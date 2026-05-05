Karlovarsko urvalo volejbalový titul, v pátém finále porazilo obhajující Lvy

Zatímco před čtyřmi lety se mezi stejnými soupeři rozhodoval pátý zápas až v těsném tiebreaku, dnes byl vyrovnaný jen první set. Oba týmy dobře útočily, dařily se jim i kombinace se středovými hráči. Předváděly i dobré zákroky v obraně, ale k delším sériím to až do stavu 20:20 nevedlo.
Koncovku ale Lvi nezvládli. Po útoku univerzála Davida Kollátora do autu a neúspěchu blokaře Pabla Crera v útoku Karlovarsko odskočilo na 23:20. Lvům nepomohl ani příchod tradičního žolíka na servis Radka Sudy, tentokrát poslal podání do sítě. Domácí dotáhli set k výhře 25:22.
To je v zaplněné Hale míčových sportů, kde nebylo slyšet vlastního slova, výrazně povzbudilo. Začali předvádět někdy až zázračné zákroky v poli, naopak hosté čím dál častěji chybovali. Hned od začátku druhé sady si volejbalisté Karlovarska vypracovali několikabodový náskok. Kollátor měl ještě na ruce vyrovnání na 9:9, ale poslal útok do autu. Vzápětí následoval další trhák domácích při podání reprezentačního blokaře Antonína Klimeše a nakonec z toho byl nejjednoznačnější set v celé sérii. Karlovarsko ho vyhrálo o deset bodů.
Ani desetiminutová pauza po druhé sadě na obrazu hry nic nezměnila. Karlovarsko tlačilo servisem, bodovalo i z těžkých pozic a rychle vedlo 10:4. Lvi se snažili přitlačit na podání, ale hodně za základní čárou chybovali. Jako poslední poslal při mečbolu servis daleko do autu smečař Jakub Ihnát.
Dvojnásobní šampioni Lvi Praha ani tentokrát Karlovarsko v této extraligové sezoně na jeho palubovce neporazili a potřetí odešli z finále poraženi. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále Českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2022.
Volejbalová extraliga mužů
Finále play off - 5. zápas
Karlovarsko - Lvi Praha 3:0 (22, 15, 18)
Konečné pořadí: 1. Karlovarsko, 2. Lvi Praha, 3. České Budějovice, 4. Liberec, 5. Brno, 6. Odolena Voda, 7. Kladno, 8. Příbram, 9. Ostrava, 10. Zlín, 11. Benátky nad Jizerou, 12. Ústí nad Labem, 13. Beskydy.