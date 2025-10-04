S mistry světa na jejich půdě i federální derby. Volejbalisté znají soupeře pro ME

Volejbalisté, kteří nedávno dosáhli na historické čtvrté místo na mistrovství světa, se v Itálii utkají i s domácím výběrem, který na Filipínách obhájil světový titul. Kromě nich Češi vyzvou medailisty z posledních tří ME Slovince, Švédy, Řeky a Slováky.
S Itálií, která ovládla poslední dva světové šampionáty a na ME 2023 získala stříbro, se čeští reprezentanti utkali naposledy loni v olympijské kvalifikaci. Favoritům z Apeninského poloostrova tehdy podlehli 1:3.
Evropský šampionát volejbalistů je naplánovaný v termínu od 10. do 26. září. Vedle Itálie, jež je hlavním pořadatelem, se bude hrát také v Bulharsku, Finsku a Rumunsku. Z každé šestičlenné skupiny postoupí čtyři nejlepší týmy do osmifinále, kterým začne play off.
Skupina A, v níž bude působit český výběr, se spojí se skupinou D v Tampere, kde je papírově nejsilnějším týmem Srbsko.
Los ME 2026 volejbalistů
Skupina A (Itálie): Itálie, Švédsko, Slovinsko, Česko, Řecko, Slovensko
Skupina B (Bulharsko): Bulharsko, Severní Makedonie, Polsko, Ukrajina, Portugalsko, Izrael
Skupina C (Finsko): Finsko, Estonsko, Srbsko, Belgie, Nizozemsko, Dánsko
Skupina D (Rumunsko): Rumunsko, Lotyšsko, Francie, Německo, Turecko, Švýcarsko
Ženy doma vyzvou obhájkyně stříbra
Ve všech skupinách si mohla pořadatelská země jednoho soupeře vybrat dopředu ještě před losováním. Pro ženské mistrovství Evropy mělo toto právo i Česko, které zvolilo sousední Rakousko.
Vedle Srbska, které na posledních čtyřech ME vždy postoupilo do finále, budou v šestičlenné skupině také Ukrajinky, Bulharky a Řekyně. S favoritkami brněnské skupiny Srbkami, které mohou spoléhat na hvězdnou univerzálku Tijanu Boškovičovou, Češky letos prohrály 1:3 v Lize národů.
Skupinová fáze v Brně se bude hrát do 28. srpna. Pak se na osmifinále spojí se skupinou D, odkud mohou ze Švédska přijet mistryně světa Italky nebo sousední Slovenky. Čtyři osmifinálové zápasy se uskuteční 30. a 31. srpna. Brno pak bude hostit ještě 2. září dvě čtvrtfinále. Celý turnaj vyvrcholí o čtyři dny později v Turecku.
Vstupenky na oba evropské šampionáty se začnou prodávat 7. listopadu.
Los ME 2026 volejbalistek
Skupina A (Turecko): Turecko, Lotyšsko, Polsko, Německo, Slovinsko, Maďarsko
Skupina B (Česko): Česko, Rakousko, Srbsko, Ukrajina, Bulharsko, Řecko
Skupina C (Ázerbájdžán): Ázerbájdžán, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Rumunsko, Španělsko
Skupina D (Švédsko): Švédsko, Černá Hora, Itálie, Francie, Slovensko, Chorvatsko