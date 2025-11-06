Čeští volejbalisté zahájí ME 11. září proti Řecku, hrát budou v Modeně

Úvodní zápas skupiny v Itálii, jenž se bude hrát pod otevřeným nebem v Neapoli, obstarají 10. září Italové a Švédové. Češi vstoupí do turnaje o den později a program ve skupině zahájí proti třem papírově slabším soupeřům.
Program
Čeští volejbalisté na ME 2026
Skupina A (Modena):
Po Řecku narazí na Švédsko a Slovensko. S favorizovaným domácím celkem se utkají v úterý 15. září večer. O den později je na závěr skupinové fáze čekají Slovinci, medailisté z posledních tří ME.
Z každé ze čtyř šestičlenných skupin postoupí čtyři nejlepší týmy do osmifinále, kterým začne play off. Česko v případě postupu zůstane v Itálii.
Osmifinále se hraje 20. a 21. září v Turíně, tamtéž jsou na 23. září naplánované čtvrtfinálové duely. Pro nejlepší čtyři tým šampionát vyvrcholí o víkendu 25. a 26. září v Miláně.
Dalšími pořadateli ME volejbalistů jsou Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Vstupenky se začnou prodávat v pátek 7. listopadu.