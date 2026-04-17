Nelamte nad námi hůl, přeje si kouč Jihostroje. Lvi však v Budějovicích umí

„Praha nás v domácím prostředí přehrála a my zkusíme to samé v příštím zápase v naší hale. Znovu děkuju divákům, že za námi přijeli. Chci je požádat, aby nad námi nelámali hůl a přišli nás opět podpořit v co největším počtu. Jdeme vyhrát a vrátit semifinále do Prahy,“ zdůraznil po prohraném duelu Zdeněk Šmejkal, hlavní trenér Budějovic.
On i jeho asistent Vojtěch Zach však příliš pozitiv ve třetím vzájemném zápase nenašli. Snad jen, že se do play off zapojili mladí odchovanci klubu. „Ukázali, že můžou hrát na této úrovni,“ přidal Šmejkal.
Před pátečním čtvrtým vzájemným zápasem mohou mít českobudějovičtí volejbalisté mírnou výhodu v domácím prostředí. Ze všech utkání v aktuální sezoně ve sportovní hale padl domácí celek jen čtyřikrát, z toho jednou v zápase Českého poháru. Ale hned třikrát dokázali v Budějovicích zvítězit právě pražští Lvi, naposledy v sobotu ve druhém semifinále.
I tak se ale hráči Jihostroje chtějí opřít o podporu domácího publika. Očekává se, že sportovní hala bude zase plná, utkání začne v 18 hodin.
„Od té doby, co Praha hraje takto vysoko, tak rivalita je mezi námi na hřišti i v hledišti vždycky. A podle toho také vypadá návštěvnost na tyto zápasy. Lidi to baví a baví to pak i nás,“ podotkl pro klubový web kapitán a nahrávač Jihostroje Luboš Bartůněk.
Pokud Jihočeši vyhrají, srovnají stav série na 2:2. A o postupu mezi dva nejlepší celky extraligy rozhodne až pátý zápas, který by se hrál v pondělí v Praze.
Když Budějovice utkání nezvládnou, čeká je série o třetí místo s Libercem. Ta by začala ve čtvrtek 23. dubna na severu Čech. O třetí místo se už hraje jen na dvě vítězná utkání. Při stavu 1:1 by pak rozhodoval takzvaný zlatý set. V českobudějovické sportovní hale by se případně hrálo 26. dubna.