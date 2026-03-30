Bez rozpaků. Volejbalisté Karlovarska postoupili do semifinále extraligy

Karlovarsko ve čtvrtfinále s Příbramí ztratilo jediný set, a to hned na úvod série, dalších devět Západočeši rozhodli pro sebe. Postupový bod získali po jednoznačném průběhu, soupeři povolili maximálně 18 bodů v setu a zvítězili ve své hale 21:15, 21:18 a 21:14.
„Myslím, že se zápas od zápasu zlepšujeme. Od prvního zápasu v play off až doteď jsme ukázali, jak bychom měli hrát v dalších zápasech. Samozřejmě, první zápas je vždycky nejtěžší na začátku série, ale myslím si, že teď jsme se dostali na určitou úroveň, na které chceme být v dalších zápasech,“ řekl karlovarský kapitán Filip Šestan.
Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy mužů
3. zápasy:
Karlovarsko - Příbram 3:0 (15, 18, 14)
19:30 Lvi Praha - Brno