Bude zkoumat čísla a hledat vzorce. Nový asistent v Jihostroji vzal i post statistika

Jihostroj posiluje kromě hráčského kádru také trenérský tým. K hlavnímu kouči Zdeňku Šmejkalovi přichází nový asistent. Zdeněk Sklenář bude zároveň i statistikem týmu.
Oba trenéry pojí kromě stejného křestního jména i společná minulost z národního týmu. „Máme radost, že se Zdeněk Sklenář rozhodl přijmout naši nabídku. Je to profesionál a velký srdcař, který má mnoho zkušeností z různých pozic. Věřím, že díky jeho odbornosti pozvedneme práci trenérského týmu na další úroveň,“ doufá generální manažer Jihostroje Robert Mifka.
Poslední tři sezony vedl Sklenář jako hlavní kouč tým Zlína.
„S Jihostrojem to byly vždycky vyhecované zápasy. Už když jsem působil v Karlovarsku, měly souboje s Budějovicemi něco navíc. S řadou hráčů se člověk znal z reprezentace nebo z jiných klubů, takže to bylo i trochu osobní. O to víc šel člověk do těch zápasů naplno,“ vzpomíná Sklenář na dobu, kdy do budějovické sportovní haly ještě jezdil jako soupeř.
|
Karlovarsko se ve volejbalové Lize mistrů střetne i s letošním finalistou z Polska
Nyní bude nový trenér působit u jedenáctinásobného extraligového mistra „jen“ jako asistent a statistik. „Beru to jako další zajímavý krok,“
„Těším se na práci v širším realizačním týmu a zároveň si moc cením toho, že se nám to sešlo i po rodinné stránce. Můžeme být s manželkou a synem pohromadě a spojit volejbal, který je naším společným životem, právě v tak krásném městě,“ přibližuje.
Statistiky mají stále větší význam
Bývalý Šmejkalův asistent Vojtěch Zach v klubu zůstává i nadále, pouze se opět přesouvá za prací ke klubové mládeži. Na jeho nástupce tedy čeká nejen pomoc Zdeňku Šmejkalovi při trénincích a samotných zápasech, ale bude mít na starosti i statistiky, které jsou ve sportu stále důležitější.
„Je to práce s čísly a hledání opakujících se vzorců. Pro tým je ale nejdůležitější převést data do praxe. Hledáme silné a slabé stránky vlastní hry i té soupeřovy a snažíme se s nimi dál pracovat. Volejbal se pořád vyvíjí a nedá se předpovědět všechno, ale určité vzorce se v něm najít dají,“ vysvětluje.
Kvalitní statistik je v moderním volejbale nepostradatelným článkem lavičky. Umí v číslech vyhledat, jaká metoda bude například nejlépe fungovat na soupeře.
„Dají se najít různé stereotypy. Třeba v úderech, v rozdělování nahrávek nebo v řešení konkrétních situací. Vždycky ale záleží na tom, pod jakým tlakem tým nebo hráč je. Bez tlaku si člověk dovolí věci, které by si v těžké chvíli třeba nedovolil,“ komentuje Sklenář.
České Budějovice