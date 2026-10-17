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Vrátil jsem se domů, těší Dittricha. S Duklou chce do první čtyřky extraligy

Autor:
  9:28
Liberecký trenér Aleš Dittrich

Liberecký trenér Aleš Dittrich | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecké volejbalisty povede Aleš Dittrich. Na snímku se radí s hráči Benátek.
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Liberecký Lukasz Wiese smečuje v utkání proti Benátkám.
Liberečtí volejbalisté s trenérem Petrem Bromem
16 fotografií
Být trenérem volejbalistů Dukly Liberec je po více než dvanáctileté úspěšné vládě Michala Nekoly, jenž vedl tým od roku 2009 do listopadu 2021, jakýmsi „rizikovým pracovištěm“. Martin Démar poté vydržel na lavičce klubu dva roky a následně Ital Alessandro Lodi i loni Jakub Koloušek vždy jen pár měsíců.

Před touto sezonou usedl do horkého trenérského křesla armádního klubu liberecký rodák a bývalý dlouholetý blokař Dukly Aleš Dittrich, který se pod Ještěd vrátil po dlouhém působení v nedalekých Benátkách nad Jizerou.

„Samozřejmě o tom vím, ale nepřemýšlím nad tím. Myslím si, že to byla shoda okolností, je to sport. Z nějakých důvodů se ty odchody udály a já se budu snažit, aby to tak už nebylo, abychom měli dobré výsledky, protože to je potřeba, a abych na lavičce vydržel ke spokojenosti všech co nejdéle. Rád bych, abychom se tady všichni volejbalem bavili, zároveň tvrdě pracovali a bojovali o nejvyšší příčky,“ přeje si 48letý Aleš Dittrich, nový trenér libereckých volejbalistů, jehož čeká v sobotu premiéra na lavičce Dukly proti Beskydům v jejich domácí hale.

S volejbalem jste začal v Dukle, v A-týmu mužů jste od roku 1999 strávil deset sezon a v letech 2001 a 2003 oslavil s týmem coby blokař základní sestavy mistrovské tituly. Vzpomenete si tu zlatou dobu ještě někdy?
To víte, že občas ano, ale jen málokdy, protože už je to dávno. Ale bylo to fajn období, to je fakt.

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V roce 2009 jste z Dukly odešel do Benátek, proč k tomu došlo?
Sezona předtím byla nepovedená, mančaft se nějakým způsobem začal obměňovat, tehdy přišel nový trenér Nekola a já jsem se už do kádru nevešel.

Proč jste zvolil Benátky?
Přiznám, že jsem tehdy přemýšlel o tom, že s volejbalem skončím. Měl jsem sice i nabídky ze zahraničí, ale to mě nikdy nelákalo. Ale nakonec jsem se dohodl v Benátkách, které nejsou od Liberce daleko, a byla to dobrá volba, protože jsem tam vydržel skoro 17 let. Kromě hraní v extralize jsem tam po nějaké šesté sedmé sezoně začal zároveň trénovat mládež a udělal jsem si potřebné licence. Měl jsem tam svoji generaci kluků od nějakých 14 let a s těmi jsem vlastně prošel až do mužské extraligy, ve které jsem Benátky trénoval čtyři roky vlastně až skoro do konce minulé sezony.

Liberecké volejbalisty povede Aleš Dittrich. Na snímku se radí s hráči Benátek.

Jak se tedy zrodil návrat do Liberce na lavičku mužského A-týmu Dukly?
Se sportovním ředitelem Dukly Kubou Veselým už jsme se o tom bavili o rok dříve, ale tím, že jsme měli v Benátkách postavený mančaft, měl jsem tam, a doufám, že ještě mám, dobré vazby, tak jsem nechtěl odejít tak narychlo. Ale tím, že ta nabídka z Liberce přišla znova pro další sezonu, tak to mi už přišlo zajímavé. A chtěl jsem i osobně už zase nějakou změnu a myslím si, že to bylo ku prospěchu pro všechny strany. Navíc to beru tak, že se zkrátka vracím domů, protože jsem Liberečák, ta nabídka trénovat Duklu prostě byla pro mě zajímavá a lákala mě.

Jak těžké bylo tvořit kádr Dukly na novou sezonu?
Je to fakt složitá záležitost, protože se s tím musí začínat už v lednu. Tak to zkrátka je a není to úplně ideální pro kluby, trenéry ani hráče, protože se dojíždí a vlastně vrcholí sezona, ale už je potřeba řešit tu další. Samozřejmě jsem se na tvorbě kádru Dukly podílel, všechno jsme s vedením konzultovali a věřím, že jsme se do posil trefili.

Liberečtí volejbalisté

V týmu máte řadu reprezentantů různých zemí i českých mládežnických, kdy jste měl k dispozici kompletní kádr, se kterým vstoupíte do extraligy?
No, až tento týden v pondělí jsme se sešli všichni úplně naostro, když se vrátili hráči z reprezentačních akcí, ale také někteří kluci konečně už i naplno po zraněních, protože do té doby rehabilitovali po operacích.

Jak se rodila základní sestava?
Moc času jsme neměli, ale máme o ní jasno. Sázíme na nějakou zkušenost, osa týmu se zachovala, ti nároďáci v tempu většinou byli, takže je to o sehranosti. Tak krátká doba, kdy jsme byli komplet, je sice nepříjemná, ale snad to zvládneme.

Dá se mluvit na startu sezony o ambicích? Muži Dukly čekají na titul i medaili už docela dlouho.
Česká liga je čím dál kvalitnější a vyrovnanější. Bude potřeba chytit výsledkově začátek, abychom se dostali do pohody. My ty ambice samozřejmě mít chceme a musíme. Základem bude prokousat se do první čtyřky a bojovat o medaile.

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