Volejbalisté Jihostroje jsou nadále stoprocentní, ve 4. kole porazili Zlín

„Šli jsme do toho s lehkým servisem a ještě jsme ho kazili,“ zlobil se trenér bronzového týmu z minulé sezony Zdeněk Šmejkal po dvou sadách v rozhovoru pro Sporty TV. „První set se nám nedařilo vůbec nic, i tak jsme ho zvládli vyhrát. Druhý a třetí vedeme v koncovce o pět bodů a polevíme, pak z toho vznikne takový volejbal,“ řekl nahrávač Luboš Bartůněk. Další sady Jihočeši vydřeli 25:21 a 25:23.
Další zápasy začnou v 18:00, na závěr sobotního programu od 19:30 přivítají mistři Lvi Praha tým Odoleny Vody. Čtvrté kolo zakončí až v neděli Brno s Příbramí.
ČEZ extraliga volejbalistů
4. kolo
Zlín - České Budějovice 0:3 (-23, -21, -23)
18:00 Beskydy - Liberec, Karlovarsko - Ostrava
19:00 Benátky nad Jizerou - Ústí nad Labem
19:30 Lvi Praha - Odolena Voda