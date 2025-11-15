Jihočeši vstoupili do zápasu razantně a Kladnu, které se muselo obejít bez smečaře Jana Svobody, rychle odskočili. Stejný scénář se opakoval v každém setu, domácí nepustili soupeře ani do jedné napínavé koncovky a před největší návštěvou v sezoně 1521 diváků zvítězili 25:17, 25:18 a 25:12.
Trenér Zdeněk Šmejkal ocenil, že jeho svěřenci přehráli Kladno ve všech činnostech. „Hlavně jsme ho dostali pod tlak na servisu, takže si nepřihrálo a nemohlo kombinovat. Myslím si, že jim citelně chyběl Honza Svoboda, ale v dnešní konstelaci si myslím, že by při vší úctě ke Kladnu, akorát zmírnil porážku,“ uvedl.
„Srážka s realitou,“ zhodnotil porážku kapitán Kladna Adam Zajíček a kvalitu soupeře uznal i trenér Tomáš Samsely. „Budějovice nás převálcovaly. My jsme neměli nárok a trápili jsme se snad v každé činnosti. Byl to výborný zápas, ale nás to semlelo. Zatím se takovému tlaku neumíme bránit, na tom musíme zapracovat,“ uznal.
Po sérii tří porážek se v 7. kole dočkala výhry Odolena Voda, která zdolala Benátky nad Jizerou 3:1. Stejným výsledkem uspěla i Příbram v duelu s Libercem. Oba hostující týmy prohrály potřetí za sebou.
ČEZ extraliga volejbalistů
7. kolo
Příbram - Liberec 3:1 (19, -23, 17, 22)
České Budějovice - Kladno 3:0 (17, 18, 12)
Odolena Voda - Benátky nad Jizerou 3:1 (21, 18, -19, 21)
Tabulka:
|1.
|České Budějovice
|7
|6
|1
|0
|0
|21:2
|564:428
|20
|2.
|Karlovarsko
|6
|5
|0
|0
|1
|15:5
|483:358
|15
|3.
|Kladno
|6
|3
|2
|0
|1
|15:9
|510:520
|13
|4.
|Brno
|6
|4
|0
|0
|2
|12:9
|478:466
|12
|5.
|Lvi Praha
|5
|3
|0
|0
|2
|10:7
|399:371
|9
|6.
|Odolena Voda
|6
|2
|1
|0
|3
|12:13
|567:589
|8
|7.
|Zlín
|6
|2
|1
|0
|3
|9:13
|491:527
|8
|8.
|Liberec
|7
|2
|0
|2
|3
|12:16
|545:639
|7
|9.
|Benátky nad Jizerou
|6
|2
|0
|1
|3
|9:13
|477:488
|7
|10.
|Příbram
|7
|2
|0
|1
|4
|11:16
|616:629
|7
|11.
|Beskydy
|6
|1
|0
|1
|4
|8:15
|499:531
|4
|12.
|Ostrava
|5
|0
|1
|1
|3
|7:14
|445:487
|3
|13.
|Ústí nad Labem
|5
|1
|0
|0
|4
|4:13
|355:396
|3
Liberci byl odečten bod po kontumaci zápasu s Karlovarskem.