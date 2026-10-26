Světové dvojky, tým z Afriky i Asie. České volejbalistky znají složení skupiny na MS

České reprezentantky se na MS kvalifikovaly díky 15. místu ve světovém žebříčku, což je automaticky zařadilo do skupiny s obhájkyněmi bronzových medailí Brazilkami.
Ze třetího koše dostaly Keňu, které patří 24. místo ve světovém žebříčku. Papírově to byl nejslabší soupeř z tohoto koše, kde svěřenkyním Jannise Athanasopulose hrozily i Švédky, jejich přemožitelky z letošního osmifinále mistrovství Evropy v Brně. S keňskou reprezentací se v historii samostatného Česka volejbalistky utkaly jen dvakrát. Na MS 1994 i 2010 vyhrály hladce 3:0.
Ze čtvrtého koše Češkám los přisoudil světové osmadvacítky Korejky. S těmi mají poměrně čerstvou zkušenost z loňského roku, kdy je porazily 3:2 na sety v Lize národů a 3:0 v přípravě na mistrovství světa.
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České volejbalistky mají účast na mistrovství světa jistou. Pomohl žebříček
České volejbalistky se v roce 2022 vrátily na MS po dvanácti letech, před čtyřmi lety v Nizozemsku a Polsku obsadily 18. místo. Loni v Thajsku, kde už startovalo 32 týmů místo 24, nepostoupily ze skupiny a skončily pětadvacáté.
Příští rok by v případě postupu ze skupiny narazily v osmifinále na některý z prvních dvou celků skupiny G, kde jsou domácí Kanaďanky a Srbky. Případný duel s Ruskami, které se ve volejbale vracejí na vrcholnou mezinárodní scénu, by se mohl odehrát ve čtvrtfinále.
Šampionát, kde budou obhajovat zlato Italky, vyvrcholí v Anaheimu. Finále se bude hrát v hale Honda Center, která bude za necelé dva roky hostit olympijský turnaj. Tam se z mistrovství světa 2027 dostanou nejlepší tři týmy, které zatím nejsou kvalifikované.
Los MS volejbalistek 2027:
Skupina A (Omaha): Itálie, Belgie, Kolumbie, Portoriko.
Skupina B (Orlando): Brazílie, ČESKO, Keňa, Korea.
Skupina C (Québec City): Turecko, Dominikánská republika, Francie, Egypt.
Skupina D (Orlando): USA, Thajsko, Mexiko, Řecko.
Skupina E (Montreal): Polsko, Německo, Slovinsko, Kuba.
Skupina F (Omaha): Japonsko, Rusko, Argentina, Bulharsko.
Skupina G (Montreal): Kanada, Srbsko, Ukrajina, Kamerun.
Skupina H (Québec City): Čína, Nizozemsko, Švédsko, Švýcarsko.