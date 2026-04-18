Vzhůru na finále! Liberecké volejbalistky v sérii vedou a doufají v nabitou halu

Volejbalistky Dukly Liberec vlétly do finálové série extraligy skvěle, když ve čtvrtek večer pokořily v Brně v hale Rondo domácí favorizované Šelmy 3:1. Nyní se souboj o mistrovský titul přesouvá pod Ještěd: druhý duel se odehraje v neděli v liberecké hale od 18 hodin.
Liberecké volejbalistky se radují ve finále proti Brnu.

Do úvodního utkání série o extraligové zlato vstoupily liberecké volejbalistky těsně prohraným prvním setem. V dalších třech už ale předvedly takřka dokonalý výkon a suverénním vítězkám základní části, nepovolily ani jednou překonat hranici dvaceti uhraných bodů.

V souboji na tři vítězství tak hráčky Dukly vedené trenérem Martinem Hrochem oslavily důležitý první bod. „Jsem ráda, že jsme ukázaly, že se s námi ve finále musí počítat,“ pochvalovala si Lucie Kolářová, libero a kapitánka libereckého celku.

„První set nám o chloupek nevyšel, ale byly jsme na Šelmy dost dobře připravené, což jsme pak ukázaly. Předvedly jsme fantastický výkon, maximálně týmový, dařilo se úplně všem a tím jsme asi domácí zaskočily.“

Liberečanky si připravily ideální chvíli, kdy utnout Šelmám jejich úctyhodnou šňůru. Brňanky totiž předtím v součtu základní části a play off vyhrály 26 utkání v řadě.

Zápas se hrál v hokejové hale Rondo a sledovalo ho 2752 diváků, což je nový rekord ženské extraligy. „Hrálo se nám dobře i proto, že jsme tady měly před zápasem dva tréninky. Kulisa byla fantastická a vyhrát v takové obří aréně pro mě bylo něco neskutečného. Jedno vítězství ale ještě nic nedělá, tvrdě se chystáme na zápas doma, doufáme, že přijde co nejvíce lidí a naše hala bude nabitá,“ přeje si Kolářová.

Vedení Dukly pro to dělá maximum. „Nemáme tak velkou halu, jako je Rondo, proto věříme, že budeme mít vyprodáno. Na rozdíl od brněnského klubu nezdražujeme na finále vstupné, které bude stejné jako na zápasy základní části a prvních dvou sérií play off,“ uvedl před nedělní druhou finálovou bitvou Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla Liberec.

„V prodeji bude 1100 lístků, chceme plný dům, aby fanoušci naše holky podpořili. Myslím, že si to po výkonu v prvním zápase v Brně zaslouží a určitě jim to v důležitém domácím zápase pomůže. Halu otevřeme už v 16.45, aby byl vstup diváků co nejplynulejší. Počet vstupenek bude omezený, takže kdo chce vidět finále, ať raději přijde včas,“ vzkazuje Šimoníček.

