Šelmy zkrotly jen na set. Úvodní semifinále zvládly i liberecké volejbalistky

První zápas semifinálových sérií extraligy volejbalistek zvládli oba favorizované výběry, i když Šelmy ztratily s Frýdkem-Místkem set. Brněnské suverénky základní části, které po zisku Českého poháru chtějí domácí double, po polovině zápasu hrály s překvapením play off 1:1, ale další dvě sady už získaly jednoznačně. Liberecká Dukla od začátku držela Lvice pod tlakem a dohromady soupeřkám nechala jen 45 bodů. Série na tři výhry pokračují v pátek.
Lucie Kolářová a trenér Martin Hroch z Dukly Liberec. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Šelmy ve čtvrtfinále proti Olomouci nezaváhaly a neztratily ani set, ten však tentokrát frýdecké hráčky v hale jasného favorita bojů o medaile ukořistily. První díl patřil Brňankám 25:17, pak ale prohrály 22:25. Odpovědí byla další dějství poměrem dvakrát 25:10. Cenu pro nejužitečnější hráčku převzala smečařka Justýna Nováková.

Šelmy se snaží vrátit na domácí trůn po dvou letech, Frýdek-Místek naopak absolvoval semifinálový zápas poprvé od roku 2015. Tehdy vybojoval své zatím poslední medaile bronzové hodnoty. Za sebou ale mají svěřenkyně Alexandry Dedkové vyčerpávající sérii s mistrovským Prostějovem, který senzačně zdolaly a postup slavily teprve v sobotu.

Volejbalistky Dukly i Lvice měly čas na přípravu od 22. března, kdy Liberec zdolal potřetí Ostravu a Pražanky tým Přerova.

Radost volejbalistek Dukly Liberec.
Katarína Kormendová z Dukly Liberec během utkání se Lvicemi Praha.

Začátek měly domácí hráčky pod Ještědem vysněný: vedly 7:0. Až pak se nováček extraligy oklepal, začal dotahovat a zdramatizoval skóre až na 22:23. Koncovku ale liberecké hráčky zvládly a pak už měly jasně navrch. Zápas vyhrály 25:22, 25:11 a 25:12.

„Praha nepředvedla to, co ve čtvrtfinále. Předpokládám, že se příště zvednou. Zatlačily jsme je servisem, nemohly kombinovat středem, co je jejich velká zbraň,“ řekla liberecká smečařka Lucie Šulcová televizi Sporty TV. K prvnímu z potřebných tří bodů na cestě do finále přispěla 23 body.

Semifinále play off volejbalové extraligy žen

1. zápasy:

Liberec - Lvice Praha 3:0 (22, 11, 12)
Nejvíce bodů: Šulcová 21, Fixová 14, Jelínková 12 - Pokorná 12, Melicharová a Smithová po 7

Šelmy Brno - Frýdek-Místek 3:1 (17, -22, 10, 10)
Nejvíce bodů: Straková 20, Nováková 17, Širůčková 15 - Salimová 12, De Vosová 11, Šmídlová 7

