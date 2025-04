Zatímco domácí tým nastoupil v kompletním složení, Olomouc přijela na derby jen s devíti hráčkami a stále bez zraněného libera Barbory Chaloupkové, kterou opět nahradila Michaela Smolková.

První set se stal jednoznačnou záležitostí Prostějova, který udělal jen minimum chyb. Hostující volejbalistky ale přitvrdily na servisu, na síti dokázaly zaimprovizovat a narušit tím strojovou přesnost Prostějova. Přesto musely o set tvrdě bojovat, byť v něm vedly už 20:13.

V dalším průběhu se oba týmy střídaly v zisku malých bodových sérií. Třetí sadu vyhrála Olomouc zásluhou větší trpělivosti a menšího množství nevynucených chyb. Ve čtvrtém dějství se ale olomoucká koncepce zcela rozpadla, svěřenkyně trenéra Jana Drešla kupily chybu za chybou a umožnily domácím snadno dospět k tiebreaku.

Pátý set v dosavadním průběhu extraligy hrály oba týmy mezi sebou počtvrté a vždy zvítězil domácí celek. Olomouc byla blízko tomu, aby to změnila, vedla už 7:2, ale dopustila se série dalších chyb, které vrátily svěřenkyně Miroslava Čady to hry. Zkušenosti Kvapilové, Trnkové a Herdové nakonec rozhodly. Prostějov využil hned první mečbol.

Prostějovské volejbalistky v kolečku během finále s Olomoucí.

„Celá série je jako na horské dráze, nahoru, dolů. Vytvořily jsme si tlak samy na sebe, teď máme dva mečboly, abychom získaly zlato. A to je pro nás tou největší motivací,“ řekla stanici Sporty TV prostějovská smečařka Lucia Herdová.

„Nám vždycky trvá, než se do hry dostaneme, doma to ale musí být jiné. Věřím, že se do hry o zlato ještě dostaneme,“ konstatovala olomoucká Michaela Smolková.

Ve třetím zápase o bronz zvítězil Liberec doma nad Olympem Praha 3:1 a sérii na dvě výhry ovládl 2:1. Pražankám nepomohlo ani 25 bodů Moniky Brancuské, nejlepší hráčkou Dukly byla se 17 body Denisa Pavlíková.