Ženy, které své domácí zápasy budou hrát v hale Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v ulici Na Sádkách, ale mají před sebou těžký úkol – jako nováček soutěže udržet extraligu v krajském městě.
Do nové sezony odstartují v sobotu od 18 hodin, kdy začne zápas s Ostravou. „Doufám, že se jako tým semkneme a budeme spolu pořádně hrát, trénovat i třeba makat v posilovně a postupně se budeme herně zlepšovat. Myslím si, že už teď si to sedá. Lidi chceme volejbalem bavit,“ předeslala nahrávačka a kapitánka Veronika Semerádová.
Hlavním trenérem ženského týmu bude Zdeněk Pekař. Ten vedl celek už i v první lize. Ví, že hlavní cíl premiérové sezony je jasně daný, a to záchrana. „Je to klišé, ale chceme hrát opravdu dobrý volejbal. Věřím, že bychom mohli také ze sebe setřást jakousi nováčkovskou nálepku, soupeřům zatápět a dostat se i do mimosestupových příček tabulky,“ zamyslel se kouč.
Pekařovi bude dělat asistenta bývalý univerzál Jihostroje Radek Motys. Oba budou spoléhat zejména na bývalou reprezentantku, smečařku Andreu Prokešovou, na blokařku Valeriyu Kovářovou či na odchovankyni klubu a univerzálku Sandru Skřivanovou.
Muži chtějí opět do finále
I mužská složka hlásí před novou extraligovou sezonou novinku. Týmu přijde vypomoci smečař Dominik Ducháč, který doplní kádr za smečaře Josefa Leštinu. Ten stále rehabilituje po operaci a týmu bude k dispozici až na přelomu roku.
Muži mají ve své nejvyšší soutěži naopak cíle nejvyšší. Vedení klubu chce být v obou domácích soutěžích minimálně ve finále, v evropském Poháru CEV se pak dostat co nejdále. „V Jihostroji to ani jinak nejde,“ zdůraznil hlavní trenér mužů Zdeněk Šmejkal.
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„Přípravu na sezonu jsme měli standardní. Nejdříve jsme tvrdě posilovali a teď, co se nám už vrátili hráči z mistrovství Evropy, jsme zase kompletní, a proto se teď více a více začínáme věnovat herním činnostem,“ vysvětlil Šmejkal, který povede mužský A-tým třetí sezonu po sobě.
Jihostroj mužskou nejvyšší soutěž také zahájí na domácí palubovce. A to 17. října, kdy do sportovní haly přijede Brno.
Kvůli dvěma složkám v domácích nejvyšších soutěžích navyšuje na nadcházející volejbalovou sezonu klub i svůj rozpočet. Ten se bude pohybovat okolo 42 milionů korun. „Je to částka určená na chod celého klubu, včetně mládeže,“ vysvětlil generální manažer Jihostroje Robert Mifka.