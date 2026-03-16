Šelmy i Liberec začaly volejbalové play off dominantně. Prostějov tápal, Přerov padl

Suverénní vítězky základní části extraligy volejbalistek Šelmy Brno i druhý tým tabulky Liberec vstoupily suverénními výhrami do play off. Prostějovské obhájkyně titulu potvrdily roli papírových favoritek proti Frýdku-Místku až po obratu z dvousetové ztráty. O výhodu domácího prostředí v sériích hraných na tři vítězství přišel pouze Přerov po porážce s pražskými Lvicemi 1:3.
Šelmy Brno se radují z bodu v utkání extraligy volejbalistek proti Prostějovu. (březen 2025) | foto: Šelmy Brno

Druhé zápasy jsou na programu v halách soupeřů ve čtvrtek. Vzhledem k tomu, že se hraje na tři vítězné zápasy, může být o prvních postupujících jasno už v neděli, kdy jsou na programu třetí zápasy. Týmy se budou v pořadatelství střídat i v případných dalších zápasech příští týden ve středu a v sobotu.

Šelmy dovolily Olomouci, která jim v této sezoně uštědřila v pohárovém čtvrtfinále jednu z pouhých dvou porážek v sezoně, získat nejvýše 20 bodů v prvním setu. Liberec proti Ostravě vyhrál nejvyrovnanější třetí sadu 25:21.

Třetí nasazený Prostějov prohrál maratonský první set, ve kterém neproměnil setbol a při osmém soupeřově kapituloval (31:33). Druhou sadu ztratil v závěru poté, co soupeři od stavu 22:22 dovolil uhrát tři míče za sebou.

V dalších dvou sadách ale Hanačky nepustily hosty ani jednou do vedení a rozhodnout musel tie-break. Mistrovský tým dlouho vyrovnaný zkrácený set rozhodl třemi body v řadě od stavu 11:10 a po druhém mečbolu získal první bod v sérii. Celkem 26 body se na tom podílela smečařka Sarah Cruzová, nejproduktivnější hráčka dne.

Také v Přerově, kde se utkaly týmy z čtvrtého a pátého místa po základní části, se největší přetahovaná odehrála v prvním dějství. Domácí tým v něm odvrátil tři setboly a proměnil vlastní čtvrtý na 31:29.

Koncovku druhé sady ale pro sebe rozhodly Pražanky (25:23) a od té doby měly Lvice navrch. Definitivně pak soupeře zlomily ve čtvrtém setu sedmibodovou šňůrou od stavu 9:9.

Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy žen

1. zápasy:

Šelmy Brno – Olomouc 3:0 (20, 14, 16)
Nejvíce bodů: Straková 14, Silvaová 13, Nováková 8 - Smolková 9, Prchalová a Diatková po 8.

Liberec - Ostrava 3:0 (17, 17, 21)
Nejvíce bodů: Jelínková 16, Šulcová a Pavlíková po 12 - Štrbová 10, Drozdová a Chládková po 9.

Prostějov - Frýdek-Místek 3:2 (-31, -22, 22, 16, 11)
Nejvíce bodů: Cruzová 26, Dvořáková 18, Bažó 12 - De Vosová 21, Salimová 16, Strušková 12.

Přerov - Lvice Praha 1:3 (29, -23, -19, -17)
Nejvíce bodů: Kopáčová 23, Fergusonová 13, Saldanhaová 8 - Kukučová 22, Holubcová 13, Melicharová 10.

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

