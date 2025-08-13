Zdárný závěr úspěšné kvalifikace na ME. Čeští volejbalisté přehráli Černou Horu

  19:32aktualizováno  19:38
Čeští volejbalisté potvrdili stoprocentní úspěšnost v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce. Uzavřeli ji v Táboře výhrou 3:0 nad Černou Horou po setech 25:16, 25:22 a 25:18. Ve tříčlenné skupině C mají po svých čtyřech zápasech plný počet 12 bodů. Skupinu uzavře v neděli duel Černé Hory s Norskem.
Čeští volejbalisté slaví bod v kvalifikačním utkání na mistrovství Evropy proti Černé Hoře. | foto: ČTK

Čeští reprezentanti si účast na šampionátu zajistili už předchozí výhrou v Norsku. Trenér Jiří Novák ale ani ve středu nic nepodcenil a nasadil prakticky totožnou základní sestavu. Jen místo Martina Licka doplnil Jana Galabova na smeči Lukáš Vašina.

Čeští volejbalisté postoupili na ME v příštím roce, v Norsku vyhráli 3:1

První a třetí set byly jednoznačné. Drobné komplikace domácí hráči v Táboře připustili vlastními chybami jen ve druhé sadě, ale i tu získali v koncovce.

Úspěšnými kvalifikačními odvetami letošní reprezentační sezona nekončí. Už koncem srpna čekají české volejbalisty přípravné duely před zářijovým MS na Filipínách.

Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistů v Táboře

skupina C:

Česko - Černá Hora 3:0 (16, 22, 18)
Rozhodčí: Tillmann (Maď.), Visan (Rum.). Čas: 77 min. Diváci: 1010
Sestava a body Česka: Zajíček 5, Bartůněk 3, Vašina 14, Klimeš 10, Šotola 6, Galabov 7, libero Moník - Bryknar 1, Indra 3, Klajmon 3, Drahoňovský, Benda 3. Trenér: Novák
Nejvíce bodů Černé Hory: Jovovič a Cimbaljevič po 6

Tabulka skupiny C
1.Česko4400012:2343:27912
2.Norsko310024:6215:2383
3.Černá Hora300031:9207:2480
