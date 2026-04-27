Loňský obrat už se opakovat nebude, věří Pastrňák před druhým volejbalovým finále

Domácí vstoupili do zápasu maximálně koncentrovaní. „Je to přesně to, co nám říkal trenér. Se Lvy se musíte soustředit na každý míč, protože ani když vedete o pět bodů, nemůžete si být jistí vítězstvím. To jsme přesně splnili a odehráli dobrý zápas,“ hodnotil smečař Karlovarska Matěj Pastrňák.
Naopak soupeř dvě sady hledal rytmus hry a utkání trochu zdramatizoval až v závěru. „Myslím si, že nás dobře zatlačili servisem. Nám se nedařilo, sice jsme nějaké body dali, ale na domácí to nestačilo,“ přiznal smečař Pražanů Jakub Ihnát.
Zlepšení přišlo až ve třetím setu. „Až tam jsme se reálně dostali do hry, jenže na rozjetého soupeře to nestačilo. Oni byli od začátku sehraní, kolektivně hráli velmi dobře,“ dodal devětadvacetiletý Ihnát. Karlovarsko dokázalo v klíčových momentech držet vysokou úroveň hry, přesto Pastrňák se svým výkonem nebyl úplně spokojený.
„Mně osobně se občas nedařilo v útoku, ale to je zápas od zápasu. Předtím jsem byl šest utkání nejvíc bodující hráč, takže bylo jasné, že na mě budou soupeři připravení. Podívám se na video a do dalších zápasů to bude lepší,“ vzkázal. „Jinak jsem se cítil výborně, byla skvělá návštěva a fanoušci nás hnali dopředu. Takové zápasy si užívám, už jsem jich pár zažil, takže nervozitu nepociťuji, spíš si to člověk vychutnává,“ popsal Pastrňák.
Přestože první zápas vyzněl jasně pro Karlovarsko, série na tři výhry zdaleka není rozhodnutá. „Je to jen jedno vítězství, oni musí vyhrát ještě dvakrát. Musíme si rozebrat, co bylo špatně, ale série zdaleka nekončí. Minulý rok to bylo také na pět zápasů,“ připomněl Ihnát.
Právě loňská zkušenost, kdy Lvi dokázali otočit nepříznivý stav 0:2 na zápasy, je pro Západočechy varováním. „To mi radši ani nepřipomínejte,“ pousmál se. „Věřím, že se to opakovat nebude, že udržíme koncentraci a hlavně máme letos výhodu domácího prostředí. Nechci říkat pro případný pátý zápas, protože věřím, že na něj nedojde a urveme to dřív. Každopádně první výhra je důležitá a v Praze se ji pokusíme v pondělí potvrdit,“ prohlásil Pastrňák.