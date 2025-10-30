Budějovičtí volejbalisté neztratili set ani v souboji o první místo s Brnem

Souboj dosud neporažených týmů v 3. kole extraligy volejbalistů jednoznačně ovládly České Budějovice, které doma zvítězily nad Brnem 3:0. V první sadě Jihostroj přenechal soupeři jen osm bodů.

Aleksandar Okolič z Českých Budějovic smečuje v utkání proti Liberci. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Svěřenci Zdeňka Šmejkala ještě v soutěži neztratili ani set a tabulku vedou o bod před Kladnem, které vyhrálo na palubovce Beskyd 3:2 a stejně jako České Budějovice udrželo neporazitelnost.

„Jsme spokojeni s tím, že jsme vyhráli takhle rychle a pošetřili jsme síly. Měli jsme z Brna respekt, protože dovede hrát agresivně. Nicméně si myslím, že náš kvalitní servis je vůbec nepustil do hry,“ uvedl českobudějovický kouč Šmejkal.

Brnu se nepovedlo navázat na vítězství nad týmy Beskyd a Liberce. „Je to těžké vystřízlivění, protože jsme neměli šanci. Jihostroj nás k ničemu nepustil. Začal do toho mlátit a my jsme jen odpalovali balony pryč. Nedokázali jsme se na ničem chytit celé tři sety. Možná ve třetím setu jsme měli chvilku naděje, ale ta rychle zhasla. Jsem rád, že takový zápas přišel zrovna teď, a ne až později,“ řekl smečař David Janků.

Brňané mají šest bodů stejně jako třetí Karlovarsko, které zvítězilo v Příbrami 3:1 poté, co první set prohrálo 25:27.

„Příbram je doma vždy nebezpečná. Když se s ní hraje vyrovnaně, tak v koncovce hrají dobře. Druhý set jsme se štěstím urvali a pak už jsme to měli relativně pod kontrolou. Vedli jsme o tři, čtyři body, i když vlastně furt to bylo vedení, které nám nezaručovalo výhru. Tady v Příbrami se prostě musí hrát o více bodů, jinak se tady prohrává,“ uvedl kapitán úřadujícího vicemistra Daniel Pfeffer.

Příbram je po třech zápasech jako jediný tým v soutěži stále bez bodu. „Věřím, že výhry brzy přijdou. Musíme se snažit především o kolektivní hru, což je základ všeho. Prohry nesnáším, ale z dnešního zápasu odcházím v dobré náladě, protože jsme hráli pěkný zápas,“ řekl americký smečař Michael Michelau.

ČEZ extraliga volejbalistů

3. kolo

Beskydy - Kladno 2:3 (-24, 20, -21, 18, -9)
Nejvíce bodů: Zelenka 17, Přibyl 16, Malík a M. Koloušek po 14 - Rosa 23, J. Svoboda 16, Van Geel 15.

České Budějovice - Brno 3:0 (8, 19, 16)
Nejvíce bodů: Calvo a Cordeiro po 14, Okolič 10 - Baránek 6, Janků a Nadaždin po 5.

Liberec - Zlín 3:0 (21, 21, 18)
Nejvíce bodů: House 12, Wiese 11, Š. Svoboda 8 - Jackson Gilbert a Jonah Gilbert po 9.

Příbram - Karlovarsko 1:3 (25, -23, -20, -19)
Nejvíce bodů: González 21, Michelau 16, Nevjadomskyj 15 - Jansons 18, Šestan 15, Rodríguez 14.

Ústí nad Labem - Odolena Voda 3:1 (-19, 23, 11, 15)
Nejvíce bodů: Lank 20, Duncanson 11, Tibitanzl a Sorra po 9 - Hladík a J. Démar po 10, Jachnicki 6.

Tabulka:

1.České Budějovice330009:0229:1699
2.Kladno321009:3265:2528
3.Karlovarsko320016:4236:1646
4.Brno320016:5239:2476
5.Odolena Voda311017:6295:3105
6.Lvi Praha210014:3162:1513
7.Ústí nad Labem210013:4159:1493
8.Benátky nad Jizerou210013:4158:1633
9.Zlín310023:7220:2453
10.Liberec310024:6159:2352
11.Ostrava100102:3120:1231
12.Beskydy300124:9287:2991
13.Příbram300033:9269:2910

Liberci byl odečten bod po kontumaci zápasu s Karlovarskem.

Výsledky

