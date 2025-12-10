Lvi Praha na úvod volejbalové Ligy mistrů prohráli ve čtyřech setech s Perugií

  23:03
Čeští šampioni Lvi Praha na úvod volejbalové Ligy mistrů prohráli ve skupině C 1:3 na půdě obhájce trofeje Perugie. V Itálii sice překvapivě získali první set 26:24, ale další sady ztratili 18:25, 18:25 a 19:25.

Trojblok Lvů Praha čelí útoku Perugie. | foto: CEV

Nejproduktivnějším hráčem utkání byl s 20 body univerzál Pražanů David Kollátor. V domácím velkoklubu se na palubovku jako střídající hráč dostal i český smečař Donovan Džavoronok, který si připsal sedm bodů.

V prvním setu Lvi prohrávali 9:15, ale postupně ztrátu stahovali a po výborné pasáži smečaře Jiřího Bendy v útoku i na bloku se v koncovce dostali do dvoubodového vedení. Druhý setbol pak proměnili.

Vzápětí ale nezachytili nástup do druhého setu, kdy rychle prohrávali 0:4. Manko znovu stáhli, ale domácí pod taktovkou hvězdného nahrávače Simonea Gianelliho rychle odskočili až do osmibodového vedení a převzali kontrolu nad zápasem. Dařilo se jim na servisu i v obraně. V pražském týmu se vedle Kollátora pravidelně v útoku prosazoval jen Benda, který se zastavil na 18 bodech.

Třetí sada měla obdobný průběh. V jejím závěru trenér Lvů Juan Manuel Barrial poslal do hry místo kapitána Jakuba Janoucha druhého nahrávače Serhije Jevstratova, jenž pak zůstal na kurtu i ve čtvrtém setu.

Podobně na tom byl v dresu Perugie Džavoronok, jenž po krátké epizodě z první sady znovu střídal v závěru třetího dějství a následně byl v základní sestavě italského týmu pro čtvrtý set. Za svůj omezený čas na kurtu proměnil v bod sedm z osmi nahrávek, které dostal.

Lvi Praha se radují v zápase Ligy mistrů.

Pražané trápili Perugii necelé dvě hodiny. Zápas ukončil Kollátorův zkažený servis. Z Itálie ale volejbalisté pražského klubu mohli odjíždět se vztyčenou hlavou. „Myslím, že to byl velmi dobrý zápas. Byli jsme celou dobu v zápase. Nakonec byla jejich individuální kvalita o něco vyšší než naše,“ uvedl v nahrávce pro média trenér Lvů Juan Manuel Barrial.

Podle libera Milana Moníka hrál v úvodu duelu roli moment překvapení. „Myslím si, že Perugia trošku nevěděla, co od nás čekat. První set nás trošku podcenila, ačkoliv jsme hráli výborně. Ale pak ukázali svoji sílu, nekazili tolik servis a zkrátka si nás ubránili. To rozhodlo,“ řekl jeden z lídrů české reprezentace, která na zářijovém MS překvapila čtvrtým místem.

Líbila se mu atmosféra v hale, kam dorazily zhruba tři tisícovky fanoušků. „Řekli jsme si, že si ten zápas chceme užít, a to si myslím, že se splnilo. Jeli jsme na risk, urvali jsme jeden set v Perugii, takže pro nás určitě dobrý krok kupředu v téhle sezoně,“ dodal.

Ve skupině C se Lvi utkají ještě s Berlínem a Las Palmas. Pět vítězů základních skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, týmy z druhých míst a nejlepší celek z třetí příčky absolvují předkolo play off. Lvi Praha hráli volejbalovou Ligu mistrů naposledy před dvěma lety, tehdy dokázali ze základní skupiny postoupit.

Volejbalová Liga mistrů - 1. kolo

Skupina C:

Perugia - Lvi Praha 3:1 (-24, 18, 18, 19)
Rozhodčí: Glod (Pol.), Guillet (Fr.). Čas: 112 min. Diváci: 3083.

Nejvíce bodů Perugie: Semeniuk 18, Cvanciger 12, Crosato 10.

Sestava a body Lvů Praha: Janouch, Conde 6, Nikačevič 8, Kollátor 20, Benda 18, Crer 6, libero Moník - Suda, Jevstratov 1, Balagué 3, Ihnát. Trenér: Barrial.

