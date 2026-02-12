Lvi Praha ve volejbalové Lize mistrů na obhájce titulu z Perugie nestačili

Do Prahy přijel tým, který v prosinci v Brazílii ovládl mistrovství světa klubů, a od prvního míče ukazoval, proč bez porážky vede skupinu. I když hostům chyběl japonský smečař Juki Išikawa, rychle vedli 12:4 a Lvi jen těžko hledali způsob, jak položit míč na jejich polovinu dvorce.
Začátek druhé sady byl vyrovnanější, ale pak začala ve vyprodané hale opět častěji sbírat body Perugia, jejíž hru dirigoval hvězdný nahrávač Simone Giannelli. Dvojnásobný mistr světa si několikrát s chutí i sám zaútočil, přidal eso a postaral se o poklidný závěr.
V prosincovém zápase v Itálii vyhráli Lvi úvodní sadu a nakonec favoritovi podlehli 1:3. Tentokrát usilovali o dílčí úspěch marně, neboť v třetím setu se hostům rozehrál smečař Oleh Plotnyckij a brzy byl náskok Perugie šestibodový. V závěru zápasu se v italském mužstvu na hřiště dostal i český smečař Donovan Džavoronok.
Lvi tak mají na posledním místě tabulky nadále dva body za dvě pětisetové porážky. Potřebují se dostat na třetí pozici před Las Palmas, aby mohli pokračovat alespoň v Poháru CEV. Španělský klub, který zatím získal o bod víc, přivítají v závěrečném kole 18. února.
Volejbalová Liga mistrů
5. kolo skupiny C
Lvi Praha - Perugia 0:3 (-13, -18, -17)
20:00 Las Palmas - Berlín.
Tabulka:
|1.
|Perugia
|5
|4
|1
|0
|0
|15:4
|449:370
|14
|2.
|Berlín
|4
|2
|1
|0
|1
|9:6
|340:331
|8
|3.
|Las Palmas
|4
|0
|1
|1
|2
|6:11
|360:377
|3
|4.
|Lvi Praha
|5
|0
|0
|2
|3
|6:15
|419:490
|2