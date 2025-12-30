Hrozba pokutami zabrala. Snad v baráži neskončíme, věří ve volejbalovém Ústí

Ondřej Bičiště
  10:53
Po krachu 0:3 v Ostravě viděl rudě a hrozil týmu pokutami, výhrou 3:1 nad favoritem Kladnem v posledním domácím zápase roku 2025 si ústečtí volejbalisté svého šéfa Miroslava Přikryla udobřili. „Nakonec to možná pomohlo, hráči dostali trošku strach. Pořád jsme poslední, což jsme být nechtěli, ale po výkonu s Kladnem začínám věřit, že bychom v baráži skončit nemuseli,“ dívá se do budoucnosti optimisticky Přikryl.
Volejbalové Ústí slaví výhru nad Kladnem.

Volejbalové Ústí slaví výhru nad Kladnem. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Volejbalové Ústí slaví výhru nad Kladnem.
Martin Tibitanzl z Ústí nad Labem smečuje proti Kladnu.
Max Haronga z Ústí nad Labem smečuje proti Kladnu.
Matyáš Volf z Ústí nad Labem se raduje v zápase s Kladnem.
9 fotografií

Přesně v půlce základní části nejvyšší soutěže má Ústí stejně bodů jako předposlední Beskydy a jen o dva méně než osmá Příbram. „Ta vyrovnanost je evidentní. A ve druhé polovině ligy máme los trošku výhodnější, doma se potkáme s těmi slabšími týmy.“

Třetí výhry v sezoně se Ústí dočkalo po pěti porážkách v řadě a hlavní zásluhu na tom měl univerzál Matouš Lank, jenž si připsal 23 bodů a zazářil v koncovce čtvrtého setu. „V útoku hrál odvážně a vyšlo to, k tomu skvěle servíroval i bránil. Vzal to na sebe,“ chválil Přikryl ústeckou oporu. „Kdybychom hráli jako proti Kladnu i v minulých zápasech, mohli jsme mít o dvě tři výhry víc a nemuseli jsme být poslední.“

Po debaklu v Ostravě Přikryl svolal tým na kobereček, zahrozil sankcemi a zkusil mu dodat impulz: k trenéru Žabovi dosadil na lavičku bývalého ústeckého blokaře a nyní trenéra mládeže Marka Beera.

Miroslav Přikryl, generální manažer SK Volejbal Ústí nad Labem.

„Byl to nápad, jak trenérovi usnadnit rozhodování v některých situacích. A jestli to vedlo třeba k tomu, že se na hřiště dostali Matyáš Volf a Šimon Lank v koncovce zápasu, pak to mělo smysl,“ zmínil Přikryl mladíky, kteří sehráli důležitou roli, když Ústí otáčelo nepříznivý vývoj čtvrtého setu.

Bratr Matouše Lanka Šimon pomohl klíčovým blokem, 19letý Matyáš Volf nahradil na liberu indisponovaného kapitána Jiřího Kořínka a odehrál nejdelší úsek zápasu ve své dosavadní extraligové kariéře. „Kóřa je tvrďák a chtěl to dohrát, ale nešlo to, dostal dvakrát míčem do obličeje. Byl jsem lehce nervózní, ale kluci mi to usnadnili a naštěstí to vyšlo,“ zářil benjamínek Volf.

Věří, že Ústí půjde nahoru. „Sami nerozumíme tomu, proč jsme poslední, tým máme dobrý. Řekneme si, že jdeme vyhrát, jenže když to nevyjde, složí nás to psychicky. Tuhle výhru jsme po té sérii porážek fakt potřebovali. Zvedne to náladu i pohodu v týmu,“ nepochybuje odchovanec ústeckého volejbalu.

I přes triumf s Kladnem Přikryl zvažuje změny v týmu, dlouhodobě není spokojený například s výkony kanadského smečaře Maxe Harongy. „Teď konečně zahrál tak, jak jsme očekávali od začátku. Když mu to vydrží, nebude důvod do toho sahat. Navíc kvalitních rozdílových smečařů je málo, to si nedělám iluze,“ tuší ústecký šéf, že bude těžké najít dostupnou alternativu. „Na změny máme čas do konce ledna, je to i otázka trhu. Ale pořád přemýšlíme, jak tomu ještě pomoct.“

Martin Tibitanzl z Ústí nad Labem smečuje proti Kladnu.

Na konci roku vyprší dohoda s koučem reprezentační dvacítky Michalem Nekolou, který pro Ústí pracuje jako konzultant hlavního trenéra Ondřeje Žaby. Zatím není jasné, zda dojde k prodloužení spolupráce. „Během ledna má už významné povinnosti u mládežnické reprezentace, začne kvalifikace a příprava na Evropu. Vyhodnotíme si to a uvidíme,“ nechává tuto otázku otevřenou Přikryl.

Zažít potřetí v řadě barážový nervák a znovu se klepat o ztrátu extraligy v Ústí už nikdo nechce. „Kdybychom sestoupili, hodně kluků by přišlo o práci. A hlavně nechceme, aby si nás lidi pamatovali jako tým, který Ústí dovedl do 1. ligy,“ odmítá černý scénář talent Volf.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sparta vs. Ústí n. LabemFlorbal - 16. kolo - 30. 12. 2025:Sparta vs. Ústí n. Labem //www.idnes.cz/sport
30. 12. 13:00
  • 1.10
  • 8.96
  • 15.00
Vítkovice vs. PardubiceFlorbal - 16. kolo - 30. 12. 2025:Vítkovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
30. 12. 15:00
  • 1.40
  • 6.48
  • 4.69
Collegiate Selects vs. SpartaHokej - - 30. 12. 2025:Collegiate Selects vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
30. 12. 15:10
  • 2.32
  • 4.25
  • 2.54
Třinec vs. KometaHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Třinec vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
30. 12. 17:00
  • 1.95
  • 4.26
  • 3.19
Č. Budějovice vs. VítkoviceHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
30. 12. 17:30
  • 2.25
  • 4.25
  • 2.63
Liberec vs. Ml. BoleslavHokej - 36. kolo - 30. 12. 2025:Liberec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
30. 12. 18:00
  • 1.72
  • 4.54
  • 3.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Rodinný duel s Krejčího palbou pro favority. Jokič odkulhal a už se nevrátil

Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks u míče v zápase s Oklahoma City Thunder, hlídá...

Atlanta Hawks utrpěli v NBA už sedmou porážku v řadě, úřadujícím šampionům americké basketbalové ligy Oklahoma City Thunder podlehli 129:140. Vít Krejčí se při absencích Traeho Younga, Jalena...

30. prosince 2025  7:43,  aktualizováno  11:42

Sigma znovu loví na Balkáně, přestup Krivaka odtajnil prezident Lokomotivy

Fabijan Krivak slaví gól v dresu Lokomotivy Záhřeb, odkud míří do Sigmy Olomouc.

V létě se fotbalová Sigma s novými majiteli v zádech pustila do velkých přestupových dostihů, utratila přes sto milionů korun. V aktuálním zimním přestupovém období je znovu připravena investovat...

30. prosince 2025  10:37,  aktualizováno  11:40

Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku.

Od nuly ho dělila chvilka. Pouhých dvacet vteřin! Nebýt vyrovnávací trefy Finů, napsal by Michal Oršulák ještě o trochu poutavější příběh. I tak po klíčovém zápase skupinové fáze na světovém...

30. prosince 2025  11:31

Díky za tu zkušenost. Musím na sobě dál dělat, zjistila na MS mladá házenkářka Vávrová

Dvacetiletá házenkářka Veronika Vávrová v barvách Házené Kynžvart

Na přelomu listopadu a prosince zažila házenkářka Veronika Vávrová s českou reprezentací svoje premiérové mistrovství světa žen. Pro teprve dvacetiletou spojku Kynžvartu to byl vrchol dosavadní...

30. prosince 2025  11:21

Hrozba pokutami zabrala. Snad v baráži neskončíme, věří ve volejbalovém Ústí

Volejbalové Ústí slaví výhru nad Kladnem.

Po krachu 0:3 v Ostravě viděl rudě a hrozil týmu pokutami, výhrou 3:1 nad favoritem Kladnem v posledním domácím zápase roku 2025 si ústečtí volejbalisté svého šéfa Miroslava Přikryla udobřili....

30. prosince 2025  10:53

Sny si plním přes šaty. V Brně šijí kostýmy pro Taschlerovy i Star Dance Tour

Návrhářka Kateřina Šmejkalová, majitelka ateliéru Nosme, s kostýmy, které šila...

Jako malá sedávala u televize s babičkou a společně sledovaly krasobruslení. Víc než skoky, piruety nebo twizzly je ale zajímaly „šatičky“. Nyní krasobruslařské kostýmy sama už třináct let šije, její...

30. prosince 2025  9:55

Nečas byl mezi střelci Colorada, Mrázek střídal odvolaného Dostála

Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche u mantinelu bojuje s Joelem...

V bohatém pondělním programu hokejové NHL se z Čechů prosadil jen Martin Nečas. Gólem podpořil triumf vedoucího mužstva soutěže z Colorada 5:2 nad Los Angeles. Naopak David Pastrňák s Bostonem...

30. prosince 2025  7:19,  aktualizováno  9:10

Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček
30. 12.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

30. prosince 2025  8:50

Slovenští junioři svedli na MS velkou bitvu s Američany, Kanada zničila Dány

James Hagens z USA slaví gól proti Slovensku.

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali druhou těsnou porážku. Po úvodní prohře 2:3 se Švédy a následném důležitém triumfu 4:1 nad Německem podlehli obhájcům zlata...

30. prosince 2025  8:39

Takový gól jsem nikdy nedal. Jiříček fintou ohromil, fanoušci ho srovnávají s Malíkem

Adam Jiříček dává rozhodující gól proti Finsku.

Možná i jeho samotného překvapilo, kolik prostoru za finskými hráči dostal. S příležitostí pak naložil bravurně, puk si prohodil mezi nohama a zavěsil nad beton i lapačku brankáře Petteriho...

30. prosince 2025  8:36

Zabil ho talisman? Fotbalista v Africe zkolaboval a zemřel, příčina se vyšetřuje

Fotbalové hřiště ve Valles v Jižním Tyrolsku, kde se bude česká reprezentace...

Fotbalový zápas druhé nejvyšší soutěže v africkém Burundi skončil tragédií. Během utkání mezi kluby Les Guêpiers du Lac a LLB Amasipiri Never Give Up náhle zkolaboval a později zemřel záložník...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.