Svěřenci Zdeňka Šmejkala ještě v soutěži neztratili ani set a tabulku vedou o bod před Kladnem, které vyhrálo na palubovce Beskyd 3:2 a stejně jako České Budějovice udrželo neporazitelnost.
„Jsme spokojeni s tím, že jsme vyhráli takhle rychle a pošetřili jsme síly. Měli jsme z Brna respekt, protože dovede hrát agresivně. Nicméně si myslím, že náš kvalitní servis je vůbec nepustil do hry,“ uvedl českobudějovický kouč Šmejkal.
Brnu se nepovedlo navázat na vítězství nad týmy Beskyd a Liberce. „Je to těžké vystřízlivění, protože jsme neměli šanci. Jihostroj nás k ničemu nepustil. Začal do toho mlátit a my jsme jen odpalovali balony pryč. Nedokázali jsme se na ničem chytit celé tři sety. Možná ve třetím setu jsme měli chvilku naděje, ale ta rychle zhasla. Jsem rád, že takový zápas přišel zrovna teď, a ne až později,“ řekl smečař David Janků.
Brňané mají šest bodů stejně jako třetí Karlovarsko, které zvítězilo v Příbrami 3:1 poté, co první set prohrálo 25:27.
„Příbram je doma vždy nebezpečná. Když se s ní hraje vyrovnaně, tak v koncovce hrají dobře. Druhý set jsme se štěstím urvali a pak už jsme to měli relativně pod kontrolou. Vedli jsme o tři, čtyři body, i když vlastně furt to bylo vedení, které nám nezaručovalo výhru. Tady v Příbrami se prostě musí hrát o více bodů, jinak se tady prohrává,“ uvedl kapitán úřadujícího vicemistra Daniel Pfeffer.
Příbram je po třech zápasech jako jediný tým v soutěži stále bez bodu. „Věřím, že výhry brzy přijdou. Musíme se snažit především o kolektivní hru, což je základ všeho. Prohry nesnáším, ale z dnešního zápasu odcházím v dobré náladě, protože jsme hráli pěkný zápas,“ řekl americký smečař Michael Michelau.
ČEZ extraliga volejbalistů
3. kolo
Beskydy - Kladno 2:3 (-24, 20, -21, 18, -9)
České Budějovice - Brno 3:0 (8, 19, 16)
Liberec - Zlín 3:0 (21, 21, 18)
Příbram - Karlovarsko 1:3 (25, -23, -20, -19)
Ústí nad Labem - Odolena Voda 3:1 (-19, 23, 11, 15)
Tabulka:
|1.
|České Budějovice
|3
|3
|0
|0
|0
|9:0
|229:169
|9
|2.
|Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|9:3
|265:252
|8
|3.
|Karlovarsko
|3
|2
|0
|0
|1
|6:4
|236:164
|6
|4.
|Brno
|3
|2
|0
|0
|1
|6:5
|239:247
|6
|5.
|Odolena Voda
|3
|1
|1
|0
|1
|7:6
|295:310
|5
|6.
|Lvi Praha
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|162:151
|3
|7.
|Ústí nad Labem
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|159:149
|3
|8.
|Benátky nad Jizerou
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|158:163
|3
|9.
|Zlín
|3
|1
|0
|0
|2
|3:7
|220:245
|3
|10.
|Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|4:6
|159:235
|2
|11.
|Ostrava
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|120:123
|1
|12.
|Beskydy
|3
|0
|0
|1
|2
|4:9
|287:299
|1
|13.
|Příbram
|3
|0
|0
|0
|3
|3:9
|269:291
|0
Liberci byl odečten bod po kontumaci zápasu s Karlovarskem.