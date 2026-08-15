Chtěl jsem větší roli a Ústí mi ji dalo. Máme na play off, burcuje volejbalista Emmer

„Myslím, že v mém věku bych tomu sportu už mohl dát víc než jen občas vystřídat. Chtěl jsem mít větší roli a tady mi nabídli, že mi ji dají,“ vysvětluje svůj přesun z jihu na sever šestadvacetiletý českobudějovický rodák.
V Ústí má strávit zatím rok, otrkat se. A pak se třeba vrátit do Českých Budějovic jako nahrávačská jednička.
„Kdyby o to Budějovice měly zájem, budu o tom určitě přemýšlet. Pořád je to jeden z nejlepších českých klubů. Ale myšlenky mám teď hlavně na to, abych Ústí pomohl dostat se na vyšší příčky, než bylo poslední tři roky,“ přeje si Emmer.
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Ústí neporazilo České Budějovice v extralize už více než patnáct let, víte o té statistice? Rozebírali jste to v kabině?
Samozřejmě jsme o tom věděli, náš mediální tým z toho taky dělal trošku haló. Je to jedna z věcí, na kterou se tady moc těším – na zápasy s Jihostrojem. Doufám, že se nám to podaří letos zlomit. Porazit Budějovice je jeden z malých cílů, které bych si rád odškrtl z kartičky na tuto sezonu.
Jak těžké bylo prosadit se v Českých Budějovicích, kde jsou každý rok nejvyšší ambice?
Když tam chcete hrát, musíte být absolutní špička. Byl jsem smířený s tím, že první či druhý rok v extralize se asi každému nepodaří prosadit v takovém klubu, ale já byl celou dobu nahrávačská dvojka. Pár zápasů jsem si odehrál, hlavně když se jednička zranila, ale celkově jsem tam šel do každé sezony s tím, že budu za někým. Věřím, že tady v Ústí se vyhraju a Budějovice si třeba jednoho dne řeknou, že by mě jako odchovance mohly chtít zpátky. Ale může se to vyvinout i jinak, nemám výhrady ani k tomu, abych v Ústí strávil delší čas než jen roční hostování.
V Budějovicích jste zažil Ligu mistrů i titul, jaké to bylo?
Titul jsme slavili hned v mojí první sezoně v Budějovicích. Byla to velká zásluha tehdejšího trenéra Kovala, který dokázal tým připravit a vyhecovat na play off takovým způsobem, že si to všechno sedlo a titul jsme udělali. A zápasy v Lize mistrů, to byl samozřejmě zážitek a velké zkušenosti.
Uplatníte je teď v Ústí, kde byste měl hru řídit?
Uvidíme, jak se budou věci mít, snad nenastanou žádné trable, hlavně zranění. Ale věřím, že budu moct na hřišti přispět, co nejvíc to půjde.
Bude to stát hodně na vás, protože krýt záda vám budou jen dva teenageři.
Ale rozhodně to nejsou žádná ořezávátka, třeba Lukáš Jelínek je mládežnický reprezentant. Nebude to tak, že jsem tady jasná jednička a můžu si dělat, co chci. Tak to nevnímám. Budu mít co dělat, abych ty dva mladé kluky udržel pod sebou. Ale věřím tomu, pomůže mi ta zkušenost z Budějovic.
Jak vnímáte trenéra, hecíře Jakuba Kolouška?
Zatím jsem neměl moc možnost poznat ho u volejbalového hřiště, nabíráme hlavně fyzičku. Dril je to pořádný, ale vůbec mi to nevadí. Naopak si myslím, že dobrý fyzický základ před sezonou je super v tom, že vás připraví skoro na všechno. Jsem moc zvědavý, jak budou probíhat tréninky s míčem a jak ta sezona bude šlapat.
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Vyhovují vám živelní trenéři, jakým je Koloušek?
Jasně, já v tom vyrostl v Budějovicích, už odmala jsem byl pod trenérem, který nešel daleko pro zvýšení hlasu a podobně. Ale nikdy jsem s tím problém neměl, naopak mi to dost vyhovuje.
V posledních sezonách Ústí hrálo hlavně o záchranu extraligy, má tým na to, aby se letos dostal výš?
Ten tým na to měl už v těch předešlých letech, jen souhry okolností nepřály. Letos se můžeme klidně dostat do elitní osmičky, potrápit někoho ve čtvrtfinále. Určitě věřím, že máme na víc než hrát o předposlední místo.
Bude cílem postup do play off?
Myslím, že ano, uvidíme, jak reálný bude. Nebudeme tady mít třeba tolik lidí na střídání, takže kdyby se někdo zranil, ta možnost nahradit ho je menší. Ale když půjde všechno dobře, věřím, že tento tým na play off rozhodně má.
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Jste vystudovaný učitel, stál jste někdy před katedrou?
Nikdy. Vystudoval jsem pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě, mám bakalářský titul v oboru angličtina a geografie. Do školy jsem se ale nikdy nepodíval, protože když jsem končil studium, přišla první vlna covidu a nemohli jsme ani na praxi. A magisterské studium jsem už nedokázal skloubit s volejbalem, jak bych si představoval, tudíž jsem dal přednost profesionálnímu sportu. Je to možnost, kterou nedostane úplně každý. A rád bych ji zužitkoval.
A v budoucnu z vás třeba bude kantor?
Nevylučuju to. Mít aspoň toho bakaláře je super základ, a kdybych potřeboval sehnat práci, na seznamu by to bylo docela vysoko.
Co říkáte na to, jak jde nahoru český volejbal? Úspěchy sbírají mládežnické reprezentační výběry i dospělé áčko.
Jsem strašně rád, že volejbal roste v Česku takovým způsobem. Může to přitáhnout mladé lidi, aby se tomu sportu věnovali. Popularita volejbalu nebyla na takové úrovni jako u fotbalu a hokeje, ale myslím si, že úspěchy, které Česko za poslední roky nastřádalo, to povědomí dost zvedly. Jen doufám, že začneme vídat podstatně víc odchovanců v české lize a že ty úspěchy nebudou ustávat.