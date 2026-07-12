Po takovém úspěchu nabídky jsou, přiznává zlatý blokař. Sní o italské lize

„Bylo to moje první takové individuální ocenění za blokaře, protože když jsme třeba s Duklou vyhráli české dvacítky, tak jsem byl ještě vyhlášen jako nejlepší smečař... Teď jsem neskutečně rád, že jsme toho s Klimešem dosáhli společně a navíc na takové prestižní akci,“ těšilo Svobodu.
Výkony libereckého odchovance, který nastoupil do všech zápasů šampionátu v základní sestavě a střídal jen minimálně, samozřejmě vzbudily pozornost scoutů.
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„Po takovém týmovém i individuálním úspěchu jsou pochopitelně kluby z Česka i ze zahraničí, které o mě mají zájem, nabídky jsou. Ale já mám ještě na rok podepsanou smlouvu v Dukle Liberec, kterou dodržím, a za rok uvidíme. Mým snem je určitě italská liga.“
Čeští mladíci se do semifinále prodrali z nabité základní skupiny, v níž nejprve až v tie-breaku prohráli s favorizovanými Francouzi, ale pak skolili neméně silné soky z Itálie a Bulharska.
„Byla to fakt těžká skupina, ale díky úspěchu na mistrovství světa juniorů před rokem jsme si prostě věřili a povedlo se nám to až nad očekávání,“ líčil 199 centimetrů vysoký Svoboda, který žije v Tatobitech v Českém ráji.
Poté prožili Češi infarktový semifinálový duel proti Izraeli, když předvedli skvělou otočku z 0:2 na 3:2 a oslavili postup do finále. „Izraelci se spoléhali jen na dva své hlavní tahouny a po maratonském druhém setu, který jsme prohráli 40:42, jim došla šťáva. My jsme naopak hráli jako tým ve všech šesti, a to nám ten zápas vyhrálo,“ popsal.
V boji o zlato následně čeští mladíci pokořili Poláky, kteří v semifinále nečekaně hladce vyřídili Francouze.
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„Měli jsme k nim sice trochu respekt, ale po prohraném prvním setu se to začalo lámat v náš prospěch. Po proměněném mečbolu pak přišla obrovská euforie, protože vyhrát Evropu do 22 let je fakt skvělý úspěch, navíc jsme to dokázali pro Česko jako první v historii. Kdyby nám někdo řekl, že vyhrajeme zlato, navíc z takhle silné skupiny, tak bychom nevěřili,“ přiznal Svoboda.
„Myslím, že jsme vytvořili opravdu silnou generaci a máme velkou budoucnost. Síla týmu byla hlavně v bojovnosti, na všech byl znát hlad po úspěchu a ani za nepříznivého stavu jsme se nevzdávali. Důležité bylo i to, že se ta parta tvořila dlouhou dobu a v podstatě se všichni známe odmalička. A samozřejmě velkou roli hrálo i skvělé trenérské duo Nekola-Kop.“
Svoboda se blýskl v loňské sezoně i v extralize v dresu své Dukly Liberec, když hrál stabilně a nastřádal výtečných 96 bodových bloků. „Poprvé jsem dostal šanci hrát celou sezonu a povedla se mi. Škoda, že jsem to nedotáhl na stovku, ale v závěru jsem dva zápasy vynechal kvůli zranění,“ litoval.
Teď si užívá volno a na konci července se bude hlásit na srazu české volejbalové reprezentace mužů, jejíž už je stabilním členem a s níž by měl startovat v září v Itálii v základní skupině mistrovství Evropy.
„A-tým mužů, to je další velký krok v kariéře. Věřím, že zdraví vydrží, ve volnu budu odpočívat, doléčovat lehce zraněné rameno a doufám, že pro reprezentaci budu na velkém turnaji platným hráčem,“ přeje si talentovaný liberecký blokař.