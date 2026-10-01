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Nejlepší jihoamerické libero v Brně. KP spoléhá na cizinky, Češky chtějí stále méně

Autor:
  18:16
Maličká Agostina Pelozová mezi spoluhráčkami z argentinské reprezentace

Maličká Agostina Pelozová mezi spoluhráčkami z argentinské reprezentace | foto: Mariano Garcia / Alamy Profimedia.cz

Volejbalistky KP Brno se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem soutěže...
Volejbalistky KP Brno se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem soutěže...
Volejbalistky KP Brno se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem soutěže...
Královopolanky (v bílé) se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem...
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Ještě před týdnem hrála za Argentinu, teď už se Agostina Pelozová snaží co nejrychleji zapadnout do nového týmu. Do Brna dorazila teprve minulý týden po jihoamerickém šampionátu, na němž byla vyhlášena nejlepším liberem celého turnaje. V novém angažmá ji čeká nejen seznamování se spoluhráčkami, ale také s českým volejbalem. Ten ji zatím zaujal hlavně výškou hráček.

„Tady máte velmi vysoké hráčky. Smečování je opravdu jiné než v Argentině nebo Jižní Americe,“ všímá si argentinská reprezentantka.

Pelozová je jednou z několika zahraničních tváří výrazně obměněného kádru VK KP Brno. Novou kapitánkou je finská nahrávačka Sofia Lehtová, z Portorika přišla Kiannisha Santiagová a nizozemskou posilou je Noa de Vosová. Klub chce s jejich pomocí v nové sezoně bojovat o medaili, zároveň však přiznává, že vysoký počet cizinek není jeho dlouhodobým plánem.

„Hrát s pěti cizinkami není naším dlouhodobým cílem. Jde spíš o vyztužení našeho plánu,“ vysvětluje prezident KP Richard Wiesner.

Problém se přitom netýká jen obecného nedostatku hráček. V KP letos řešili konkrétní komplikaci na postu blokařek. Jedna je zraněná na celou sezonu, další má dlouhodobé zdravotní problémy. Klub proto hledal náhradu a obrátil se i na volejbalistky z nižších soutěží.

Volejbalistky KP Brno se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem soutěže Šelmami. Místo toho jim play off uteklo o rozdíl v míčích.

Jenže najít dostatek českých hráček ochotných vydat se na profesionální cestu je stále těžší. Královopolští letos oslovili zhruba deset volejbalistek z nižších soutěží a mezi studentkami s nabídkou, že by mohly dostat šanci v extraligovém týmu.

„Všechny nás odmítly s tím, že to není jejich hlavní priorita. Byli jsme velmi překvapeni, že skutečně to není takové lákadlo, jak jsme si mysleli,“ komentoval Wiesner.

Zahraniční hráčky tak pro KP nejsou jen cestou k posílení kádru před sezonou, v níž si klub stanovil medailové ambice. Jsou také řešením situace, kdy domácí trh nenabízí dostatek volejbalistek, které by chtěly profesionální program přijmout.

„Cizinky bohužel český volejbal i extraliga potřebují,“ ví Wiesner.

Situaci podle něj navíc ovlivňuje odchod mladých českých talentů do zahraničí. Hráčky kolem devatenácti či dvaceti let podle něj oslovují agenti s nabídkami amerických univerzit a ty lepší tak odcházejí ještě předtím, než se mohou naplno prosadit v české extralize.

„Ti lepší, třeba i z úrovně reprezentace, odcházejí do zahraničí a zůstává nám tady nějaká množina hráček, které se třeba ne všechny chtějí angažovat v profesionálním sportu,“ vysvětluje.

Královopolský klub přitom nechce kvůli výsledkům opustit vlastní výchovu. K patnáctičlennému kádru pravidelně přibírá hráčky z akademie, které trénují se zkušenějšími volejbalistkami a v přípravě dostávaly prostor také v zápasech.

„Být v kádru áčka pro ně může být skvělá zkušenost. Je to obrovský posun, než kdyby hrály ve své kategorii,“ myslí si trenér Ivan Pelikán. „Předpokládáme, že i v soutěži postupně ty mladé hráčky z akademie tu šanci budou dostávat,“ doplnil kouč.

Právě kombinace zkušených cizinek a mladých Češek má být pro KP cestou dál. Klub letos chce výsledek, zároveň už ale připravuje další generaci.

„Jednak se dolaďujeme k nějakému boji o medaili, ale zároveň je tam druhá vlna hráček, které chceme připravit na to, aby příští rok začaly v A týmu,“ nastiňuje Wiesner.

Do tohoto prostředí nyní zapadá i Pelozová. Argentinka přišla do Evropy právě proto, že ji láká profesionálnější a podle jejího názoru kvalitnější volejbal než v Jižní Americe. Před Brnem působila na Slovensku a české prostředí tak pro ni není úplně neznámé.

Brno navíc už znala alespoň z vlaku. Když hrála na Slovensku, cestovala přes něj do Prahy. Teď už v něm má bydlet a hrát. Zatím ale kvůli reprezentačním povinnostem neměla příliš času město poznat.

„Ještě jsem neměla čas, takže jsem město vlastně skoro neviděla. Doufám, že si ho opravdu užiju a bude se mi tady líbit,“ usmívá se.

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Do nové kabiny každopádně vstoupila v době, kdy v ní zní hned několik jazyků. „Je to velmi těžké. Na Slovensku jsem hrála, takže mám v hlavě několik slov, ale čeština je opravdu těžká,“ přiznává Pelozová.

Na hřišti by jí však mezinárodní složení týmu výrazně vadit nemělo. Podle vedení se hráčky v základních volejbalových věcech domluví anglicky, francouzsky, španělsky či dalšími jazyky.

A právě taková bude nová realita české extraligy. „Může být pět cizinek a prakticky většina týmů to využívá. Bude to i trend do budoucna. Kádry budou multikulturně poskládané a musíme se tomu přizpůsobit,“ připouští Wiesner.

Vedení klubu navíc připravilo i speciální nabídku pro permanentkáře. Držitelé celosezonních vstupenek mají vstup zdarma na zápasy královopolských basketbalistů i házenkářů, na utkání fotbalového Artisu pak vyjde vstupenka na polovinu.

Kromě Králova Pole se na sezonu připravuje i jeho brněnský rival Šelmy. Ty do deváté sezony vstupují jako úřadující mistryně a vítězky Českého poháru. Oba domácí trofeje chtějí obhájit, zároveň se po roční pauze vrátí také do evropských pohárů.

Momentka z pátého, rozhodujícího zápasu finále Dartart volejbalové extraligy žen.

Také kádr Šelem se přes léto proměnil. Do mistrovského týmu přišly tři nové hráčky včetně argentinské univerzálky Eriky Mercadové, která má za sebou působení ve Francii, Portugalsku, Řecku, Německu i Španělsku a start na olympijských hrách v Tokiu.

„Cíle jsou samozřejmě pořád nejvyšší stejně jako ambice. V průběhu roku se ale ukáže, na koho v daný moment máme,“ míní kapitánka Ivona Marková.

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