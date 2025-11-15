Volejbalové Budějovice si upevnily vedení, Příbram zdolala Liberec

Volejbalisté Českých Budějovic zdolali v souboji dosud neporažených týmů extraligy Kladno až nečekaně hladce 3:0 a upevnili si první místo v tabulce. Jihostroj vyhrál bez ztráty setu šestý z dosavadních sedmi zápasů a v neúplné tabulce vede o pět bodů před Karlovarskem. Kladno je o další dva body zpět třetí.

Českobudějovičtí volejbalisté se povzbuzují. | foto: Petr LundákMAFRA

Jihočeši vstoupili do zápasu razantně a Kladnu, které se muselo obejít bez smečaře Jana Svobody, rychle odskočili. Stejný scénář se opakoval v každém setu, domácí nepustili soupeře ani do jedné napínavé koncovky a před největší návštěvou v sezoně 1521 diváků zvítězili 25:17, 25:18 a 25:12.

Trenér Zdeněk Šmejkal ocenil, že jeho svěřenci přehráli Kladno ve všech činnostech. „Hlavně jsme ho dostali pod tlak na servisu, takže si nepřihrálo a nemohlo kombinovat. Myslím si, že jim citelně chyběl Honza Svoboda, ale v dnešní konstelaci si myslím, že by při vší úctě ke Kladnu, akorát zmírnil porážku,“ uvedl.

„Srážka s realitou,“ zhodnotil porážku kapitán Kladna Adam Zajíček a kvalitu soupeře uznal i trenér Tomáš Samsely. „Budějovice nás převálcovaly. My jsme neměli nárok a trápili jsme se snad v každé činnosti. Byl to výborný zápas, ale nás to semlelo. Zatím se takovému tlaku neumíme bránit, na tom musíme zapracovat,“ uznal.

Po sérii tří porážek se v 7. kole dočkala výhry Odolena Voda, která zdolala Benátky nad Jizerou 3:1. Stejným výsledkem uspěla i Příbram v duelu s Libercem. Oba hostující týmy prohrály potřetí za sebou.

ČEZ extraliga volejbalistů

7. kolo

Příbram - Liberec 3:1 (19, -23, 17, 22)
Nejvíce bodů: González 20, Michelau 16, Lange 11 - Mäkinen 13, Wiese 12, Kriško 10.

České Budějovice - Kladno 3:0 (17, 18, 12)
Nejvíce bodů: Brichta 17, Cordeiro 11, Calvo a Taylor-Parks po 9 - Rosa Adriano 11, Van Geel 7, Nejman 3.

Odolena Voda - Benátky nad Jizerou 3:1 (21, 18, -19, 21)
Nejvíce bodů: J. Demar 21, Hladík a Patoška po 13 - Perry 22, Šulc 18, Černý 11.

Tabulka:

1.České Budějovice7610021:2564:42820
2.Karlovarsko6500115:5483:35815
3.Kladno6320115:9510:52013
4.Brno6400212:9478:46612
5.Lvi Praha5300210:7399:3719
6.Odolena Voda6210312:13567:5898
7.Zlín621039:13491:5278
8.Liberec7202312:16545:6397
9.Benátky nad Jizerou620139:13477:4887
10.Příbram7201411:16616:6297
11.Beskydy610148:15499:5314
12.Ostrava501137:14445:4873
13.Ústí nad Labem510044:13355:3963

Liberci byl odečten bod po kontumaci zápasu s Karlovarskem.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

