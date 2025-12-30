Přesně v půlce základní části nejvyšší soutěže má Ústí stejně bodů jako předposlední Beskydy a jen o dva méně než osmá Příbram. „Ta vyrovnanost je evidentní. A ve druhé polovině ligy máme los trošku výhodnější, doma se potkáme s těmi slabšími týmy.“
Třetí výhry v sezoně se Ústí dočkalo po pěti porážkách v řadě a hlavní zásluhu na tom měl univerzál Matouš Lank, jenž si připsal 23 bodů a zazářil v koncovce čtvrtého setu. „V útoku hrál odvážně a vyšlo to, k tomu skvěle servíroval i bránil. Vzal to na sebe,“ chválil Přikryl ústeckou oporu. „Kdybychom hráli jako proti Kladnu i v minulých zápasech, mohli jsme mít o dvě tři výhry víc a nemuseli jsme být poslední.“
Po debaklu v Ostravě Přikryl svolal tým na kobereček, zahrozil sankcemi a zkusil mu dodat impulz: k trenéru Žabovi dosadil na lavičku bývalého ústeckého blokaře a nyní trenéra mládeže Marka Beera.
„Byl to nápad, jak trenérovi usnadnit rozhodování v některých situacích. A jestli to vedlo třeba k tomu, že se na hřiště dostali Matyáš Volf a Šimon Lank v koncovce zápasu, pak to mělo smysl,“ zmínil Přikryl mladíky, kteří sehráli důležitou roli, když Ústí otáčelo nepříznivý vývoj čtvrtého setu.
Bratr Matouše Lanka Šimon pomohl klíčovým blokem, 19letý Matyáš Volf nahradil na liberu indisponovaného kapitána Jiřího Kořínka a odehrál nejdelší úsek zápasu ve své dosavadní extraligové kariéře. „Kóřa je tvrďák a chtěl to dohrát, ale nešlo to, dostal dvakrát míčem do obličeje. Byl jsem lehce nervózní, ale kluci mi to usnadnili a naštěstí to vyšlo,“ zářil benjamínek Volf.
Věří, že Ústí půjde nahoru. „Sami nerozumíme tomu, proč jsme poslední, tým máme dobrý. Řekneme si, že jdeme vyhrát, jenže když to nevyjde, složí nás to psychicky. Tuhle výhru jsme po té sérii porážek fakt potřebovali. Zvedne to náladu i pohodu v týmu,“ nepochybuje odchovanec ústeckého volejbalu.
I přes triumf s Kladnem Přikryl zvažuje změny v týmu, dlouhodobě není spokojený například s výkony kanadského smečaře Maxe Harongy. „Teď konečně zahrál tak, jak jsme očekávali od začátku. Když mu to vydrží, nebude důvod do toho sahat. Navíc kvalitních rozdílových smečařů je málo, to si nedělám iluze,“ tuší ústecký šéf, že bude těžké najít dostupnou alternativu. „Na změny máme čas do konce ledna, je to i otázka trhu. Ale pořád přemýšlíme, jak tomu ještě pomoct.“
Na konci roku vyprší dohoda s koučem reprezentační dvacítky Michalem Nekolou, který pro Ústí pracuje jako konzultant hlavního trenéra Ondřeje Žaby. Zatím není jasné, zda dojde k prodloužení spolupráce. „Během ledna má už významné povinnosti u mládežnické reprezentace, začne kvalifikace a příprava na Evropu. Vyhodnotíme si to a uvidíme,“ nechává tuto otázku otevřenou Přikryl.
Zažít potřetí v řadě barážový nervák a znovu se klepat o ztrátu extraligy v Ústí už nikdo nechce. „Kdybychom sestoupili, hodně kluků by přišlo o práci. A hlavně nechceme, aby si nás lidi pamatovali jako tým, který Ústí dovedl do 1. ligy,“ odmítá černý scénář talent Volf.