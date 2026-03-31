Šelmy zkrotly jen na set. Úvodní semifinále zvládly i liberecké volejbalistky

Šelmy ve čtvrtfinále proti Olomouci nezaváhaly a neztratily ani set, ten však tentokrát frýdecké hráčky v hale jasného favorita bojů o medaile ukořistily. První díl patřil Brňankám 25:17, pak ale prohrály 22:25. Odpovědí byla další dějství poměrem dvakrát 25:10. Cenu pro nejužitečnější hráčku převzala smečařka Justýna Nováková.
Šelmy se snaží vrátit na domácí trůn po dvou letech, Frýdek-Místek naopak absolvoval semifinálový zápas poprvé od roku 2015. Tehdy vybojoval své zatím poslední medaile bronzové hodnoty. Za sebou ale mají svěřenkyně Alexandry Dedkové vyčerpávající sérii s mistrovským Prostějovem, který senzačně zdolaly a postup slavily teprve v sobotu.
Volejbalistky Dukly i Lvice měly čas na přípravu od 22. března, kdy Liberec zdolal potřetí Ostravu a Pražanky tým Přerova.
Začátek měly domácí hráčky pod Ještědem vysněný: vedly 7:0. Až pak se nováček extraligy oklepal, začal dotahovat a zdramatizoval skóre až na 22:23. Koncovku ale liberecké hráčky zvládly a pak už měly jasně navrch. Zápas vyhrály 25:22, 25:11 a 25:12.
„Praha nepředvedla to, co ve čtvrtfinále. Předpokládám, že se příště zvednou. Zatlačily jsme je servisem, nemohly kombinovat středem, co je jejich velká zbraň,“ řekla liberecká smečařka Lucie Šulcová televizi Sporty TV. K prvnímu z potřebných tří bodů na cestě do finále přispěla 23 body.
Semifinále play off volejbalové extraligy žen
1. zápasy:
Liberec - Lvice Praha 3:0 (22, 11, 12)
Šelmy Brno - Frýdek-Místek 3:1 (17, -22, 10, 10)