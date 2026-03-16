Druhé zápasy jsou na programu v halách soupeřů ve čtvrtek. Vzhledem k tomu, že se hraje na tři vítězné zápasy, může být o prvních postupujících jasno už v neděli, kdy jsou na programu třetí zápasy. Týmy se budou v pořadatelství střídat i v případných dalších zápasech příští týden ve středu a v sobotu.
Šelmy dovolily Olomouci, která jim v této sezoně uštědřila v pohárovém čtvrtfinále jednu z pouhých dvou porážek v sezoně, získat nejvýše 20 bodů v prvním setu. Liberec proti Ostravě vyhrál nejvyrovnanější třetí sadu 25:21.
Třetí nasazený Prostějov prohrál maratonský první set, ve kterém neproměnil setbol a při osmém soupeřově kapituloval (31:33). Druhou sadu ztratil v závěru poté, co soupeři od stavu 22:22 dovolil uhrát tři míče za sebou.
V dalších dvou sadách ale Hanačky nepustily hosty ani jednou do vedení a rozhodnout musel tie-break. Mistrovský tým dlouho vyrovnaný zkrácený set rozhodl třemi body v řadě od stavu 11:10 a po druhém mečbolu získal první bod v sérii. Celkem 26 body se na tom podílela smečařka Sarah Cruzová, nejproduktivnější hráčka dne.
Také v Přerově, kde se utkaly týmy z čtvrtého a pátého místa po základní části, se největší přetahovaná odehrála v prvním dějství. Domácí tým v něm odvrátil tři setboly a proměnil vlastní čtvrtý na 31:29.
Koncovku druhé sady ale pro sebe rozhodly Pražanky (25:23) a od té doby měly Lvice navrch. Definitivně pak soupeře zlomily ve čtvrtém setu sedmibodovou šňůrou od stavu 9:9.
Čtvrtfinále play off volejbalové extraligy žen
1. zápasy:
Šelmy Brno – Olomouc 3:0 (20, 14, 16)
Liberec - Ostrava 3:0 (17, 17, 21)
Prostějov - Frýdek-Místek 3:2 (-31, -22, 22, 16, 11)
Přerov - Lvice Praha 1:3 (29, -23, -19, -17)