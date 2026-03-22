Brom zpět na scéně: Těšil jsem se, jak si orazím, ale volejbal mi chyběl

Autor:
  8:25
V roce 2003 dovedl liberecké volejbalisty k mistrovskému titulu, v prosinci 2021 přišel do Dukly na krátkodobou „výpomoc“ za odvolaného kouče Michala Nekolu a letos v lednu kývl trenér Petr Brom na nabídku armádního klubu znovu. U mužstva totiž skončil kouč Jakub Koloušek a Brom se stal členem realizačního týmu spolu s Vladanem Mertou a Jakubem Veselým.
Liberečtí volejbalisté s trenérem Petrem Bromem

Liberečtí volejbalisté s trenérem Petrem Bromem | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberečtí Michal Kriško a Štěpán Svoboda u sítě proti Arthuru Darmoisovi z...
Liberecký Lukasz Wiese smečuje v utkání proti Benátkám.
Radost libereckých volejbalistů v utkání proti Benátkám nad Jizerou
Liberecký Martin Mařík smečuje.
6 fotografií

„Jsem v Dukle už potřetí a nelituji toho. Mohl jsem se vrátit do prostředí, které dobře znám stejně jako lidi tady. Jsme kamarádi a navíc to sem mám z Ústí, kde bydlím, relativně kousek,“ řekl 64letý Petr Brom, jenž kromě řady medailí získal jako hráč čtyři tituly a v roli trenéra dokonce sedm.

Po minulé sezoně jste skončil u mužů Ústí, čekal jste, že ještě dostanete nabídku do extraligy?
Na rovinu říkám, že jsem se pak těšil, jak si v důchodu spokojeně orazím... Ale ne, pořád mě to baví, volejbal a adrenalin při zápasech a při trénování mi prostě chyběly. Proto jsem nad další nabídkou od Dukly, která mě potěšila, vůbec neváhal.

Když jste přišel v lednu k týmu, Dukla se pohybovala okolo šestého místa, ale nakonec jste to dotáhli po základní části až na čtvrtou příčku. Co se změnilo?
Možná celkový pohled na hráče, nastala asi jiná komunikace a hlavně jsme chtěli, abychom působili jako jeden tým. Všech čtrnáct lidí v kádru začalo fungovat pospolu, to se asi hlavně posunulo. V závěru základní části pak přišly důležité výhry a s konečným čtvrtým místem před play off je velká spokojenost.

Výhra, přesto konec. Volejbalisté Ostravy padli po zlatém setu. Mrzuté, hlásí trenér

V trenérském štábu jste tři, jak máte rozdělené role v přípravě a třeba v zápasech při oddechových časech?
Hlavní trenér je Vladan Merta, on rozhoduje, ale spolupracujeme jako tým, protože už se všichni známe fakt dlouho. Při zápasech stojí u čáry on a při oddechových časech si každý k hráčům něco řekneme, ale určitě si neskáčeme do řeči a nepřekřikujeme se. Hlavně musíme všichni mluvit jakoby stejnou řečí a absolutně se ve vedení týmu shodujeme.

V pondělí začnete čtvrtfinále play off doma proti páté Odoleně Vodě, co bude podle vás rozhodovat o postupu?
Jsme naprosto vyrovnaní soupeři, proto rozhodne, i když to zní jako klišé, momentální forma. Zkrátka každý detail, každý bod a každá chyba se budou na konci počítat. Bude to emočně vyšponované, příprava může být v trénincích i u videa sebelepší, ale bude záležet na tom, jak to kluci zvládnou v hlavách.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

22. března 2026  8:41

Brom zpět na scéně: Těšil jsem se, jak si orazím, ale volejbal mi chyběl

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.