon, jaký byl třeba k tomu, aby se to dneska povedlo,“ uvedl.

V útoku se k bravurnímu výkonu rozehrál Indra, jenž hned v úvodním setu zaznamenal 15 bodů. Češi v této sadě vedli 22:19, ale čtyřmi čínskými body za sebou o náskok přišli a byli na hraně vyřazení. Setbol soupeře však odvrátili a první set získali 26:24.

Pak už měli duel s Čínou, kterou vede renomovaný belgický trenér Vital Heynen, pod kontrolou. Ve druhém setu odskočili díky servisu kapitána Adama Zajíčka na 20:16 a vyhráli 25:19. Ve třetí sadě drobnou ztrátu v úvodu rychle otočili, vypracovali si až sedmibodový náskok a zvítězili 25:18.

MS ve volejbale mužů 2025: program osmifinále, český tým, kde sledovat

Trenér Novák neskrýval nadšení. „Je to fantastický pocit. To, co jsme si moc nepřáli, aby se to v té skupině zbytečně motalo, nás poobědovým zápasem dostalo do těžké situace. Na druhou stranu uhrát dva sety, nebo uhrát zápas, v tom v podstatě takový rozdíl není. A nakonec bylo možná lepší, že nás situace donutila jít až do krajní meze. Zvládli jsme to bravurně,“ řekl.

Indra se nakonec zastavil jen těsně pod třicetibodovou hranicí: „Nevím, jestli to byl můj nejlepší reprezentační zápas v kariéře, ale rozhodně byl nejdůležitější. Ukázali jsme vnitřní sílu, a že volejbal hrát umíme i pod tlakem. První set byl rozhodující. Po něm jsme si řekli, že hlavní je chytit začátky setů, což se nám povedlo. Odskočili jsme si o dva body a pak už se nám hrálo dobře. Je to krásné psát českou volejbalovou historii. Každý chce být u největších úspěchů, a proto každý v národním týmu je.“

Český volejbalista Patrik Indra smečuje v utkání s Čínou.

Češi na mistrovství světa startují po 15 letech. Při předchozí účasti v roce 2010 vybojoval tým desátým místem nejlepší výsledek od rozpadu federace.

Se svými osmifinálovým soupeřem Tuniskem se čeští hráči utkali naposledy před třemi lety ve čtvrtfinále Challenger Cupu v Soulu, kdy vyhráli 3:1.

Mistrovství světa volejbalistů

Manila:

Skupina H:
Česko - Čína 3:0 (24, 19, 18)
Rozhodčí: Cesare (It.), Macias (Mex.). Čas: 75 min. Diváci: 7432.
Sestava a body Česka: Bartůněk 2, Vašina 1, Zajíček 4, Indra 29, Galabov 11, Klimeš 10, libero Moník - Licek 3, Šotola 1, Benda, Polák, Srb. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Číny: Wang Pin 12, Wen C’-chua, Čang Če-ťia oba 7.

Brazílie - Srbsko 0:3 (-22, -20, -22)

Konečná tabulka:

1.Srbsko320016:3219:2036
2.Česko320016:3202:2016
3.Brazílie320016:4233:2176
4.Čína300031:9216:2490

Ostatní zápasy:

Skupina A:
Egypt - Tunisko 0:3 (-19, -18, -22)
Filipíny - Írán 2:3 (21, -21, 17, -23, -20)

Skupina C:
Finsko - Jižní Korea 3:1 (18, 23, -17, 21)
Francie - Argentina 2:3 (-26, -23, 21, 20, -12)

Skupina F:
Belgie - Alžírsko 3:0 (22, 20, 12)
Itálie - Ukrajina 3:0 (21, 22, 18).

Konečná tabulka sk. A:

1.Tunisko320017:3234:2106
2.Írán311017:6293:2895
3.Filipíny310115:7269:2794
4.Egypt310024:7244:2623

Konečná tabulka sk. C:

1.Argentina312009:5309:3027
2.Finsko311108:6305:2946
3.Francie310207:6291:2635
4.Jižní Korea300032:9219:2650

Konečná tabulka sk. F:

1.Belgie321009:2258:2158
2.Itálie320108:3256:2217
3.Ukrajina310023:6191:1903
4.Alžírsko300030:9146:2250
