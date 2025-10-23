Jak dlouho jste se rozmýšlel, jestli tak důležitou funkci přijmete?
Trvalo to asi rok a půl. Pamatuju si to jako dneska. Byli jsme v Německu a s dcerou jsme museli do nemocnice. Když jsem tam seděl, tak mi volal Honza Diviš a říkal, že se chce potkat. On to na mě ihned vybafl, tak jsem mu říkal, že si to musím promyslet. Ale tím, že jsem sám jako hráč Jihostrojem prošel, mě jeho nabídka opravdu potěšila.
S jakými pocity vstupujete do vaší nové role?
S dobrými. Těším se na to, jsem zvědavý, jak moc se potvrdí moje a klubová očekávání. Myslím si, že jsme to nastavili tak, abychom je splnili.
Změny v kádru VK Jihostroj
Odešli: Gaspar Bitar (nahrávač), Sina Nikpoor (smečař), Robson Rodrigues (smečař), Michal Kriško (univerzál), Petr Michálek (libero), Miguel González (univerzál)
Přišli: Leandro Calvo (smečař), Samuli Kaislasalo (univerzál), Joao Franck (smečař)
Ta jsou jaká?
Chci, abychom v této oblasti byli klubem evropského rázu. Jihostroj mi byl předaný ve fantastické kondici jak po stránce organizační, tak sportovní, takže jsem jen navazoval na to, co už fungovalo. Změny nastaly například v kvalitě ubytování nebo v systematické kondiční přípravě hráčů. Devadesát procent věcí, které jsem měl v plánu, už se podařilo za podpory celého organizačního týmu a trenérského štábu nastavit. Naše ambice u A týmu jsou pak samozřejmě ty nejvyšší, na tom se nic nemění.
Jaký budete prezident, přísný?
(směje se) Doufám, že racionální. Jsme domluvení – možná to do klubu trošku přenáším i ze své firmy či rodiny – na pravidlu cukru a biče. Rád si vyslechnu všechny názory, rád se o nich bavím. Každopádně jako prezident si tu chci udržet nějaké právo veta, na čemž jsme domluvení. Ale volejbalová či i jiná podrobná odbornost jde však ve vícero věcech už mimo mě, ale od toho jsou tu lidé v klubu, kteří to řeší. Od toho je tu mám a já jim plně věřím, jinak bych si je do týmu nevybral.
Je Jihostroj ve všech svých složkách připravený na nový ročník i z ekonomického pohledu?
Ano. Musím říci, že klub hospodaří výborně a je zabezpečený. Na tuto sezonu jsme navýšili rozpočet na chod celého klubu na 35 milionů korun, máme řadu nových partnerů. Domnívám se, že jsme zabezpečení nadstandardně, a to se týká i ženské složky.
Když už jste ji zmínil, jak to tedy s ženami Jihostroje nyní vypadá?
U mě jako u Františka Adlera mám rovnítko mezi mužskou a ženskou složkou. Samozřejmě, že chlapi hrají o soutěž výš, nastupují v evropských pohárech, proto se zájem veřejnosti i partnerů samozřejmě víc ubírá k nim. Ale chtěl bych, aby se ženy už nyní dostaly do extraligy. Takže pokud postoupí, příští rok si zahrají nejvyšší soutěž. A tím se také zvedne zájem o naši ženskou složku.
Bude klub dál spolupracovat s Jihočeskou univerzitou?
Ano, naše spolupráce funguje a je velice důležitá. A moc si toho vážím, že vedení univerzity do té spolupráce jde a nyní nám nastavili nadstandardní podmínky na to, aby ženy mohly trénovat a hrát své zápasy v hale Na Sádkách.
Další součástí klubu, a neméně důležitou, je mládež. Tam je podle vás také vše v pořádku?
Trenérský štáb je dostatečně složený od nejmenších dětí až po ty největší. A to jak v dívčí, tak i chlapecké složce. Samozřejmě, že je vždycky co měnit k lepšímu. Mým úkolem bude zlepšovat zázemí současným trenérům a popřípadě přivádět kvalitní nové.
Váš předchůdce Jan Diviš také vždy hovořil o tom, že volejbal musí lidi bavit. Musí to být i show pro diváky. S tím se také ztotožňujete?
Naprosto s tím souhlasím. Hodně je to vidět třeba u hokeje, který se u nás v tomto ohledu zvedá. Oni mají přestávky mezi třetinami delší, mohou si dovolit udělat víc věcí. U volejbalu je to složitější, tam jsou mezi sety rozestupy jen v řádu minut. I tak se budeme snažit, abychom tam zábavu dostali. V tom souhlasím s Honzou Divišem, že volejbal by měl lidi bavit, především hrou. Pokud je bude bavit hra, budou lidé chodit na naše zápasy rádi.