Nováček soutěže zaskočil loňské mistryně. Lvice při domácí premiéře zdolaly Šelmy

Lvice na úvod prohrály v Brně s Královým Polem, Šelmy v kutnohorské hale zdolaly minulou sobotu druhého nováčka extraligy Národní volejbalové centrum.
Lvice, jejichž kádr oproti minulé sezoně v první lize posílily zkušená nahrávačka Simona Bajusz z Olomouce nebo blokařky Laura Holubcová ze Šternberka a Barbora Melicharová, jež byla na mateřské, Šelmy zaskočily precizní hrou. Brňanky se dostaly do tempa až v závěru druhé sady, ale vývoj už zvrátit nedokázaly.
Volejbalistky Liberce jsou jako jediné bez ztráty, Prostějov zvládl pětisetové derby
„Zahrály jsme důstojně jen koncovky druhého a třetího setu. Nemůžeme takhle vstoupit do utkání. Nasazení a emoce musí být od začátku,“ řekla pro Sporty TV nahrávačka Pavla Šmídová. „Tohle není volejbal, co chceme hrát,“ dodala.
S 15 body vedly Lvice za nečekaným výsledkem smečařka Markéta Kukučová a univerzálka Martina Pokorná, jež v minulé sezoně působila v Olympu.
„Byl to super výkon od nás všech. Líp jsme podávaly, líp ustály přihrávku a hodně toho zablokovaly. Ony nemohly hrát moc středem, což v ženském volejbale funguje,“ řekla Kukučová. V tabulce jsou Pražanky šesté, Šelmy osmé.
DATART extraliga volejbalistek
2. kolo
Tabulka:
|1.
|Liberec
|2
|2
|0
|0
|0
|6:0
|150:98
|6
|2.
|Prostějov
|2
|1
|1
|0
|0
|6:3
|218:186
|5
|3.
|Šternberk
|2
|1
|1
|0
|0
|6:3
|198:180
|5
|4.
|Olymp Praha
|2
|1
|0
|1
|0
|5:4
|203:183
|4
|5.
|Přerov
|2
|1
|0
|1
|0
|5:4
|194:187
|4
|6.
|Lvice Praha
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|161:155
|3
|7.
|KP Brno
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|182:186
|3
|8.
|Šelmy Brno
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|152:156
|3
|9.
|Frýdek-Místek
|2
|0
|1
|0
|1
|4:5
|181:206
|2
|10.
|Olomouc
|2
|0
|0
|1
|1
|2:6
|170:184
|1
|11.
|Ostrava
|2
|0
|0
|0
|2
|2:6
|164:201
|0
|12.
|NVC Kladno
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|120:171
|0