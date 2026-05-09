Zlaté Karlovarsko. Luxusní tým, básnil Klimeš po odplatě ve finále

  10:00
Po úvodních kolech extraligy by málokdo tipoval, že nakonec uzmou titul. Volejbalisté Karlovarska nejprve prohráli v Liberci, pak i doma s Českými Budějovicemi. Jenže poté najeli na parádní vlnu. V základní části soutěže prohráli jen čtyřikrát, navíc zápas s Libercem byl dodatečně kontumován v jejich prospěch.
Volejbalisté Karlovarska slaví zisk extraligového zlata. | foto: ČTK

Jansons Renars Pauls z Karlovarska smečuje přes dvojblok pražských Lvů.
Chirivino Maximiliano z Karlovarska přihrává v pátém finále extraligy.
Matěj Pastrňák z Karlovarska smečuje ve ffinálovém zápase extraligu proti...
8 fotografií

Pozici vítěze dlouhodobé části Západočeši potvrdili v play off.

Hladce prošli přes Příbram i Liberec do finále, kde se v repríze loňské bitvy o zlato utkali s obhájci trofeje, pražskými Lvy. V pětizápasové sérii nakonec Karlovarsko využilo výhodu domácího prostředí, v rozhodujícím duelu srazilo v úterý večer rivala 3:0 a získalo čtvrtý titul.

„Neuvěřitelný pocit, strašně jsem si přál, abychom to takto zakončili. Je to velké zadostiučinění po minulé sezoně, jsem fakt šťastný,“ líčil po triumfu smečař Matěj Pastrňák.

„Myslím, že jsem chytil úplně luxusní tým. Sedli jsme si všichni a to nás táhlo furt dopředu,“ líčil dvacetiletý blokař Antonín Klimeš, který po loňském přestupu z Black Volley Beskydy hned slavil titul.

Mladík Klimeš byl nejvýraznější změnou v týmu před začátkem sezony. Další přišla na postu kapitána, kdy Daniela Pfeffera nahradil Filip Šestan. „Je to velká čest, ale nemyslím, že by se tím něco zásadně měnilo. Naše cíle jsou stejně vysoké jako v předchozím ročníku, kdy jsme měli nově složený tým,“ řekl tehdy Šestan.

Matěj Pastrňák z Karlovarska smečuje ve finálovém zápase extraligy proti pražským Lvům.

Postupně se mužstvo začalo stabilizovat, trenér Mascia našel ideální složení sestavy.

Zlepšila se souhra nahrávače Chirivina se smečaři a Karlovarsko začalo naplno těžit z agresivního servisu a fyzicky náročné hry. Výrazně rostla forma Pastrňáka, důležitou roli hráli také Renars Jansons, Šestan nebo Klimeš. Karlovarsko začalo pravidelně zvládat vyrovnané koncovky, sbíralo důležitá vítězství proti přímým konkurentům a vyšvihlo se na první místo extraligy.

Důležité byly zejména výhry nad Libercem a pražskými Lvy, po kterých už bylo zřejmé, že Západočeši budou patřit k největším kandidátům na titul.

„My jsme na domácí půdě prohráli, myslím, jeden zápas. Naši fanoušci nás táhli po celou sezonu,“ rozplýval se nadšený Klimeš.

Odveta za loňské finále

Hráči navíc zvládali i psychicky náročné momenty. V minulých sezonách několikrát skončili těsně pod vrcholem a bolestivá byla zejména loňská finálová série proti Lvům Praha, kdy Karlovarsko neudrželo vedení 2:0 na zápasy.

I proto byla letošní cesta za titulem vnímána jako určitá forma odplaty.

Série nabídla opět mimořádné drama. Oba týmy si udržely výhodu domácí haly. A Karlovarsko v rozhodujícím duelu po vyrovnané první sadě už nepřipustilo komplikace. Hráči další dva sety jasně ovládli a v Karlových Varech rozpoutali mistrovskou euforii.

„Po dvou letech, co jsem tady, je to ta třešnička na dortu. Jsem vděčný, že jsme to dotáhli až ke zlatu. Loni jsme šanci proti Lvům nevyužili, utekly nám s nimi i dvě finále v poháru. Až teď se titul povedl,“ líčil po finále kapitán Šestan.

„Kdo byl doma, měl lepší servis, příjem a celkově šlo vidět, že se cítí mnohem komfortněji oproti tomu druhému družstvu,“ řekl Klimeš.

Vše pak z lavičky dirigoval italský kouč Mascia. „Jsem hrdý na celý tým, hráče, na celý klub. Tvrdě jsme pracovali, do hry dali opravdu vše. Dovednosti, emoce, mentalitu a zasloužili jsme si titul,“ prohlásil Stefano Mascia.

