Zdárný závěr úspěšné kvalifikace na ME. Čeští volejbalisté přehráli Černou Horu

Čeští reprezentanti si účast na šampionátu zajistili už předchozí výhrou v Norsku. Trenér Jiří Novák ale ani ve středu nic nepodcenil a nasadil prakticky totožnou základní sestavu. Jen místo Martina Licka doplnil Jana Galabova na smeči Lukáš Vašina.
|
Čeští volejbalisté postoupili na ME v příštím roce, v Norsku vyhráli 3:1
První a třetí set byly jednoznačné. Drobné komplikace domácí hráči v Táboře připustili vlastními chybami jen ve druhé sadě, ale i tu získali v koncovce.
Úspěšnými kvalifikačními odvetami letošní reprezentační sezona nekončí. Už koncem srpna čekají české volejbalisty přípravné duely před zářijovým MS na Filipínách.
Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistů v Táboře
skupina C:
Česko - Černá Hora 3:0 (16, 22, 18)
|1.
|Česko
|4
|4
|0
|0
|0
|12:2
|343:279
|12
|2.
|Norsko
|3
|1
|0
|0
|2
|4:6
|215:238
|3
|3.
|Černá Hora
|3
|0
|0
|0
|3
|1:9
|207:248
|0