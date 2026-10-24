Karlovarsko začíná sezonu, Evropa zvyšuje nároky. Ale potenciál je velký, míní trenér

Kádr po jarních oslavách prošel výraznou obměnou, ambice ale zůstávají velmi vysoké. Klubový rozpočet dosahuje přibližně 34 milionů korun a oproti předchozímu ročníku se navýšil především kvůli účasti v Lize mistrů.
„Rozpočet je zajištěný, generálním partnerem nadále zůstává ČEZ. Momentálně máme kolem čtyřiceti partnerů v několika kategoriích. Máme také čtyři nové sponzory, které postupně představíme. Všechno jsou to regionální firmy,“ uvedl majitel klubu Jakub Novotný.
Po mistrovské sezoně extraligový tým přivítal sedm nových tváří – Jakuba Klajmona, Michala Baláže, Martina Rendlu, Erica Burggräfa, Pierra Derouillona, Alejandra Ribase Brockerta a Daniela Alejandra Ramíreze Pitu. Jedná se o nejvýraznější obměnu za poslední roky.
„Jsme jeden z nejlepších klubů v České republice, ale uvědomujeme si své místo na mezinárodním trhu. Když máme úspěch, hráči se přirozeně snaží posunout dál, často do zahraničí. Na druhou stranu je naší základní myšlenkou vychovávat mladé hráče, aby poté mohli působit v zahraničí a reprezentovat svoji zemi,“ připomněl Novotný.
Navzdory výrazným změnám zůstávají ambice Karlovarska vysoké. „Máme silný tým, zejména v útoku a na servisu. Když hrajete za Karlovarsko, cíle jsou vždy vysoké. Stále pracujeme na souhře a budujeme vzájemné vazby, ale této hráčské partě opravdu věřím,“ zdůraznil kouč Mascia.
První důležitou prověrkou nově složeného mužstva byl říjnový Sardinia International Volley Cup v italském Cagliari, kde Západočeši poměřili síly s Trentinem a německým Lüneburgem. Konfrontace s evropskou špičkou ukázala přednosti týmu, ale také věci, na kterých je potřeba ještě pracovat.
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Zisk titulu Karlovarsku znovu otevřel také dveře do nejprestižnější evropské klubové soutěže. Ve skupinové fázi Ligy mistrů narazí zkraje příštího roku na polský Aluron Zawiercie, německý Lüneburg a španělský Guaguas Las Palmas.
„Zawiercie pro nás budou velmi dobrým testem, který ukáže naše možnosti na nejvyšší evropské úrovni. Proti Lüneburgu a Las Palmas chceme bojovat a pokusit se uspět. Ve sportu nikdy neznáte výsledek předem. Jak říkáme v Itálii, míč je kulatý,“ usmál se Mascia.
Účast mezi evropskou elitou však přináší také zvýšené nároky. „Liga mistrů je organizačně náročnější než evropské poháry, které jsme hráli v minulosti. Evropská federace sleduje každý detail a ještě před začátkem soutěže musíme splnit celou řadu podmínek,“ nastínil hrající manažer týmu Daniel Pfeffer.
„Pak přichází období, kdy hrajeme extraligu, Český pohár i Ligu mistrů současně. Musíme řešit cestování, logistiku, a dokonce i přechody mezi různými typy míčů, se kterými se jednotlivé soutěže hrají. Je to velká výzva, ale zároveň jsme rádi, že si prestižní soutěž zahrajeme,“ dodal Pfeffer.
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Do nového ročníku obleče Karlovarsko zbrusu nové dresy. Jejich výrazným motivem se stal blesk symbolizující energii, rychlost, sílu i moment překvapení. Zároveň odkazuje na dlouhodobé spojení s generálním partnerem. V černé variantě dresů se nově objevují žlutá jména a čísla hráčů, klubové logo dostalo horizontální podobu doplněnou hvězdami symbolizujícími získané mistrovské tituly.
Kapitánem zůstává smečař Filip Šestan, který má důležitou roli také při budování týmové soudržnosti. V kabině se sešli hráči různých národností, zkušeností a charakterů. „Za svou kariéru jsem vystřídal řadu klubů, ale ještě nikdy jsem nezažil, aby si noví hráči tak rychle sedli. Máme výbornou chemii v kabině a všichni už se nemůžeme dočkat, až sezona začne. Chceme ukázat, co v nás je,“ vzkázal Šestan.