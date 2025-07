České volejbalistky při rozlučce s Ligou národů nestačily na Belgii

Po sobotní pětisetové prohře českého týmu s domácím Nizozemskem a večerním vítězství USA nad Kanadou bylo jisté, že se český výběr ze společné osmnáctičlenné tabulky do finálového turnaje nedostane. Play off bude od 23. do 27. července hostit Lodž.

Vedle domácího Polska a týmu USA si účast ve čtvrtfinále vybojovaly také Brazílie, Japonsko, Turecko, Čína, Německo a Itálie, která obhajuje loňské prvenství.

Belgie uspěla ve dvou předchozích vzájemných duelech, ale v Lize národů se jí letos příliš nedařilo, do neděle vyhrála jen tři zápasy. Po relativně snadné první sadě přidaly soupeřky v obraně, a třebaže se jejich čtyřbodový náskok rozplynul, dokázaly při setbolu zablokovat útok Heleny Grozer a vyrovnat.

Helena Grozer přihrává během utkání Ligy národů s Belgií.

To Belgičanky povzbudilo a třetí dějství záhy rozhodly sérií sedmi bodů. Athanasopulos prostřídal, ale ani nová sestava se ve čtvrtém setu nevyhnula nepřesnostem. Posledním vzepětím bylo smazání šestibodové ztráty a vyrovnání na 20:20.

České blokařky si sice na síti připsaly 13 bodových obranných zákroků, často se jim však nedařilo zastavovat Pauline Martinovou, která si v zápase připsala 31 bodů a rozhodla i koncovku. Na české straně se o 16 bodů postarala kapitánka Michaela Mlejnková.