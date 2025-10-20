Nováček soutěže zaskočil loňské mistryně. Lvice při domácí premiéře zdolaly Šelmy

  20:37
Pražské Lvice si při domácí premiéře v extralize volejbalistek poradily s brněnskými Šelmami, které v předminulé sezoně získaly titul. Jeden ze dvou nováčků nejvyšší soutěže od začátku držel hostující tým pod tlakem zejména servisem a připsal si cenné vítězství 3:0 po setech 25:12, 25:22 a 25:22. Oba celky mají po dvou kolech bilanci 1-1.

Pavla Šmídová (vlevo) a Anna Širůčková v dresech Šelem Brno | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Lvice na úvod prohrály v Brně s Královým Polem, Šelmy v kutnohorské hale zdolaly minulou sobotu druhého nováčka extraligy Národní volejbalové centrum.

Lvice, jejichž kádr oproti minulé sezoně v první lize posílily zkušená nahrávačka Simona Bajusz z Olomouce nebo blokařky Laura Holubcová ze Šternberka a Barbora Melicharová, jež byla na mateřské, Šelmy zaskočily precizní hrou. Brňanky se dostaly do tempa až v závěru druhé sady, ale vývoj už zvrátit nedokázaly.

Volejbalistky Liberce jsou jako jediné bez ztráty, Prostějov zvládl pětisetové derby

„Zahrály jsme důstojně jen koncovky druhého a třetího setu. Nemůžeme takhle vstoupit do utkání. Nasazení a emoce musí být od začátku,“ řekla pro Sporty TV nahrávačka Pavla Šmídová. „Tohle není volejbal, co chceme hrát,“ dodala.

S 15 body vedly Lvice za nečekaným výsledkem smečařka Markéta Kukučová a univerzálka Martina Pokorná, jež v minulé sezoně působila v Olympu.

„Byl to super výkon od nás všech. Líp jsme podávaly, líp ustály přihrávku a hodně toho zablokovaly. Ony nemohly hrát moc středem, což v ženském volejbale funguje,“ řekla Kukučová. V tabulce jsou Pražanky šesté, Šelmy osmé.

DATART extraliga volejbalistek

2. kolo
Lvice Praha - Šelmy Brno 3:0 (12, 22, 22)
Nejvíce bodů: Pokorná a Kukučová po 15, Marumotová 13 - Šrámková 8, Širůčková 6.

Tabulka:

1.Liberec220006:0150:986
2.Prostějov211006:3218:1865
3.Šternberk211006:3198:1805
4.Olymp Praha210105:4203:1834
5.Přerov210105:4194:1874
6.Lvice Praha210014:3161:1553
7.KP Brno210014:4182:1863
8.Šelmy Brno210013:4152:1563
9.Frýdek-Místek201014:5181:2062
10.Olomouc200112:6170:1841
11.Ostrava200022:6164:2010
12.NVC Kladno200021:6120:1710
